Titkos részletek derültek ki a Barátság-vezetékről – Ez teljesen újraértékeli a helyzetet
Titkos részletek derültek ki a Barátság-vezetékről – Ez teljesen újraértékeli a helyzetet

Portfolio
Három, az ügyet ismerő iparági forrás szerint a Barátság-kőolajvezetéken nemcsak orosz, hanem ukrán nyersolajat is szállítottak Magyarország és Szlovákia felé, írja a Reuters - a lap szerint a vezetéken érkező mennyiséget a Mol finomítóiban dolgozták fel. Az orosz támadás miatt január 27. óta szünetelő tranzit kiesése Ukrajnát is exportbevételektől fosztja meg, ami tovább súlyosbíthatja az ország költségvetési válságát.

Ukrajna a háború előtt jelentős saját finomítói kapacitással rendelkezett, ám Oroszország 2022 februárja óta célzottan támadta ezeket a létesítményeket. 2025 közepére az utolsó működőképes finomító is használhatatlanná vált. Ennek következtében az országnak nem maradt más lehetősége, mint a kitermelt nyersolaj exportja. Ehhez egyetlen útvonal állt rendelkezésre: az Ukrán Állami Vagyonalap tulajdonában lévő Barátság-kőolajvezeték ukrajnai szakasza. (A háború kezdete óta Kijev titkosította az olajfeldolgozásra és -exportra vonatkozó összes adatot.)

Egy iparági forrás szerint

az orosz támadást megelőzően Ukrajna havonta mintegy 40 ezer tonna nyersolajat táplált be a rendszerbe.

A betáplálás a nyugat-ukrajnai Brodiban történt, ahonnan a kőolaj Európa felé haladt tovább. A vezetéken érkező mennyiséget a Mol finomítóiban dolgozták fel. A vállalat, valamint a magyar és a szlovák kormány nem reagált azonnal a megkeresésekre.

A friss hír azért különösen pikáns, mert Magyarország és Szlovákia – amelyek a tagállamok közül egyedüliként tartották fenn az orosz kőolajtól való függőségüket – azzal vádolják Ukrajnát, hogy szándékosan késlelteti a szállítás helyreállítását. Budapest emellett megakadályozta az Oroszország elleni újabb uniós szankciók elfogadását, és befagyasztotta azt a 90 milliárd eurós uniós hitelt, amelyre Kijev támaszkodik. Brüsszel nem foglalt egyértelműen állást a vitában, de felszólította Orbán Viktor miniszterelnököt a hitelegyezmény tiszteletben tartására. Továbbá az Európai Bizottság április 15-ére jogi javaslatot tervez benyújtani az orosz olajimport végleges betiltásáról.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

