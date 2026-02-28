Döntött a világ egyik legnépesebb országa, de a neheze csak most jöhet: a nagyhatalmak feszülten figyelik a helyzetet

Az új kezdet
Lezárult a hosszúra nyúlt átmeneti időszak Bangladesben azzal, hogy végre sikerült megtartani az ígért választást az országban, miután Hasina kormánya megbukott. Miután az egyetemisták tüntetése erőszakba torkollt a hatóságok erőszakos fellépése miatt, végül a kormányfőnek menekülnie kellett. Egy helikopteren hagyta el az országot, ismeretlen helyre távozott, távollétében emberiesség elleni bűncselekmények vádjával 2025. november 17-én halálra ítélték. A zűrzavaros helyzetben a hadsereg vette át az irányítást, azzal az ígérettel, hogy a közeljövőben választásokat írnak ki. A választópolgárok végül 2026 februárjában szavazhattak le, de immár a korábbi kormánypártra nem adhatták le a voksukat. Mindez alaposan átalakította az erőviszonyokat.
A hatóságok úgy találták, hogy az országot 2008 és 2024 között vezető Áojámi Liga (ÁL) rengeteg módon vett részt az ország elleni bűncselekményekben. Sok vezetőnek megtiltották Banglades elhagyását, gyakoriak voltak a letartóztatások, bankszámlájuk befagyasztása. Az ideiglenes kormány végül 2025. május 10-én a terrorizmusellenes törvényre hivatkozva betiltotta a politikai mozgalom minden tevékenységét, két nappal később az ÁL pártként való regisztrációja is megszűnt.
Dakkában azt várták, hogy a választások kiírása végleg lezárhatja az instabil helyzetet, újra választott kormánya lehet a világ egyik legnépesebb országának.
A választásokat megelőzően voltak furcsaságok, így a 300 fős parlamentbe ezúttal csak 297 főt választottak. Az egyik csökkenést egy jelölt halála okozta, máshol azonban a helyi bíróság tiltotta meg az eredmények nyilvánosságra hozatalát. A kisebb incidenseket leszámítva az esemény békés mederben lezajlott, közel 60 százalékos volt a részvételi arány, ami kifejezetten magasnak számít a 2 évvel korábbihoz képest, ám messze elmarad a 2018-as, 80 százalék fölé kúszó választási kedvtől.
Bangladesh, Unofficial result with 297/299 seats reported:Alliance seat projectionBNP+ (LeftCentre-leftCentreCentre-right): 212 (+212)11 Party Alliance (CentreCentre-rightConservativeRightIslamist): 77 (+77)...+/- vs. 2024 election https://t.co/xv9yvCnbxH pic.twitter.com/SYM0ErtqJS https://t.co/xv9yvCnbxH— Asia Elects (@AsiaElects) February 13, 2026
Az eredmények kétséget kizáróan a szekuláris Bangladesi Nacionalista Párt (BNP) elsöprő győzelmét hozták.
A formáció az ország függetlenségének kivívását követően ez egyik legfontosabb politikai pártja lett, többször kormányzó erőként, utoljára 2001 és 2008 között voltak hatalmon. Most majdnem a szavazatok felét szerezték meg, ugyanakkor a választási rendszer kialakítása miatt ez elsöprő győzelmet hozott számukra, mintegy 212 képviselőjük lesz a parlamentben, ez bőven kétharmad felett van. Jobbközép pártnak tekinthető, amely igyekszik centrista üzeneteket megfogalmazni. Egyszerre vannak jelen a liberális, a konzervatív és a gazdasági szabadelvűség elemei. Az etnikai politikájukat az elfogadás jellemzi, bár a hit szabadságának hangsúlyozása mellett az iszlám vallású többség érzékenységét is figyelembe veszik. Elutasítják a szélsőséges megnyilvánulásokat, kifejezetten vallási alapon. A párt vezetője Tarique Rahman, a BNP ikonikus alakjának, a 2025. december 30-án, 79 éves korában elhunyt Khaleda Zia fia.
Szilárdan hiszem, hogy a nemzeti egység a kollektív erő, míg a megosztottság a gyengeség. Útjaink és véleményeink eltérhetnek, de az ország érdekében egységesnek kell maradnunk
– jelentette ki a sikert követően.
A várakozások szerint ő lesz a következő miniszterelnök. Személye azért is érdekes, mivel korábban politikai üldöztetésnek volt kitéve, emiatt 2008-ban az Egyesült Királyságba menekült, és csak néhány héttel a választások előtt tért vissza hazájába.
A legnagyobb ellenzéki erővé a konzervatív, iszlamista nézeteket valló Dzsamaat-e-Iszlamí párt lépett elő. Eredetileg a totalitárius állami berendezkedést támogatták, melyben az iszlám vallásúak kivételezett pozíciót kapnak, míg a más vallásúak csak másodlagos állampolgárok lehettek volna az országban. Megalakulása még 1947-ben volt, akkor a mára a világ több országában terrorszervezetté nyilvánított Muszlim Testvériség inspirációjával. Idővel a radikális megközelítést elvetették, de máig a sária alapú törvénykezés bevezetése az egyik legfontosabb célkitűzésük.
Lassan elkezdtek nyitni a nők felé, támogatják a munkavállalásukat, általánosságban a munkások jogainak erősítése mellett állnak ki, és óvatosan lépni kezdtek a kisebbségek helyzetének javítása felé is. A helyzetüket ugyanakkor rontja, hogy korábban Pakisztán felosztása ellen foglaltak állást, és a tagjaik az ország függetlenségi harcaiban Iszlámábád mellett álltak ki. Ez hosszú időre stigmatizálta őket. A másik problémát a korábbi radikális múltjuk jelentette. Ennek ellenére kitörtek a marginalizált szerepből, társadalmi támogatottságuk 2026-ra megugrott, 24 milliónál is több szavazatot gyűjtöttek, és 68 helyet szereztek, a koalíciós szövetséggel együtt 77-et.
A választások után az ellenzék fő ereje elkezdte manipulációval gyanúsítani a győztes pártot, bár bizonyítékkal nem igazán támasztották alá az állításaikat. Ugyanakkor néhány körzetről van szó, melyek alapvetően nem változtatnák meg a választások végkimenetelét. Arra számítanak az elemzők, hogy a konzervatív iszlamista párt betölti az ellenzéki szerepkört a következő években. A hindu kisebbség körében ugyanakkor pánikot keltett a megerősödésük, többen attól tartanak, hogy a szélsőséges iszlamista vonal fogja dominálni a nézeteket, emiatt a vallási kisebbségek támadásnak lesznek kitéve.
72 Hours That Tested Bangladesh's Democracy: Seven Hindu Families Targeted in Coordinated Assault by Jamaat-e-Islami-led Coalition in Noakhalihttps://t.co/Jy1rtFdbjb https://t.co/Jy1rtFdbjb— Hindu Voice (@HinduVoice_in) February 17, 2026
Regionális hatások
A választás kimenetele regionális politikai szempontból sem volt lényegtelen, ugyanis több hatalom is jelentős figyelmet fordított a szavazás kimenetelére.
- A legfontosabb mindjárt a nagy és Dakka számára sokszor problémás szomszéd, India. A két ország rendkívül hosszú, mintegy 4000 kilométer hosszú közös határszakaszt birtokol. Történelmi okokból itt máig vannak viták egyes részek feletti ellenőrzésből, valamint előfordulnak incidensek is a felek között. Sejk Hasina miniszterelnök hollétéről annyit tudni, hogy Indiában van, az ő személye potenciális konfliktusforrás lehet India és Banglades között. A BNP ugyanakkor pragmatikus kapcsolatokra törekszik, elsősorban a szoros kereskedelmi és energiaügyi összefonódásokra tekintettel. Vannak lappangó konfliktusterületek, ilyen például a vízügy, ez további tárgyalásokat követel majd a jövőben.
- Banglades fontos eleme Kína „gyöngysor stratégiájának”, vagyis annak a politikának, hogy a keleti nagyhatalom hivatalosan a kereskedelmi kapcsolatinak javítása érdekében kikötőkkel erősítették a jelenlétüket az Indiai-óceánon. A geopolitikai jelentősége ennek sokkal inkább az volt, hogy a régi nagy riválist, Indiát körbekerítsék. Peking a választásokat követően megerősítette, hogy az új kormánnyal igyekeznek megerősíteni a stratégiai együttműködésüket. Ez az egyre élénkebbé váló kereskedelem miatt is kulcsfontosságú lehet.
- A gazdasági nehézségekkel küszködő, de a nagyhatalmi szorításban kiegyensúlyozottságra törekvő Banglades számára kulcsfontosságú lehet, hogy más erőközpontokkal, így az Egyesült Államokkal is pragmatikus viszonyt alakítson ki. Dakka éppen néhány nappal a választások előtt kötött vámmegállapodást Washingtonnal, ennek eredményeként az országban megtermelt árukra kivetett vámok csökkentek, cserébe az ország vállalta, hogy a következő 15 évben összesen 15 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiahordozókat. Nem sokkal ezután az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága elkaszálta a vámokat, de ez még egyáltalán nem lezárt történet. Washingtonnak az ország elsősorban a térség biztonsági szempontjainak garantálása miatt lehet érdekes.
Banglades politikai mozgásterét erősen korlátozza a gazdasági helyzet. Az országban a növekedés üteme alaposan belassult, a koronavírus járványt megelőzően 7 százalékos éves szint 4 százalék alá esett. A foglalkoztatottság jelentősen csökkent, a szegénységi ráta megemelkedett. Az állam bevételei visszaestek, ez az eladósodottság felé lökheti az országot. Bár ennek szintje GDP-arányosan alacsony (mintegy 31 százalék), az IMF az adósságválság kockázatot a korábbi „alacsonyról” „mérsékeltre” módosította. Ebben a helyzetben a következő kormánynak egyértelműen erre a területre kell a fő figyelmet fordítania, mivel az elégedetlenség könnyen a vezetés ellen fordulhat.
Bangladesh GDP per capita - https://t.co/JURT0WbwZP - This chart demonstrates Bangladesh GDP per capita. The economic data is provided by World Bank. Latest GDP per person information for Bangladesh. pic.twitter.com/q00mx5qcft https://t.co/JURT0WbwZP— Economy GDP (@EconomyGdp) April 17, 2025
Az új kormánynak az elsődleges feladata a nyugalom fenntartása mellett a gazdasági stabilitás lehet, ami pragmatikus külpolitikát követel meg a vezetéstől. Ha az alapvető legfontosabb problémákat nem lesznek képesek gyorsan megoldani, akkor a nép újra a vezetés ellen fordulhat, ami akár az iszlamista nézeteket valló formációk megerősödését jelenheti. A mostani szituáció
egyelőre nem veszélyeztet súlyosabb feszültséggel a térségben, de egy radikális fordulat könnyen változtathat ezen.
Címlapkép forrása: MD Abu Sufian Jewel/NurPhoto via Getty Images
