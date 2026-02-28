  • Megjelenítés
Itt a válasz, miért támad semleges országokat Irán ballisztikus rakétákkal
Globál

Itt a válasz, miért támad semleges országokat Irán ballisztikus rakétákkal

Portfolio
A február 28-i izraeli-amerikai támadást követően Irán több hullámban ballisztikus rakétákkal támadott olyan országokat is, amelyek semlegesek voltak a konfliktusban. A magyarázatot a felhalmozott készletek adják meg.

Irán egy sor olyan országra mért csapást, amelyek hivatalosan nem vettek részt semmilyen módon az elleni irányuló hajnali támadásban, sőt, korábban megtiltották az Egyesült Államoknak, hogy a légterüket az iszlamista hatalom elleni támadáshoz használják. Teherán döntésének hátterében az amerikai bázisok szerepelnek. Korábban a 2025-ös 12 napos háború egyik utolsó mozzanataként Irán rakétaesőt zúdított a katari el-Udeid légibázisra, amely az amerikai erők térségi központja. Most

ennél is tovább mentek, és Bahrein, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségekben található, amerikai kötődésű támaszpontokat is támadás ért Katar mellett.

A feltételezések szerint az Egyesült Államok nagy mennyiségű fegyvert halmozott fel ezeken a területeken, emiatt az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) legitim célpontnak tekintette azokat. Teherán szerint a célba vett támaszpontok mindegyikét eltalálták. Az állítást néhány felvétel részlegesen megerősíti, például Bahreinben valóban súlyos rakétatalálat érte az amerikai haditengerészeti bázist. Ezzel ellentétben Kuvait szerint ők minden érkező rakétát sikeresen elhárítottak.  

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

