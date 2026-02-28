  • Megjelenítés
Izraeli források szerint valószínűleg meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére
Izraeli források szerint valószínűleg meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére

Valószínűleg meghalt a ma reggeli, Irán elleni csapásokban Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére – értesült az izraeli 12-es csatorna, az ország egyik legnagyobb médiaszolgáltatója.

Izrael hivatalosan nem tett még közzé ilyen bejelentést, a hírt egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni.

A hírcsatorna egész pontosan arról számol be, hogy

Izrael „úgy értékeli a helyzetet,” hogy az iráni legfőbb vezető „valószínűleg” meghalt.

Bizonyítékot a kijelentésre egyelőre nem szolgáltattak. Annyit lehet biztosan tudni, hogy az iráni vezető palotakomplexumát az izraeli és amerikai légierő ma reggel teljesen megsemmisítette.

Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, meghalhatott Irán legfőbb vezére - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Bejelentette Irán: készek tárgyalni, egyetlen feltételük van

Hatalmas öngól Irántól: megtámadták a régió legerősebb országát – Nagyon erős ellenséget szereztek

Teherán korábban azt közölte, hogy az ajatollah nem volt Teheránban a támadás idején.

Megindult Irán megtorlása: több országot ért támadás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Iranian Leader Press Office/Anadolu via Getty Images

Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, meghalhatott Irán legfőbb vezére - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Nagy változásról született döntés Brüsszelben, és ez a magyar árampiacra is hatni fog
Ilyen még nem történt: megtámadták az ukránok Szverdlovszkot – Riasztották a védelmi erőket
