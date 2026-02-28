  • Megjelenítés
Ez még csak a kezdet lehet: újabb országok szállhatnak bele a háborúba
Szaúd-Arábia közleményt adott ki, amelyben elítélte Irán ellentámadását a korábban semleges országok ellen.

Rijád kijelentette, hogy „minden erőforrását rendelkezésre bocsátja, hogy segítse őket minden intézkedésükben” azoknak az országoknak, melyekre Teherán csapást mért a délelőtti órákban. Iráni rakéták érték el Jordániát, Kuvaitot, Bahreint, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket is, ezek közül több hatalmas robbanással csapódott be. A fenyegető válasz

egyben azt is jelentheti, hogy a támadások miatt több ország vesz részt az Irán elleni támadásban.

Korábban arról is szóltak hírek, hogy Szaúd-Arábiában robbanásokat hallottak, melyeket az iszlamista hatalom akciójának tartottak, ám az eddig meg nem erősített információkról Rijád nem szólalt meg. Más információk szerint Irakot is támadás érhette, ugyanakkor itt a rezsimmel szövetséges milicisták pozícióra mérhettek csapást az amerikaiak.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

