Irán válaszol: pusztító ellencsapást indítanak
Irán válaszol: pusztító ellencsapást indítanak

Portfolio
Irán katonai erővel fog válaszolni Izrael és Amerika közös támadására – közölte a Reuters egy teheráni tisztviselő nyilatkozata alapján.

A hírügynökség mindössze annyit ír, a teheráni vezető

„pusztító” csapást ígért.

Nem közölte, milyen fegyvereket használnak, milyen célpontokat támadhatnak.

Izrael rendkívüli vészhelyzetet hirdetett, ballisztikus rakétatámadásokra és dróntámadásokra számítanak.

A fejleményeket itt követjük nyomon:

Megtámadták Iránt: tűz alatt a főváros, Amerika és Izrael átfogó műveletbe kezdett - Cikkünk percről percre frissül

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

