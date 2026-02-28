Azt mondják, meglépte Irán, amitől mindenki félt: lezárják a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) arról tájékoztatta a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalmat, hogy lezárják a kereskedelmi útvonalat, innentől tilos a hajózás a térségben.

A lépésről Teherán nem tett (még?) hivatalos bejelentést, viszont több közel-keleti lap is beszámolt arról, hogy az IRGC hajói URH-rádión értesítették a térség hajóforgalmát, hogy

innentől a Hormuzi-szoros hivatalosan is le van zárva.

Azt nem tudni, milyen konkrét lépéseket tesznek a térség forgalmának megbénítása érdekében. Nem érkezett hír arról, hogy például olyan hajókat megtámadtak vagy fenyegettek volna, amelyek megsértették a „tiltást.”

A Hormuzi-szoros a világ legfontosabb olajkereskedelmi útvonala: a térség iszlám olajmonarchiái mind ezen keresztül viszik nemzetközi piacra az energiahordozóikat. Teherán többször is fenyegetőzött korábban azzal, hogy ha katonai támadás éri, a Hormuzi-szorost le fogják zárni.

