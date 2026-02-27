  • Megjelenítés
Sürgős felszólítást tett a nagyhatalom: mindenki hagyja el ezt az országot, mert lehet, hogy késő lesz
A kínai állami hírügynökség, a Hszinhua tájékoztatta a lakosságot a kínai kormány felszólításáról.

Kína azt tanácsolta állampolgárainak, hogy kerüljék az Iránba utazást, és arra kérte az ott tartózkodókat, hogy a lehető leghamarabb távozzanak

– írták.

A figyelmeztetés éppen akkor érkezett, amikor fokozódik a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai vezetés hatalmas katonai erősítést vezényelt a régióba, egyes feltételezések szerint bármikor jöhet a támadás. A Kínai Népköztársaság figyelmeztetése ezt a narratívát erősíti. A külügyminisztérium mellett az ország iráni nagykövetsége is ezt hangsúlyozta. Felszólították a kínai állampolgárokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges biztonsági intézkedést, és távozzanak a lehető leghamarabb.

A kereskedelmi útvonalak továbbra is nyitva állnak.

Élesben használt lézerfegyvert Amerika, de hatalmas baki történt - Saját repülőgépét lőtte le a légvédelem

Rendkívüli hírek terjednek: az iszlamista hatalom megtámadhatott egy nukleáris központot

Ebből tényleg háború lesz - sürgős levélben utasítják a diplomatákat: "mindegy hova, de meneküljenek"

Úgy néz ki, elbuktak a tárgyalások: Trumpot tájékoztatták az Irán elleni lehetséges csapásokról

