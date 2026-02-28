Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

A Cirium adatai szerint a légitársaságok a közel-keleti járatok 24%-át törölték szombaton - tudósít a Sky News. Többek között:

a Katarba tartó járatok 51%-át,

az Izraelbe tartó gépek 49%-át,

a Bahreinbe tartó járatok 44%-át,

az Egyesült Arab Emírségekbe tartó gépek 35%-át,

a Kuvaitba tartó gépek 28%-át.

Az Egyesült Királyságban a Heathrow repülőtér közölte: „a közel-keleti helyzet és az ebből fakadó légtérzárások miatt a Heathrow repülőtéren néhány járatot töröltek vagy bizonyos gépek késtek".

A British Airways közölte, hogy a Tel-Avivba és Bahreinbe tartó járatokat a jövő hétig felfüggesztik, az Ammanba tartó járatokat pedig ma törölték.

A Qatar Airways megerősítette, hogy a katari légtér lezárása miatt ideiglenesen felfüggesztette fővárosába, Dohába tartó és onnan induló járatait.

A Virgin Atlantic ma szintén felfüggesztette Heathrow-ról Dubaiba tartó járatait.

A Gatwick repülőtér figyelmeztetett, hogy a katari és az Emirates légitársaságok járatain fennakadások várhatók.

A német Lufthansa közölte, hogy ma és holnap leállítja Dubaiba és Dubaiból induló járatait, ami a tel-avivi, bejrúti és ománi útvonalakat érinti március 7-ig.

Az Air France és az Iberia szintén törölte tel-avivi és bejrúti járatait, míg a Wizz Air felfüggesztette Izraelbe, Dubaiba, Abu-Dzabiba és Ammánba tartó járatait.

India figyelmeztető jelzést adott ki a légitársaságoknak, az Air India és az IndiGo pedig felfüggesztette járatait.