Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az angol The Telegraph arról ír, hogy a francia és brit ejtőernyősök közösen készülnek egy ukrajnai békefenntartó misszióra. A várakozások szerint mindkét ország 5 ezer főt küldhet Kelet-Európába ám ez Londonnak komoly kihívást jelenthet. A misszió szigorú feltétele, hogy a harcok során a felek valamilyen fegyverszünetet kössenek egymással. Svéd katonák semlegesítettek egy orosz drónt a francia Charles de Gaulle atommeghajtású repülőgép-hordozó közelében a malmöi kikötőben. A pilóta nélküli eszközt elektronikus hadviselési rendszerekkel iktatták ki - tudósított a Militarnyi. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Kimondta az ukrán elnök, amit sokan nem akartak hallani: ezt gondolja Zelenszkij a győzelem esélyéről

Ukrajna egyelőre nem fogja tudni visszafoglalni a Donbaszt, de Oroszország sem tudja elfoglalni a térséget – mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Sky Newsnak. A fennálló helyzet és a térségben élő emberek miatt Kijev biztosan nem fogja átengedni a Donbaszt Oroszországnak.

95 ukrán drón lelövését jelentették az oroszok

Moszkva tájékoztatása szerint február 27-re virradóra összesen 95 ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem. Összesen 11 területről jelentettek támadást, valamint a Fekete- és Azovi-tenger vizei felett is mozgást érzékeltek.

(Ria Novosztyi)

Nyugati repülőgép-hordozó közelében bukkant fel egy orosz drón: a hadsereg azonnal lépett

Svéd katonák semlegesítettek egy orosz drónt a francia Charles de Gaulle atommeghajtású repülőgép-hordozó közelében a malmöi kikötőben. A pilóta nélküli eszközt elektronikus hadviselési rendszerekkel iktatták ki - tudósított a Militarnyi.

Az európai atomhatalmak ejtőernyősöket küldenének Ukrajnába: már készülnek a bevetésre

Az angol The Telegraph arról ír, hogy a francia és brit ejtőernyősök közösen készülnek egy ukrajnai békefenntartó misszióra.

Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán

Mintegy tízezer amerikai katona állomásozik jelenleg Lengyelországban, és a közeljövőben nem várható a létszám csökkentése – jelentette ki Andrej Ordas, Oroszország lengyelországi ügyvivője a TASzSz hírügynökségnek adott interjújában.

8,1 milliárd dolláros hitelkeretet hagyott jóvá Ukrajnának az IMF

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) végrehajtó igazgatótanácsa egy 8,1 milliárd dolláros négyéves, 8,1 milliárd dollár értékű kibővített hitelkeretet (EFF) hagyott jóvá. Ennek első részlete hamarosan megérkezik Kijevbe.

Az első részlet, mintegy 1,5 milliárd dollár, hamarosan megérkezik Ukrajnába. A forrásokat a költségvetési hiány finanszírozására és a makroszintű pénzügyi stabilitás támogatására fogják felhasználni

- mondta el a miniszterelnök-helyettes, Julija Szviridenko.

(RBK)

Tegnapi háborús híreink

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön

