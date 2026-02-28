Bejelentette Trump: Amerika nem tűri tovább - Elsöprő támadás indult Irán ellen

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Nyolcperces videót tett közzé Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán, melyben megerősítette: Amerika megtámadta Iránt.

Az Egyesült Államok hadereje jelentős katonai műveletet kezdett Iránban

- jelentette be Donald Trump.

A feladat "az amerikai nép védelme" azzal, hogy "azonnali fenyegetéseket semmisítenek meg" az iráni rezsim részéről - mondta Trump, hozzátéve, hogy a perzsa állam közvetlenül fenyegeti az amerikai katonákat és bázisokat a Közel-Keleten és az USA szövetségeseit is.

Trump azt mondta:

Irán 47 éve ellenséges Amerikával és folyamatosan dolgoznak a régió destabilizációján és az USA meggyengítésén.

Trump ezután felsorolja azokat a történelmi sérelmeket, melyeket Irán közvetve vagy közvetlenül az elmúlt évtizedekben elkövetett az USA ellen.

Ez tömeges terror volt, többé nem fogjuk ezt eltűrni

- mondta Trump, majd a világ első számú állami terrorszponzorának nevezte Teheránt.

Soha nem juthatnak atomfegyverhez. Ismétlem: soha nem juthatnak atomfegyverhez

- hangsúlyozta Trump, a támadás indokait taglalva, majd elmondta, hogy tavaly nyáron is ezért bombázták le Irán atomprogramját.

Azt mondta: Amerika többször is próbált tárgyalni Iránnal, de Teherán nem volt együttműködő, nem akarta feladni az atomprogramját.

Trump szerint Irán megpróbálta újraindítani a tavaly megsemmisített atomprogramját és közben olyan rakétákat épített, melyek Európára is veszélyesek.

Hozzátette: hamarosan Irán rakétái az Egyesült Államok területét is elérhetik.

A támadás azért indult, hogy Amerika megvédje magát, szövetségeseit, nemzeti érdekeit.

Felrobbantjuk a rakétáikat és leromboljuk a rakétaiparukat

- jelentette be Trump a támadás céljairól.

Arra is kitért, hogy Amerika

meg fogja semmisíteni az iráni haditengerészetet.

Cél emellett az iráni atomprogram és az Iránt segítő közel-keleti proxik teljes leszerelése.

Ez a rezsim hamarosan megtanulja, hogy senki nem vonhatja kétségbe az amerikai haderő erejét és ütőképességét

- mondta.

Lehet, hogy Amerikának is lesznek veszteségei, de a jövő miatt ezt meg kell lépni - mondta az elnök.

Felszólította Trump elnök az iráni haderőt is arra, hogy tegyék le a fegyvert - teljes immunitást kapnak.

Ha ezt nem teszik, meg fognak halni - tette hozzá.

A polgári lakosságot pedig arra szólította, hogy húzódjon fedezékbe, majd kezdjen forradalmat a kormány ellen.

Ha végeztünk, vegyétek át a kormányt, a tietek lesz!

- mondta az elnök, aki szerint ez vissza nem térő, történelmi lehetőség, Amerika példátlan támogatást ad most az iráni ellenzéki erőknek.

Címlapkép forrása: Eddie Seal/Bloomberg via Getty Images