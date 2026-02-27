Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Kimondta az ukrán elnök, amit sokan nem akartak hallani: ezt gondolja Zelenszkij a győzelem esélyéről
Ukrajna egyelőre nem fogja tudni visszafoglalni a Donbaszt, de Oroszország sem tudja elfoglalni a térséget – mondta el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Sky Newsnak. A fennálló helyzet és a térségben élő emberek miatt Kijev biztosan nem fogja átengedni a Donbaszt Oroszországnak.
95 ukrán drón lelövését jelentették az oroszok
Moszkva tájékoztatása szerint február 27-re virradóra összesen 95 ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem. Összesen 11 területről jelentettek támadást, valamint a Fekete- és Azovi-tenger vizei felett is mozgást érzékeltek.
Nyugati repülőgép-hordozó közelében bukkant fel egy orosz drón: a hadsereg azonnal lépett
Svéd katonák semlegesítettek egy orosz drónt a francia Charles de Gaulle atommeghajtású repülőgép-hordozó közelében a malmöi kikötőben. A pilóta nélküli eszközt elektronikus hadviselési rendszerekkel iktatták ki - tudósított a Militarnyi.
Az európai atomhatalmak ejtőernyősöket küldenének Ukrajnába: már készülnek a bevetésre
Az angol The Telegraph arról ír, hogy a francia és brit ejtőernyősök közösen készülnek egy ukrajnai békefenntartó misszióra.
Bemondták az oroszok: a NATO legerősebb hatalmának tízezer katonája gyűlt össze Oroszország határán
Mintegy tízezer amerikai katona állomásozik jelenleg Lengyelországban, és a közeljövőben nem várható a létszám csökkentése – jelentette ki Andrej Ordas, Oroszország lengyelországi ügyvivője a TASzSz hírügynökségnek adott interjújában.
8,1 milliárd dolláros hitelkeretet hagyott jóvá Ukrajnának az IMF
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) végrehajtó igazgatótanácsa egy 8,1 milliárd dolláros négyéves, 8,1 milliárd dollár értékű kibővített hitelkeretet (EFF) hagyott jóvá. Ennek első részlete hamarosan megérkezik Kijevbe.
Az első részlet, mintegy 1,5 milliárd dollár, hamarosan megérkezik Ukrajnába. A forrásokat a költségvetési hiány finanszírozására és a makroszintű pénzügyi stabilitás támogatására fogják felhasználni
- mondta el a miniszterelnök-helyettes, Julija Szviridenko.
(RBK)
Tegnapi háborús híreink
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Döntött az IMF: hatalmas összeghez jut Ukrajna
Hetek óta ezt a hírt várták Kijevben.
Pár éve még a tönk szélén volt, ma már eurómilliárdok szétosztását tervezi a világ legöregebb bankja
Felvásárolták közben a Mediobancát is.
Nyugati repülőgép-hordozó közelében bukkant fel egy orosz drón: a hadsereg azonnal lépett
Nem tudni, mi történt az eszközzel.
Erős évet zárt a DH Group - Kiderült, mennyi lehet az osztalék
Itt vannak a friss számok.
Úgy néz ki, elbuktak a tárgyalások: Trumpot tájékoztatták az Irán elleni lehetséges csapásokról
Ez lehetett volna az utolsó esély.
Bejelentették: elindult az éles forgalom a Budapest—Belgrád vasútvonalon
Rendszeres teherforgalommal tesztelik a pályát.
Két napig nem járnak a metrók, villamosok és a buszok a legnagyobb európai gazdaságban
48 órás munkabeszüntetést tartanak.
OTP: legfeljebb 14 százalék a befektetési cél aránya az Otthon Start Programban
Átlagosan 35 millió forintot vesznek fel, tízből hatan 35 év alattiak.
Probiotikus otthonok tehetik egészségesebbé hétköznapjainkat
A modern, higiéniafókuszú életmód nemcsak a kórokozókat szorítja háttérbe, hanem a jótékony baktériumokat is kiiktatja környezetünkből. Egyes építészek s
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Mentális nyilvántartás
A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz
A hőszivattyúk hatása az energiaszegénységre
A hőszivattyúk javítják a hűtési hatékonyságot és a hőkomfortot, miközben mérséklik az energiafelhasználásban mutatkozó társadalmi különbségeket.
Egy szabály, ami idén milliókat vehet ki a lakásvásárlók zsebéből - Mit mutat a JTM 2026-ban?
Nem a fizetésed lett kevesebb, és nem is az ingatlan veszített az értékéből. Egyszerűen csak 2026. január 1-jével megváltoztak a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) szabályai. De mi
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?
Senki se menekül?
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Öt nagybank maradhat Magyarországon – Mi fog ebből kisülni?
Ki járhat jól egy esetleges konszolidációval?