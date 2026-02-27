  • Megjelenítés
Zelenszkij szerint megérdemelné az iráni rezsim, hogy odacsapjon Amerika – Egy fontos feltételt szabott
Zelenszkij szerint megérdemelné az iráni rezsim, hogy odacsapjon Amerika – Egy fontos feltételt szabott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatását fejezte ki egy az iráni rezsim elleni katonai művelet iránt, de kifejezte, hogy az akciónak kifejezetten a vezetés, nem az iráni nép ellen kell irányulnia – írja az Ukrinform.

Úgy gondolom, hogy Iránban az emberek segítséget keresnek a jelenlegi rezsim megváltoztatásához, amely nyíltan meg akar támadni más országokat, és sok kárt okoz. Ez a rezsim már sok éve működik. Az embereknek nincsenek jogaik. Emberek eltűnnek. Ezrével gyilkolnak és végeznek ki embereket. Én a rezsim elleni műveletet támogatnám, nem pedig az emberek elleni műveletet. Ez nagy különbség

– nyilatkozta a Sky News-nak az ukrán elnök.

Zelenszkij hozzátette, jelenleg tárgyalások zajlanak az Egyesült Államok és Irán között, és a diplomáciai út jobb, mint a háború.

De nem vagyok benne biztos, hogy a jelenlegi rezsim őszintén osztja ezt az elképzelést

– tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt hetekben többször is fenyegetőzött egy Irán elleni katonai művelettel, az Egyesült Államok pedig komoly csapatösszevonást hajtott végre a Közel-Keleten.

Pénteken Kína azt javasolta Iránban tartózkodó állampolgárainak, hogy hagyják el az országot, Nagy-Britannia pedig bezárta teheráni nagykövetségét.

Irán Moszkva egyik fontos katonai partnere: többek között saját gyártmányú Sahed drónok ezreit adta el Oroszországnak, amely rendszeresen támadja azokkal Ukrajnát.

Címlapkép forrása: Andrii Khodkov/Apostrophe/Global Images Ukraine via Getty Images

