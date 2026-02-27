Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) végrehajtó igazgatótanácsa egy 8,1 milliárd dolláros négyéves, 8,1 milliárd dollár értékű kibővített hitelkeretet (EFF) hagyott jóvá. Ennek első részlete hamarosan megérkezik Kijevbe.

Az első részlet, mintegy 1,5 milliárd dollár, hamarosan megérkezik Ukrajnába. A forrásokat a költségvetési hiány finanszírozására és a makroszintű pénzügyi stabilitás támogatására fogják felhasználni

- mondta el a miniszterelnök-helyettes, Julija Szviridenko.

(RBK)