  • Megjelenítés
Kiadta Trump a parancsot: átfogó támadás indult Irán ellen, megbukhat az iszlamista rezsim - Cikkünk percről percre frissül
Globál

Kiadta Trump a parancsot: átfogó támadás indult Irán ellen, megbukhat az iszlamista rezsim - Cikkünk percről percre frissül

Portfolio
Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol. Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása. Irán ellencsapást indított. Cikkünk folyamatosan frissül az Irán elleni katonai művelet fejleményeivel.
Megosztás

Irán kilőtte az első rakétákat Izraelre

Megindult a perzsa állam megtorlása: az izraeli légvédelem aktív, dolgoznak a támadás elhárításán.

Megosztás

Peszeskján él, sértetlen

Az iráni média arról számolt be: Maszoúd Peszeskján, Irán elnöke él - sértetlen maradt a reggeli izraeli-amerikai támadásokban.

Korábban arról is beszámoltak, hogy Ali Hámenei ajatollah is sértetlen.

Megosztás

Bejelentette Trump: Amerika nem tűri tovább - Elsöprő támadás indult Irán ellen

Nyolcperces videót tett közzé Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán, melyben megerősítette: Amerika megtámadta Iránt.

Tovább a cikkhez
Bejelentette Trump: Amerika nem tűri tovább - Elsöprő támadás indult Irán ellen
Megosztás

Irán válaszol: pusztító ellencsapást indítanak

Irán katonai erővel fog válaszolni Izrael és Amerika közös támadására – közölte a Reuters egy teheráni tisztviselő nyilatkozata alapján.

Tovább a cikkhez
Irán válaszol: pusztító ellencsapást indítanak
Megosztás

Kiszivárogtak a katonai tervek: kiderült, meddig tarthat az Irán elleni offenzíva

Információkat közölt az izraeli Channel 12 az Irán elleni katonai műveletek hátteréről közvetlen hírszerzési forrásokból.

Tovább a cikkhez
Kiszivárogtak a katonai tervek: kiderült, meddig tarthat az Irán elleni offenzíva
Megosztás

Támadás Irán ellen: állítólag szétbombázták az iráni elnök otthonát - Rezsimváltó művelet indulhatott

Több, egymástól független közel-keleti forrás is arról számol be: Izrael Irán vezetőinek otthonát is támadja a ma reggel megkezdődött katonai művelet során, az iráni elnöki rezidenciát felrobbantották.

Tovább a cikkhez
Támadás Irán ellen: állítólag szétbombázták az iráni elnök otthonát - Rezsimváltó művelet indulhatott
Megosztás

Rendkívüli: megindult a támadás Irán ellen, megelőző csapást kezdett Izrael

Izrael megelőző csapást indított Irán ellen - jelentette be Izrael Katz védelmi miniszter. Az első rakéták már becsapódtak Teheránba, Irán fővárosába.

Tovább a cikkhez
Rendkívüli: megindult a támadás Irán ellen, megelőző csapást kezdett Izrael
Megosztás

Megtámadták Iránt - Tűz alatt a főváros, Amerika és Izrael átfogó műveletbe kezdett - Cikkünk percről percre frissül

Cikkünk folyamatosan percről percre frissül az Irán elleni, szombat reggel megindult izraeli-amerikai katonai művelet fejleményeivel.

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Ez már a fordulat a forint árfolyamában?
Az amerikai hírszerzés szerint küszöbön az újabb háború: egyre többen figyelnek a térségre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility