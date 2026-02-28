Az afgán erők Dzsalálábád légterében lelőttek egy pakisztáni katonai repülőgépet. Az incidens a város hatodik kerülete felett történt szombat délelőtt.
A tálib hatóságok megerősítették, hogy a pakisztáni katonai gép pilótája túlélte a találatot, és afgán fogságba esett.
A szóvivő egyelőre nem közölt további részleteket sem a gép lelövésének pontos körülményeiről, sem a pilóta jelenlegi hollétéről.
Az eset a Durand-vonal mentén, egyre fokozódó feszültség közepette történt. A pakisztáni–afgán határ térségében az utóbbi időszakban több alkalommal is fegyveres összetűzésbe keveredtek a két ország biztonsági erői, pénteken nyílt konfliktus alakult ki a felek között.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mennyire drágította meg a lakásokat az Otthon Start?
Mutatunk egy számítást az első hónapokról - Regős Gábor cikke.
Quo vadis, Magyarország? – Harminc év után hol marad a társadalmi rendszerváltás?
Baráth Etele korábbi EU-ügyekért felelős miniszter cikke.
Drámai fordulat a feszült határvidéken: lelőttek egy katonai gépet, az ellenség kezére került a pilóta
Egyre feszültebb a helyzet az Iránnal határos térségben.
Jön a parlamenti választás - Hogyan fognak reagálni a piacok?
Forgatókönyvek, elemzések, árfolyamhatások. Minden válasz a március 17-i klubrendezvényünkön.
Bejelentette Amerika: ez az Irán elleni katonai művelet neve
A célokról Donald Trump elnök beszélt.
Beint Putyin a béketárgyalásoknak, lehetetlen ultimátumot szabott a folytatáshoz
Gyakorlatilag borítékolható, hogy megfeneklenek az egyeztetések.
Égnek a milliárdok, súlyos csapásként érte a sztáreszközöket az Irán elleni katonai támadás
Izzadhatnak a befektetők.
Trump felfedte Amerika háborús céljait: 5 dolgot akarnak elérni Irán megtámadásával
Az elnök nyíltan közölte az amerikai katonai direktívákat.
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.