Bejelentette Amerika: ez az Irán elleni katonai művelet neve
Bejelentette Amerika: ez az Irán elleni katonai művelet neve

Közzétette az amerikai hadügyminisztérium az Irán elleni katonai művelet nevét.

OPERATION EPIC FURY”

– ennyit írt ki ma X-oldalára az amerikai hadügyminisztérium, egy amerikai zászló kíséretében.

Ez kb. annyit jelent, hogy „epikus düh,” vagy „féktelen düh” hadművelet.

Így nevezte el a Pentagon az Irán elleni katona akciót.

A tavaly nyári, atomlétesítmények elleni támadás „Midnight Hammer,” vagyis „éjjeli kalapács” névre hallgatott, a mostani katonai akció ennél lényegesen átfogóbb akciónak ígérkezik.

Arról, hogy az Egyesült Államok mit akar elérni Irán megtámadásával, Donald Trump elnök nyíltan beszélt:

A fejleményeket ebben a cikkben követjük nyomon:

Kiadta Trump a parancsot: átfogó támadás indult Irán ellen, megbukhat az iszlamista rezsim - Cikkünk percről percre frissül

Címlapkép forrása: Mai/Getty Images

