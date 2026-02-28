Izraeli források szerint valószínűleg meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére

Izrael hivatalosan nem tett még közzé ilyen bejelentést, a hírt egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni.

A hírcsatorna egész pontosan arról számol be, hogy

Izrael „úgy értékeli a helyzetet,” hogy az iráni legfőbb vezető „valószínűleg” meghalt.

Bizonyítékot a kijelentésre egyelőre nem szolgáltattak. Annyit lehet biztosan tudni, hogy az iráni vezető palotakomplexumát az izraeli és amerikai légierő ma reggel teljesen megsemmisítette.

Teherán korábban azt közölte, hogy az ajatollah nem volt Teheránban a támadás idején.

Címlapkép forrása: Iranian Leader Press Office/Anadolu via Getty Images