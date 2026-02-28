Bejelentette Trump: Amerika nem tűri tovább - Elsöprő támadás indult Irán ellen

Az Egyesült Államok hadereje jelentős katonai műveletet kezdett Iránban
- jelentette be Donald Trump.
A feladat "az amerikai nép védelme" azzal, hogy "azonnali fenyegetéseket semmisítenek meg" az iráni rezsim részéről - mondta Trump, hozzátéve, hogy a perzsa állam közvetlenül fenyegeti az amerikai katonákat és bázisokat a Közel-Keleten és az USA szövetségeseit is.
Trump azt mondta:
Irán 47 éve ellenséges Amerikával és folyamatosan dolgoznak a régió destabilizációján és az USA meggyengítésén.
Trump ezután felsorolja azokat a történelmi sérelmeket, melyeket Irán közvetve vagy közvetlenül az elmúlt évtizedekben elkövetett az USA ellen.
Ez tömeges terror volt, többé nem fogjuk ezt eltűrni
- mondta Trump, majd a világ első számú állami terrorszponzorának nevezte Teheránt.
Soha nem juthatnak atomfegyverhez. Ismétlem: soha nem juthatnak atomfegyverhez
- hangsúlyozta Trump, a támadás indokait taglalva, majd elmondta, hogy tavaly nyáron is ezért bombázták le Irán atomprogramját.
Azt mondta: Amerika többször is próbált tárgyalni Iránnal, de Teherán nem volt együttműködő, nem akarta feladni az atomprogramját.
Trump szerint Irán megpróbálta újraindítani a tavaly megsemmisített atomprogramját és közben olyan rakétákat épített, melyek Európára is veszélyesek.
Hozzátette: hamarosan Irán rakétái az Egyesült Államok területét is elérhetik.
A támadás azért indult, hogy Amerika megvédje magát, szövetségeseit, nemzeti érdekeit.
Felrobbantjuk a rakétáikat és leromboljuk a rakétaiparukat
- jelentette be Trump a támadás céljairól.
Arra is kitért, hogy Amerika
meg fogja semmisíteni az iráni haditengerészetet.
Cél emellett az iráni atomprogram és az Iránt segítő közel-keleti proxik teljes leszerelése.
Ez a rezsim hamarosan megtanulja, hogy senki nem vonhatja kétségbe az amerikai haderő erejét és ütőképességét
- mondta.
Lehet, hogy Amerikának is lesznek veszteségei, de a jövő miatt ezt meg kell lépni - mondta az elnök.
Felszólította Trump elnök az iráni haderőt is arra, hogy tegyék le a fegyvert - teljes immunitást kapnak.
Ha ezt nem teszik, meg fognak halni - tette hozzá.
A polgári lakosságot pedig arra szólította, hogy húzódjon fedezékbe, majd kezdjen forradalmat a kormány ellen.
Ha végeztünk, vegyétek át a kormányt, a tietek lesz!
- mondta az elnök, aki szerint ez vissza nem térő, történelmi lehetőség, Amerika példátlan támogatást ad most az iráni ellenzéki erőknek.
A fejleményeket ebben a cikkben követjük nyomon:
Címlapkép forrása: Eddie Seal/Bloomberg via Getty Images
