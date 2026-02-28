  • Megjelenítés
FONTOS Az egész világgazdaságot elránthatja az amerikai–iráni konfliktus, Magyarország is megérezheti a hatásokat
Folyamatosan eszkalálódik a helyzet: egyre több országra terjednek ki a katonai műveletek, regionális háború jöhet - Cikkünk folyamatosan frissül
Globál

Folyamatosan eszkalálódik a helyzet: egyre több országra terjednek ki a katonai műveletek, regionális háború jöhet - Cikkünk folyamatosan frissül

Portfolio
Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol. Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása. Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte. Cikkünk folyamatosan frissül az Irán elleni katonai művelet fejleményeivel.
Megosztás

Véget ért az Izrael elleni támadás első hulláma

Az izraeli hatóságok bejelentették: véget ért az Izrael elleni iráni támadás első hulláma, a lakosság elhagyhatja az óvóhelyeket.

Egyetlen sérültről tudni.

A hatóságok további támadásokra számítanak.

(Times of Israel)

Megosztás

Az egész világgazdaságot elránthatja az amerikai–iráni konfliktus, Magyarország is megérezheti a hatásokat

A Közel-Keleten kirobbant újabb, iráni–izraeli–amerikai konfliktus nemcsak katonai, hanem komoly gazdasági következményekkel is járhat: a piacok már most magasabb geopolitikai kockázati prémiumot áraznak az olajnál. Az energiaárak emelkedése közvetlenül befolyásolhatja a globális inflációs és növekedési pályát, miközben a befektetők a dollár és más menedékeszközök felé mozdulhatnak. Emellett a világ legfontosabb kereskedelmi útvonalai is nyomás alá kerülhetnek. A következő napokban így egyszerre mozdulhatnak nagyot a nyersanyag- és devizapiacok, ami a világgazdaság egészére is kihatással lehet.

Tovább a cikkhez
Az egész világgazdaságot elránthatja az amerikai–iráni konfliktus, Magyarország is megérezheti a hatásokat
Megosztás

Irak és Szaúd-Arábia ellen is támadás történhetett

Közel-keleti források arról írnak: Irakban támadás érte a a Hasd es-Sabi (PMF) egyik támaszpontját. Ez egy nagyobb, részben iránpárti fegyveresekből álló félkatonai koalíció -

a támadást ebben az esetben valószínűleg Amerika indította.

Közben arról is jönnek hírek, hogy Rijádban, Szaúd-Arábia fővárosában is robbanások történtek, egyelőre még nem tudni, ezért Irán-e a felelős, vagy valamilyen más incidens történt.

Megosztás

Megerősítették az Emírségek elleni támadást

Az Egyesült Arab Emírségek kormánya megerősítette: Irán rakétákat lőtt ki a területükön található egyik amerikai bázis ellen, a támadást azonban sikerült elhárítani.

(Iran International)

Megosztás

Nagyon kevés felvétel jön Iránból - Nem véletlen

A kedves olvasó biztos figyelmes lett már arra, hogy annak ellenére, hogy az USA és Izrael átfogó támadást folytat Irán ellen, nagyon kevés felvétel jelent eddig meg a csapásokról.

Ennek az oka, hogy

Iránban összeomlott majdnem minden kommunikációs hálózat

- nincs internet, nincs telefonszolgáltatás, egyes városrészekben állítólag az áramellátással is gondok vannak.

Eddig néhány fotó, egy-két videó jelent csak meg, többnyire az iráni állami média anyagaiból.

Megosztás

Hivatalosan is megerősítették az arab országok elleni támadásokat

Bahrain és Katar területét iráni rakétatámadás érte - a cél mindkét esetben amerikai katonai bázis volt - ezeket a támadásokat mindkét ország kormánya hivatalosan is megerősítette.

Közben arról jönnek hírek, hogy az Egyesült Arab Emírségket és Kuvaitot is támadta az iráni haderő.

Megosztás

Izraeli tartalékosokat aktivál Jeruzsálem

20 ezer tartalékos katonát aktivál Izrael, kibővítve ezzel a jelenleg szolgálatban lévő, 50 ezres állományt - jelentette be a zsidó állam kormánya.

Megosztás

Sorra törlik a repülőjáratokat, a Wizz Air is lépett

A közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatait, a korlátozás jelen állás szerint legalább március 7-ig érvényben marad – közölte a légitársaság szombaton.

Tovább a cikkhez
Sorra törlik a repülőjáratokat, a Wizz Air is lépett
Megosztás

Rakétatámadás Bahrein ellen

Úgy néz ki, Bahreinben több iráni rakéta is becsapódott, a célpont egy amerikai haditengerészeti kikötő volt.

Megosztás

Iráni vezetők voltak a támadás első célpontjai

A Reuters azt írja bennfentes forrásokra hivatkozva: az Irán elleni támadás első célja a teheráni vezetés kiiktatása volt.

Az iráni sajtó szerint az elnök és az ajatollah sértetlen, de az izraeli Channel 12 forrásai szerint "van jele közvetlen találatoknak" az iráni elitben.

Megosztás

Úgy néz ki, Katart és Bahreint is megtámadták – Eddig semleges arab országok fölött zúgnak rakéták

Több közel-keleti forrás szerint Irán megtorlócsapása Katarra és Bahreinre, nem csak Izraelre terjed ki.

Tovább a cikkhez
Úgy néz ki, Katart és Bahreint is megtámadták – Eddig semleges arab országok fölött zúgnak rakéták
Megosztás

Bahrein elleni támadásról jönnek hírek

Közösségi oldalak arról számolnak be: Irán megtámadta az egyik bahreini amerikai katonai bázist, ballisztikus rakéták csapódtak be az arab ország területére.

Hivatalos források még nem erősítették meg ezt a hírt, érdemes egyelőre fenntartásokkal kezelni.

Megosztás

Az Iszlám Forradalmi Gárda közleménye

Közleményt adott ki az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC), az írást a Tasznim hírügynökség hozta le.

"Válaszul az ellenséges és bűnözői támadásra az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben, a ballisztikus rakéta és dróntámadások első hullámát megkezdte az ráni Iszlám Köztársaság a megszállt területekkel szemben."

"Megszállt területek" alatt Izraelt értik.

Megosztás

Napokig tarthat még a katonai művelet

Az izraeli Channel 12 és az NBC egymástól független forrásai azt állítják: Amerika és Izrael azzal tervez: legalább 4 napon át folytatják a csapásokat Irán ellen.

Megosztás

Sem az internet, sem a mobilszolgáltatás nem működik Iránban

A kommunikációs hálózat gyakorlatilag teljesen megbénult Iránban - nem tudni, ez az amerikai-izraeli támadás eredménye volt-e, vagy a teheráni vezetés döntött a szolgáltatások lekapcsolásáról annak érdekében, hogy potenciális ellenzéki megmozdulásokat megakadályozzanak.

(Sky nyomán)

Megosztás

Bejelentette Amerika: ez az Irán elleni katonai művelet neve

Közzétette az amerikai hadügyminisztérium az Irán elleni katonai művelet nevét.

Tovább a cikkhez
Bejelentette Amerika: ez az Irán elleni katonai művelet neve
Megosztás

Megszólalt az izraeli miniszterelnök is

Benjámin Netanjahu Trump elnök után megerősítette az Irán elleni támadás tényét: azt mondta, Irán "létfontosságú fenyegetést jelent" Izraellel szemben, elmondta, hogy közös amerikai-izraeli katonai akció zajlik és

megkérte az iráni lakosságot, hogy döntsék meg saját kormányukat.

Megosztás

Az első rakéták becsapódtak Izraelbe

Az első Iránból kilőtt rakéták elérték Izraelt - a zsidó állam központi területein szólnak a szirénák, a légvédelem dolgozik.

Két rakéta csapódott eddig be Izrael területén, veszteség nincs.

Megosztás

Égnek a milliárdok, súlyos csapásként érte a sztáreszközöket az Irán elleni katonai támadás

A kriptovaluták árfolyama csökkent a hétvégi kereskedés során, miután Izrael bejelentette, hogy katonai csapást mért Iránra, Teheránban pedig robbanások hallatszottak.

Tovább a cikkhez
Égnek a milliárdok, súlyos csapásként érte a sztáreszközöket az Irán elleni katonai támadás
Megosztás

Trump felfedte Amerika háborús céljait: 5 dolgot akarnak elérni Irán megtámadásával

Részletesen beszélt Donald Trump amerikai elnök arról, hogy az Egyesült Államok mit akar elérni Irán megtámadásával.

Tovább a cikkhez
Trump felfedte Amerika háborús céljait: 5 dolgot akarnak elérni Irán megtámadásával
Megosztás

Irán kilőtte az első rakétákat Izraelre

Megindult a perzsa állam megtorlása: az izraeli légvédelem aktív, dolgoznak a támadás elhárításán.

Megosztás

Peszeskján él, sértetlen

Az iráni média arról számolt be: Maszoúd Peszeskján, Irán elnöke él - sértetlen maradt a reggeli izraeli-amerikai támadásokban.

Korábban arról is beszámoltak, hogy Ali Hámenei ajatollah is sértetlen.

Megosztás

Bejelentette Trump: Amerika nem tűri tovább - Elsöprő támadás indult Irán ellen

Nyolcperces videót tett közzé Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán, melyben megerősítette: Amerika megtámadta Iránt.

Tovább a cikkhez
Bejelentette Trump: Amerika nem tűri tovább - Elsöprő támadás indult Irán ellen
Megosztás

Irán válaszol: pusztító ellencsapást indítanak

Irán katonai erővel fog válaszolni Izrael és Amerika közös támadására – közölte a Reuters egy teheráni tisztviselő nyilatkozata alapján.

Tovább a cikkhez
Irán válaszol: pusztító ellencsapást indítanak
Megosztás

Kiszivárogtak a katonai tervek: kiderült, meddig tarthat az Irán elleni offenzíva

Információkat közölt az izraeli Channel 12 az Irán elleni katonai műveletek hátteréről közvetlen hírszerzési forrásokból.

Tovább a cikkhez
Kiszivárogtak a katonai tervek: kiderült, meddig tarthat az Irán elleni offenzíva
Megosztás

Támadás Irán ellen: állítólag szétbombázták az iráni elnök otthonát - Rezsimváltó művelet indulhatott

Több, egymástól független közel-keleti forrás is arról számol be: Izrael Irán vezetőinek otthonát is támadja a ma reggel megkezdődött katonai művelet során, az iráni elnöki rezidenciát felrobbantották.

Tovább a cikkhez
Támadás Irán ellen: állítólag szétbombázták az iráni elnök otthonát - Rezsimváltó művelet indulhatott
Megosztás

Rendkívüli: megindult a támadás Irán ellen, megelőző csapást kezdett Izrael

Izrael megelőző csapást indított Irán ellen - jelentette be Izrael Katz védelmi miniszter. Az első rakéták már becsapódtak Teheránba, Irán fővárosába.

Tovább a cikkhez
Rendkívüli: megindult a támadás Irán ellen, megelőző csapást kezdett Izrael
Megosztás

Megtámadták Iránt - Tűz alatt a főváros, Amerika és Izrael átfogó műveletbe kezdett - Cikkünk percről percre frissül

Cikkünk folyamatosan percről percre frissül az Irán elleni, szombat reggel megindult izraeli-amerikai katonai művelet fejleményeivel.

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rendkívüli: megindult a támadás Irán ellen, megelőző csapást kezdett Izrael
Nagy változásról született döntés Brüsszelben, és ez a magyar árampiacra is hatni fog
Megszületett a megállapodás Oroszország és Ukrajna között: tűzszünet lesz, ameddig meg nem javítják a súlyosan sérült vezetéket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility