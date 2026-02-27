  • Megjelenítés
Reszkethetnek a páncélosok: brutális mennyiséget rendelt be a félelmetes eszközből az Egyesült Államok
Reszkethetnek a páncélosok: brutális mennyiséget rendelt be a félelmetes eszközből az Egyesült Államok

Az amerikai hadsereg 186 millió dollár értékben rendelt új generációs Switchblade kamikaze drónokat az AeroVironment vállalattól. Az új eszközök a korábbi változatokhoz képest jelentős előrelépést ígérnek mind a hatótávolság, mind a páncéltörő képesség terén - közölte az Army Recognition.

A megrendelés két típust érint: a nagy hatótávolságú Switchblade 600 Block 2-t, valamint a hátizsákban hordozható Switchblade 300 Block 20-at.

A beszerzés célja, hogy

a kisebb alegységek közvetlen rálátás nélkül, az ellenség észlelési távolságán kívülről is képesek legyenek a páncélozott járművek és más érzékeny célpontok megsemmisítésére.

Mindezt akár erős elektronikai zavarás közepette is végre kell tudniuk hajtani. A gyártó közlése szerint a Block 2 és Block 20 változatokat kifejezetten az ukrajnai háború tapasztalatai alapján fejlesztették tovább, hogy ellenálljanak a modern elektronikai harci kihívásoknak.

Az üzlet a hadsereg ötéves, 990 millió dolláros keretszerződésének részeként valósul meg, és a teljes keretösszeg közel egyötödét teszi ki. A megrendelés volumene azt jelzi, hogy nem csupán egy szűk körű beszerzésről van szó.

Bár az amerikai hadsereg évek óta alkalmazza a Switchblade korábbi változatait, a mostani megrendelés az AeroVironment új generációs termékcsaládjának első nagytételű beszerzését jelenti. A lépés illeszkedik abba a globális trendbe, amely szerint a hagyományos, költséges páncéltörő rakétarendszerek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a tömegesen gyártható, egyszer használatos drónok.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

