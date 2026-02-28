Folyamatosan eszkalálódik a helyzet: egyre több országra terjednek ki a katonai műveletek, regionális háború jöhet - Cikkünk folyamatosan frissül

Közel-keleti források arról írnak: Irakban támadás érte a a Hasd es-Sabi (PMF) egyik támaszpontját. Ez egy nagyobb, részben iránpárti fegyveresekből álló félkatonai koalíció -

a támadást ebben az esetben valószínűleg Amerika indította.

Közben arról is jönnek hírek, hogy Rijádban, Szaúd-Arábia fővárosában is robbanások történtek, egyelőre még nem tudni, ezért Irán-e a felelős, vagy valamilyen más incidens történt.