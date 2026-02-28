  • Megjelenítés
Izraeli tisztviselő: meghalt az ajatollah, megvan a holttest
Izraeli tisztviselő: meghalt az ajatollah, megvan a holttest

Ali Hámenei iráni vezető meghalt, a holttestét is megtalálták – erről ír egy nem megnevezett izraeli tisztviselő bejelentése alapján a Reuters.

A mindössze egysoros beszámoló azután jelent meg, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök arról beszélt: „egyre több jele van annak,” hogy az iráni ajatollah meghalt.

Közben a Times of Israel arról számolt be:

az ajatollah holttestéről készült képet Netanjahu miniszterelnök is látta.

Irán továbbra is tagadja, hogy Hámenei életét vesztette volna. Teherán azzal vádolja a zsidó államot, hogy pszichológiai hadviselést kezdtek ellenük demoralizáló hírek terjesztésével, az ajatollah "él és virul."

Frissítés: egymástól függetlenül az Iran International (közvetlen, iráni, nem hivatalos forrásból) és a CNN (izraeli forrásból) megerősítette, hogy Ali Hámenei halott.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

