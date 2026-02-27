Sürgős felszólítást tett a nagyhatalom: mindenki hagyja el ezt az országot, mert lehet, hogy késő lesz

Kína azt tanácsolta állampolgárainak, hogy kerüljék az Iránba utazást, és arra kérte az ott tartózkodókat, hogy a lehető leghamarabb távozzanak

– írták.

A figyelmeztetés éppen akkor érkezett, amikor fokozódik a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai vezetés hatalmas katonai erősítést vezényelt a régióba, egyes feltételezések szerint bármikor jöhet a támadás. A Kínai Népköztársaság figyelmeztetése ezt a narratívát erősíti. A külügyminisztérium mellett az ország iráni nagykövetsége is ezt hangsúlyozta. Felszólították a kínai állampolgárokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges biztonsági intézkedést, és távozzanak a lehető leghamarabb.

A kereskedelmi útvonalak továbbra is nyitva állnak.

Címlapkép forrása: Jessica Lee-Pool/Getty Images