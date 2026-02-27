Védtelen maradt Ukrajna jelentős része: rájöttek az oroszok, hogyan bénítsák meg a légvédelmet

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter közölte:

az ország súlyos hiányt szenved a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas PAC-3 típusú légvédelmi rakétákból.

A tárcavezető elmondta, hogy az elnökkel egyeztetve felmerült a partnerországokkal közös konzorciumok felállítása, amelyek célja az elhárítóeszközök gyártásának felgyorsítása lenne.

Fedorov hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelentős potenciállal rendelkezik saját elhárítórendszerek és rakéták gyártására is. Hozzátette ugyanakkor, hogy ehhez külön projektre van szükség, mivel a fejlesztés összetett és időigényes feladat. A miniszter szerint Kijevnek mindenképpen fejlesztenie kell saját megoldásait ezen a területen. Ukrajna egyúttal arra szólította fel az európai országokat, hogy egyesítsék technológiai erőforrásaikat a ballisztikus rakéták elleni új védelmi eszközök kifejlesztése érdekében.

Jurij Ihnat ezredes, az ukrán légierő parancsnokságának szóvivője kifejtette, hogy az orosz tömeges légitámadások gyakran többféle fenyegetést kombinálnak. Az orosz erők

egyidejűleg vetnek be ballisztikus és cirkálórakétákat, valamint csapásmérő drónokat.

Ilyen körülmények között még a legmodernebb légvédelmi rendszerek is teljesítőképességük határán működnek. Volodimir Zelenszkij elnök korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna területének jelentős része továbbra sem rendelkezik olyan légvédelmi rendszerekkel, amelyek képesek lennének a ballisztikus rakéták elfogására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images