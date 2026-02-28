  • Megjelenítés
Drámai fordulat a feszült határvidéken: lelőttek egy katonai gépet, az ellenség kezére került a pilóta
Drámai fordulat a feszült határvidéken: lelőttek egy katonai gépet, az ellenség kezére került a pilóta

Lelőttek egy pakisztáni katonai repülőgépet az afgán erők Dzsalálábád légterében, a pilótát pedig élve elfogták – közölte Nangarhar tartomány rendőrségének szóvivője - írta meg az Arian News afgán hírportál.

Az afgán erők Dzsalálábád légterében lelőttek egy pakisztáni katonai repülőgépet. Az incidens a város hatodik kerülete felett történt szombat délelőtt.

A tálib hatóságok megerősítették, hogy a pakisztáni katonai gép pilótája túlélte a találatot, és afgán fogságba esett.

A szóvivő egyelőre nem közölt további részleteket sem a gép lelövésének pontos körülményeiről, sem a pilóta jelenlegi hollétéről.

Az eset a Durand-vonal mentén, egyre fokozódó feszültség közepette történt. A pakisztáni–afgán határ térségében az utóbbi időszakban több alkalommal is fegyveres összetűzésbe keveredtek a két ország biztonsági erői, pénteken nyílt konfliktus alakult ki a felek között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

