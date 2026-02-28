  • Megjelenítés
Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol. Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása. Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Jordániát, Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte. Délután az izraeli média arról kezdett el szivárogtatni: "valószínűleg" meghalt Ali Hámenei, Irán legfőbb vezére, Benjámin Netanjahu izraeli vezető később hivatalos bejelenést is tett. Teherán a nap folyamán folyamatosan tagadta az ajatollah halálhírét. A délután folyamán intenzív támadás érte a szunni olajmonarchiák fővárosait - felcsaptak a lángok Dubajból, Dohából és Kuvaitvárosból is Irán rakéta- és dróntámadásai után. Cikkünk folyamatosan frissül az Irán elleni katonai művelet fejleményeivel.
Betett a légiközlekedésnek a háború

A Cirium adatai szerint a légitársaságok a közel-keleti járatok 24%-át törölték szombaton - tudósít a Sky News. Többek között:

  • a Katarba tartó járatok 51%-át,
  • az Izraelbe tartó gépek 49%-át,
  • a Bahreinbe tartó járatok 44%-át,
  • az Egyesült Arab Emírségekbe tartó gépek 35%-át,
  • a Kuvaitba tartó gépek 28%-át.

Az Egyesült Királyságban a Heathrow repülőtér közölte: „a közel-keleti helyzet és az ebből fakadó légtérzárások miatt a Heathrow repülőtéren néhány járatot töröltek vagy bizonyos gépek késtek".

A British Airways közölte, hogy a Tel-Avivba és Bahreinbe tartó járatokat a jövő hétig felfüggesztik, az Ammanba tartó járatokat pedig ma törölték.

A Qatar Airways megerősítette, hogy a katari légtér lezárása miatt ideiglenesen felfüggesztette fővárosába, Dohába tartó és onnan induló járatait.

A Virgin Atlantic ma szintén felfüggesztette Heathrow-ról Dubaiba tartó járatait.

A Gatwick repülőtér figyelmeztetett, hogy a katari és az Emirates légitársaságok járatain fennakadások várhatók.

A német Lufthansa közölte, hogy ma és holnap leállítja Dubaiba és Dubaiból induló járatait, ami a tel-avivi, bejrúti és ománi útvonalakat érinti március 7-ig.

Az Air France és az Iberia szintén törölte tel-avivi és bejrúti járatait, míg a Wizz Air felfüggesztette Izraelbe, Dubaiba, Abu-Dzabiba és Ammánba tartó járatait.

India figyelmeztető jelzést adott ki a légitársaságoknak, az Air India és az IndiGo pedig felfüggesztette járatait.

Mi jön most Iránban?

Mark Stone, a Sky News amerikai tudósítója gyorselemzésében vette sorra azt, hogy mi jöhet az iráni vezetők halála után:

nem mindegy ugyanis, hogy ez a mai nap a rezsim bukásához vagy rezsimváltáshoz vezet majd.

Szerinte Donald Trump amerikai elnök rezsimváltást akar, és ezt a folyamatot azzal kezdte meg, hogy eltávolította a képből a legfőbb iráni vezetőt. Az amerikai elnök ezek után azt remélheti (ezt osztotta meg közösségi médiás bejegyzésében is), hogy megvalósul egy gyors hatalomátadás. A kérdés azonban az, hogy kikre száll a hatalom és Stone szerint ezt még távolról sem tudni.

Trump, folytatja Stone, „az éjszakai beszédében azt mondta, hogy felszólítja az iráni népet, hogy most keljen fel” – de „nagy különbség van a rezsimváltás és a rezsim összeomlása között”.

"A rezsimváltás könnyebb, ha van terved a következő napra. Nem világos, hogy az amerikaiaknak vagy az izraelieknek, akik az elmúlt 12 óra eseményeit előidézték, van-e tervük a következő napra" - tette hozzá a tudósító, aki úgy érzi, hogy a mai támadás megindítói egy kis szerencsésben is bíznak.

Ha pedig nem történik meg a rezsimváltás, akkor a rendszer összeomlik. És ebbe az űrbe minden főszereplő belekerül - mutat rá.

Amerika ENSZ-nagykövete beszél a Biztonsági Tanács rendkívüli ülésén

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete szerint az USA törvényes eszközöket alkalmazott Irán vezetői ellen.

Megítélése szerint az iráni rezsim szándékosan destabilizálta a világot.

Amerikai erőket és állampolgárokat ölt meg, regionális szövetségeseket fenyegetett, és veszélyeztette a nemzetközi hajózás biztonságát, amelytől a világ függ. Rengeteg zavart okozott Waltz szerint a Közel-Keleten.

Irán folyamatos törekvése a fejlett rakétaképességek megszerzésére, valamint az a tény, hogy a diplomáciai lehetőségek ellenére sem hajlandó feladni nukleáris ambícióit, súlyos és növekvő veszélyt jelent - jelentette ki.

Aláhúzta: Irán nem rendelkezhet atomfegyverrel. Ez az elv nem politikai kérdés. Ez a globális biztonság kérdése, és ennek érdekében az Egyesült Államok törvényes intézkedéseket tesz - mondta.(Al Jazeera)

Az iráni vezetők, akik meghaltak a támadásban

Az izraeli hadsereg nyilvánosságra hozta az állítólagosan megölt iráni tisztviselők listáját - írja az Al Jazeera. Izrael már korábban bejelentette, hogy a csapások megölték Irán legfelsőbb vezetőjét, Hámeneit, valamint tanácsadóját, Ali Shamkhanit.

Az állítólagosan megölt tisztviselők között van Aziz Nasirzadeh védelmi miniszter, Mohammad Shirazi legfelsőbb vezető katonai irodájának vezetője, Mohammad Pakpour, az Iráni Forradalmi Gárda vezetője, valamint Saleh Asadi, a hírszerzés egyik vezető tisztviselője.

Iráni rakéta csapódott be Tel-Aviv környékére

Egy iráni rakéta szombat késő este közvetlenül Tel-Aviv környékét érte, ami az első ismert becsapódás Izrael területén az iráni háború kezdete óta - írja a Financial Times.

A helyi egészségügyi hatóságok közlése szerint egy nő állapota kritikus, további 20 ember pedig megsérült, köztük egy súlyosan. Az elsősegélynyújtók továbbra is átvizsgálják a területet további sérültek felkutatására, miközben megrongálódott épületeket és egy lakóutcában tomboló tüzeket látnak.

Az FT cikke emlékeztet arra, hogy amióta az Egyesült Államok és Izrael szombat reggel közös támadást indított Irán ellen, Teherán több tucat rakétát lőtt ki Izraelre, amelyeket feltehetően sikeresen elhárított a légvédelem. Eddig csak kisebb sérülésekről számoltak be, amelyeket a lehulló rakéták és légvédelmi elfogó repeszek okoztak.

Az amerikai külügyminisztérium óvatosságra szólította fel az amerikaiakat világszerte

Az amerikai külügyminisztérium óvatosságra szólította fel a külföldön tartózkodó amerikaiakat szombaton az Irán ellen indított amerikai-izraeli légicsapásokat követően.

A külügyminisztérium különös körültekintést kért az Egyesült Államok Közel-Keleten tartózkodó állampolgáraitól. Arra hívta fel a figyelmet, hogy kövessék az adott országban működő amerikai külképviseletek által kiadott ajánlásokat.

A külügyminisztérium közleménye szerint a kialakult konfliktus miatt időszakos légtérzárak is előfordulhatnak.

Az Egyesült Államok területén szombaton megemelt készültségbe helyezték a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) terrorellenes és hírszerzési elhárítási egységeit.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter mint az FBI feletti felügyeletet gyakorló kormánytag közölte, hogy közvetlen kapcsolatban vannak a szövetségi hírszerzéssel és rendvédelmi partnerszervezetekkel is annak érdekében, hogy elhárítsanak minden potenciális fenyegetést az országon belül. (MTI)

Trump is bejelentette: meghalt Hámenei

Donald Trump amerikai elnök megerősítette az iráni legfelsőbb vezető halálát a Truth Social felületen megjelent írásában.

Trump is bejelentette: meghalt Hámenei
Izraeli hadsereg szerint újabb rakétahullám tart Izrael felé

Az izraeli hadsereg szerint további rakétákat indítottak Izrael felé.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint Donald Trump felhívta az Egyesült Királyság, Kuvait és Törökország vezetőit. A hír azután érkezett, hogy Trump korábban felhívta Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek vezetőit, valamint a NATO vezetőjét.

Rendkívüli ülésbe kezd az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülésre készül az Irán elleni amerikai-izraeli támadások nyomán. A szervezet főtitkára elítélően nyilatkozott a katonai akcióról.

Rendkívüli ülésbe kezd az ENSZ Biztonsági Tanácsa
Trump is megszólalt

Úgy gondoljuk, hogy Hámenei haláláról szóló jelentések „helyesek” - írja a Sky News.

Donald Trumpot közvetlenül kérdezték azokról a jelentésekről, amelyek szerint Irán legfelsőbb vezetője meghalt az amerikai-izraeli csapásokban.

Amikor azt kérdezték az amerikai elnöktől, hogy megerősítették-e a jelentéseket, vagy úgy gondolja-e, hogy Ali Khamenei ajatollah meghalt, Trump azt mondta: „nem akarok erről nyilatkozni, de a pletyka az, és a szóbeszéd az, hogy megölték.” Majd úgy folytatta: "sok embert megölt. Sok-sok embert megölt. Sok életet tett tönkre. Sok családot tett tönkre, és elpusztított egy országot."

Később hozzátette, hogy sok emberrel beszélt, és ezek alapján helyesnek tűnik az a hír, miszerint az ajatollah meghalt.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő, akit tájékoztattak a jelenlegi katonai műveletekről és hírszerzésről, azt nyilatkozta az NBC Newsnak, hogy Hámenei „szinte biztosan halott”.

Az amerikai elnök hozzátette: az Iránban döntéseket hozó emberek többsége halott.

Mit jelent a Hormuzi-szoros lezárása?

A Közel-Keleten kitört háború nyomán a helyi hírek szerint Irán lezárta a Hormuzi-szorost, a világ legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalát. Ugyan hivatalos közlés még erről nem volt, amerikai és brit lapok írtak arról, hogy helyi hajózási cégek kaptak ilyen üzeneteket az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtesttől (IRGC). A döntés globális ellátási sokkot, meredeken emelkedő energiaárakat és fokozódó piaci bizonytalanságot hozhat, miközben a konfliktus hatásai már messze túlnyúlnak a térségen.

Mit jelent a Hormuzi-szoros lezárása?
Fox: meghalt az ajatollah

A republikánus kötődésű Fox News is jelentette:

Irán legfőbb vezére meghalt.

Az ajatollah reggel, a palotáját ért intenzív támadás során vesztette életét.

Irán továbbra is tagadja az ajatollah halálhírét

Az iráni állami médiaügynökségek sorra cáfolják az ajatollah haláláról szóló híreket.

A Tasznim és a Mehr is arról ír: Hámenei "él és elszántan vezeti Irán védelmét."

Megosztás

Amerika szerint Irán támadni készült

Több amerikai és brit lap is arról ír egy meg nem nevezett amerikai tisztviselőre hivatkozva: Irán meg akarta támadni Izraelt és a Közel-Kelet amerikai bázisait, megelőzve a két ország katonai csapását.

Azt mondja: ez volt a fő oka annak, hogy Trump végül a támadás mellett döntött.

Teheránban állítólag már ünnepelnek

A BBC arról ír: Teheránban ünneplik az ajatollah halálát, az utcákon kiabálnak, táncolnak, autókkal dudálnak.

Irán hivatalosan továbbra is tagadja, hogy az ajatollah meghalt.

A CNN is megerősítette a hírt: Hámenei halott

A lap izraeli forrásokból értesült az iráni vezető haláláról.

Állítólag már Amerika is tud az ajatollah haláláról

A Times of Israel arról ír: Jechiel Leiter, Izrael amerikai nagykövete tájékoztatta az Egyesült Államokat arról, hogy az izraeli haderő sikeresen likvidálta Ali Hámenei iráni vezetőt.

Egyre több lap ír az ajatollah haláláról

Az Iran International is megírta saját forrásból: az iráni ajatollah meghalt.

Rajtuk kívül a Reuters és az izraeli Channel 12 jelentette be izraeli forrásokból a legfőbb iráni vezető halálhírét, miután Netanjahu azt mondta, hogy valószínű, hogy az iráni legfőbb vezér meghalt a reggeli csapások során.

Izraeli tisztviselő: meghalt az ajatollah, megvan a holttest

Ali Hámenei iráni vezető meghalt, a holttestét is megtalálták – erről ír egy nem megnevezett izraeli tisztviselő bejelentése alapján a Reuters.

Izraeli tisztviselő: meghalt az ajatollah, megvan a holttest
Egyre több hír jön az ajatollah haláláról

A Reuters arról ír: Irán legfőbb vezérének holttestét megtalálták, Izrael szerint biztosan meghalt az ajatollah.

Irán: az ajatollah él és virul

Teherán cáfolta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentését, aki arról beszélt ma este, hogy lehet, hogy sikerült likvidálni Ali Hámenei iráni ajatollahot.

Az elnök és a legfőbb vezér él és virul. A kormány rendszerei működnek"

- kommentálta az izraeli vezető kijelentését Eszmail Baghei iráni kormányszóvivő.

Közben a Times of Israel azt írja egy névtelen izraeli tisztviselőre hivatkozva:

Hámenei reggel meghalt.

Elmondta Donald Trump, mikor lesz vége az Irán elleni háborúnak - Fellélegezhet a világ?

Rövid interjút adott Donald Trump amerikai elnök az Axiosnak: azt mondta, akár 2-3 napon belül is vége lehet az Irán elleni katonai műveleteknek.

Elmondta Donald Trump, mikor lesz vége az Irán elleni háborúnak - Fellélegezhet a világ?
Bejelentette Netanjahu: valószínűleg sikerült megölni Irán legfőbb vezérét

Egyre több jelét látja Izrael annak, hogy sikeresen likvidálták Ali Hámenei ajatollahot, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjét – erről beszélt nyilvánosan Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök ma este.

Tovább a cikkhez
Bejelentette Netanjahu: valószínűleg sikerült megölni Irán legfőbb vezérét
30 iráni vezetőt próbáltak likvidálni ma reggel

A célszemélyek pontos számáról a Times of Israel számolt be.

A lap úgy tudja, Mohamed Pakpúr, az IRGC parancsnoka és Aziz Naszirzadeh védelmi miniszter szinte biztosan meghaltak, a többi célpont állapotáról nincs hír.

Megosztás

Netanjahu beszél

Az izraeli miniszterelnök élőben beszél az izraeli állami televízióban: bejelentette, hogy addig folytatja Izrael a csapásokat, "amíg ez szükséges", Irán ugyanis nem juthat atomfegyverhez.

Ismét felkérte Irán lakosságát, hogy lázadjanak fel az iszlamista rezsim ellen.

Megjött az első amerikai videó

Hivatalosan is publikálta az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) az első videót az Irán elleni katonai csapásokról.

A felvételeken az amerikai haderő F-35-ös vadászbombázókkal, Tomhawk-rakétákkal légvédelmi eszközöket, radarokat, drónokat semmisít meg.

Nem lesz Hámenei-beszéd

Mi is spekuláltunk arról, mi lehet az oka annak, hogy Ali Hámenei, Irán legfőbb vezére ma több közel-keleti forrás szerint is beszédet ígért az ország népének, de még az esti órákban sem kerütl erre sor.

Az iráni kulturális minisztérium most közölte:

Hámenei ajatollah nem ígért semmilyen beszédet Teherán népének, ezért biztosan nem lesz ilyen esemény a mai nap.

Mi értelme van annak, hogy Irán szétbombázza a szomszédos országokat? – Ez lehet a magyarázat

Mióta ma reggel megindult az Irán elleni izraeli-amerikai támadás, Teherán folyamatosan támadja a régió hivatalosan semleges országait, magára haragítva olyan országokat is, amelyek, ha nem is támogatók, legalább elnézőek voltak az iszlamista rezsim régiós tevékenységével szemben. Támadás érte Jordániát, Bahreint, Kuvaitot, az Egyesült Arab Emírségeket is, de még a közvetítő szerepéről híres Katart, sőt, az amerikai támadás ellen nyíltan lobbizó Szaúd-Arábiát is. Megpróbáljuk megindokolni, mi lehet az oka ezeknek a csapásoknak.

Mi értelme van annak, hogy Irán szétbombázza a szomszédos országokat? – Ez lehet a magyarázat
Aragcsi: az ajatollah él és virul

Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere ismét azt állította a nyugati médiának: Ali Hamenei, Irán legfőbb vezére, illetve az elnök, Maszoúd Peszeszkján él és virul.

Hozzátette: vannak más vezetők, akik "mártírokká váltak," de a legfőbb vezér és az elnök is élnek.

Megosztás

Katarban és Kuvaitban az összes nyilvános rendezvényt lemondták

Irán támadásai miatt mindkét ország rendkívüli intézkedéseket hirdetett: az összes tömegrendezvényt lemondták, a lakosságot arra kérték, hogy maradjanak otthon, vonuljanak fedezékbe.

Kiadta a parancsot Izrael: mindenki hagyja el Iszfahánt!

Izrael farszi nyelven tett közzé felhívást az interneten: felszólította az iráni Iszfahán térségének lakosságát arra, hogy hagyják el a területet.

A régióban nukleáris komplexum működik - vélhetően katonai csapást fognak ellene indítani.

Kuvaitban már 12 sérült van

Irán támadásai miatt már 12 ember sérült meg Kuvaitban, ők mind kórházi ellátásra sorulnak.

(Iran International)

Közel-keleti konfliktus: milyen jogai vannak most a légi utasoknak?

A közel-keleti konfliktus számos repülőjáratot érintett, sokat töröltek és vélhetően sokan elhalasztják útjukat olyan turistaparadicsomokba is, mint Dubaj, amelyet rakétatámadás ért. Összeszedtük, mit érdemes tudni a légi utasok jogairól ilyen helyzetben.

Közel-keleti konfliktus: milyen jogai vannak most a légi utasoknak?
Irán szépen magára haragította a régió országait

Miután Irán több arab országra is rakétákat és drónokat lőtt ki, olyan országok is elítélő nyilatkozatokat adtak ki Teheránnal szemben, amelyek eddig erősen kritikusak voltak Izrael régiós műveleteivel szemben.

Egyiptom és Törökország is elítélte (Amerika és Izrael eredeti támadása mellett) Teherán arab országok elleni ellencsapásait is.

Irán újabb támadást indított

Pár perccel ezelőtt az iszlamista rezsim újabb ballisztikus rakétákat lőtt ki - közölte több izraeli lap.

Hol van az ajatollah?

Izraeli lapok ma arról szivárogtattak, hogy "valószínűleg" megölték Ali Hámenej ajatollahot, Irán legfőbb vezérét.

Teherán ezt az értesülést tagadta és azt ígérték: hamarosan a teheráni vezető beszédet mond majd Irán népének. Órák óta nem történt ez meg.

Bár Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter ma rendkívül aktív volt és külföldön-belföldön egyaránt egész nap kommunikált, sem az ajatollahot, sem Maszoúd Peszeskján elnököt nem hallottuk ma beszélni.

Fontos megjegyezni: a tavaly nyári Irán-Izrael háború során is hasonló dolog történt, ekkor az ajatollah két hétre elrejtőzött egy bunkerben, csak néhány nappal a háború előtt tette meg első nyilvános nyilatkozatát.

Bejelentette Izrael: történelmi csapást hajtott végre az IDF - Egyszerre 200 vadászbombázó emelkedett a levegőbe

Izrael történelmének legnagyobb, legintenzívebb légitámadását hajtotta végre ma reggel Irán ellen – idézi az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közleményét a Times of Israel.

Bejelentette Izrael: történelmi csapást hajtott végre az IDF - Egyszerre 200 vadászbombázó emelkedett a levegőbe
Orbán Viktor: megnőtt a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon

Orbán Viktor bejelentette, hogy megemelik a terrorfenyegetettség szintjét itthon egy fokozattal. Részleteket későbbre ígért. Magyarországon a terrorfenyegetettséget egy négyfokozatú skálán határozzák meg, ahol 1-es a legsúlyosabb, 4-es a legenyhébb.

Orbán Viktor: megnőtt a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon
Bejelentette Izrael: indul a következő hullám

Az izraeli haderő megindította az Irán elleni katonai művelet következő szakaszát - ezúttal a perzsa állam központi régióit veszik célba - közölte az IDF.

Jordánia folyamatos támadás alatt

A jordániai légvédelem eddig 49 drónt és 13 iráni rakétát lőtt le a légterében - közölték helyi hatóságok.

Az iráni fegyverek elvileg Jordánia területét vették célba, bár fontos megjegyezni, hogy az ország épp az Irán és Izrael közti ütközőzónában helyezkedik el.

Megosztás

89 sérültje van Izraelben az iráni támadásoknak

A sérültek többsége, 86 ember, nem közvetlenül az iráni támadások miatt sérült meg, hanem azért kellett nekik orvosi ellátás, mert elestek vagy megütötték magukat az óvóhelyen vagy az óvóhelyre menekülve.

(Times of Israel)

Elmondta Irán, miért bombázzák szét a szomszédos országokat – Levél jött Teheránból

Levelet írt Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere az ENSZ-nek, melyben Irán védelmi stratégiájáról számolt be.

Elmondta Irán, miért bombázzák szét a szomszédos országokat – Levél jött Teheránból
Izrael: Irán kazettás bombákat is használ

Az izraeli hadsereg közlése szerint az iráni hadsereg kazettás bombákkal is támadta ma Izraelt - egész pontosan egy olyan típussal, amely 20 kisebb, egyenként 2,5 kilogrammos robbanófejet képes célba juttatni.

Bizonyítékot nem közöltek a támadásról.

Bahreinben is dolgozik a légvédelem

Az esti órákhoz közelítve Irán újabb támadást indított Bahrein ellen: folyamatosan dolgozik a légvédelem, drónokat és rakétákat hárítanak el.

Katarban óvóhelyre küldik a lakosságot

Rendkívüli felhívást intézett Katar belügyminisztériuma az olajmonarchia lakosságához.

Azt írják: mivel Irán szűntelenül támadja az olajmonarchia területét, arra kérik a lakosságot, hogy vonuljanak fedezékbe, ne menjenek ablakok közelébe és csak akkor hagyják el otthonukat, ha ez feltétlenül szükséges.

Iránban állítólag elég sok a polgári áldozat

Az iráni média folyamatosan publikál információkat arról, hogy milyen (polgári) áldozatokat követel Izrael és Amerika támadása: Teherán állítása szerint már minimum 100 ember meghalt, köztük fiatalkorú áldozatok is vannak.

Újabb videó a Dubaj elleni támadásról

Új felvétel került elő a Dubaj elleni támadásról.

A videó sok eddigi kérdést megválaszol: nem rakéta, hanem egy Sahed-drón csapott be az emírségek legnagyobb városába. A támadásnak négy sérültje van.

A Hezbollah nem támad

Az Iránbarát libanoni szervezet közleményt adott ki: elítélték az Irán elleni amerikai-izraeli támadást de nem ígértek támogatást Teheránnak.

CENTCOM: nincsenek amerikai veszteségek

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) cáfolta az összes Irán által kiadott háborús jelentést.

Azt közölték: nem igaz, hogy az amerikai bázisok elleni iráni támadásoknak "200 áldozata" van és az sem, hogy Irán sikeresen eltalált egy amerikai támogatóhajót a Perzsa-öbölben.

Azt mondják, meglépte Irán, amitől mindenki félt: lezárják a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) arról tájékoztatta a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalmat, hogy lezárják a kereskedelmi útvonalat, innentől tilos a hajózás a térségben.

Azt mondják, meglépte Irán, amitől mindenki félt: lezárják a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát
Radarállomást robbantott fel Irán

Bahreinben egy iráni drón telibe talált egy radarállomást, amely a légvédelem és a légi felderítő képesség munkáját támogatta.

A csapásról felvétel is készült.

Telefonon beszélt Trump és Netanjahu

Az izraeli és amerikai vezetők a közel-keleti katonai műveleteket beszélték át.

Izraeli jelentés

Az izraeli haderő sikeresen likvidálta Irán rakétaindítóit és légvédelmi rendszereit az ország különböző részeiben - jelentette be ma délután az IDF szóvivője.

Konkrét részleteket nem közöltek.

Súlyos eszkaláció: Dubaj belvárosát lövi Irán – Felcsaptak a lángok a 4 milliós városban

Nagyon úgy fest, hogy Irán több rakétát is kilőtt az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városának, Dubajnak kellős közepére.

Súlyos eszkaláció: Dubaj belvárosát lövi Irán – Felcsaptak a lángok a 4 milliós városban
Dubaj intenzív támadás alatt

Nagyon úgy fest, hogy az emírségek legnagyobb városába nem csupán "rakétaroncsok" csapódtak be, hanem Irán közvetlen támadást hajtott végre az olajmonarchia legnépesebb települése ellen.

A felvételeken semmilyen katonai célpont nem látszik.

Dohát bombázza Irán

Katar fővárosa fölött folyamatosan dolgozik a légvédelem: Patriot és THAAD rakétarendszerek próbálják elhárítani Irán támadásait.

Több közel-keleti forrás is arról ír: az iráni támadások egyre intenzívebbek a(z eddig?) semleges Katar ellen.

Rendkívüli ENSZ-ülés lesz

Az ENSZ BT rendkívüli ülése budapesti idő szerint este 10 órakor kezdődik majd.

Felvételek a Dubaj elleni támadásról

Az emírségek legnagyobb városában egy hotelre zuhant rá egy iráni rakéta roncsa, az épület lángra kapott.

Rakétaroncsok zuhanhattak Dubajra, Kuvait támadás alatt

Az Al-Arabija arról ír: Dubaj városára valószínűleg egy elfogott iráni rakéta roncsai zuhantak rá - a telitalálatot a légvédelem elhárította.

Mindeközben arról jönnek hírek, hogy a kuvaiti nemzetközi repteret is célba vette az iráni forradalmi gárda egy drónnal. A kuvaiti reptéren többen megsérültek.

Sem Dubaj térségében, sem a kuvaiti reptéren nem működik amerikai katonai bázis.

Megint lövik Dubajt

Az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városát újabb iráni rakétatámadás érte - a helyiek robbanásokat hallottak, füst száll fel a településről - számolt be a Reuters.

Közben a Times of Israel arról ír: az iráni hadsereg Tel-Aviv központját bombázza.

Irán: rakéta talált telibe egy amerikai MST-t

Egy amerikai Military Sealift Command (MST) típusú támogatóhajó ellen adott le sikeres találatot az iráni forradalmi gárda egy rakétával - a csapás súlyos károkat okozott - számol be az iráni média.

Amerikai oldalról erről egyelőre semmilyen megerősítés nem érkezett.

A néphez beszél hamarosan az ajatollah

Irán legfőbb vezetője hamarosan nyilvános bejelentést tesz az ország népéhez - számol be az Al-Dzsazíra.

Brit vadászgépek is felszálltak a Közel-Keleten

Az erről szóló bejelentést Keir Starmer miniszterelnök tette meg.

A vadászgépek jó eséllyel nem Iránt támadják majd - London korábban nyíltan ellenezte a perzsa állam megtámadását.

Megvan viszont az esélye annak, hogy Irán brit célpontokat is elkezdt támadni a régióban, hiszen számos semleges ország területét elkezdte rakétázni az amerikai-izraeli művelet megkezdése után. A légi képesség e támadások elhárításához kellhet.

Oroszország és Kína rendkívüli ENSZ-ülést sürget

Irán szövetségesei tűzszünetre szólították fel a háborúzú feleket és az ENSZ BT rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezték.

Bejelentette Irán: készek tárgyalni, egyetlen feltételük van

Irán kész tárgyalni ellenségeivel, csupán annyit kér, hogy szüntessék be a támadásokat – idézi Abbász Aragcsi külügyminisztert az Iran International.

Bejelentette Irán: készek tárgyalni, egyetlen feltételük van
Aragcsi: nem halt meg az ajatollah

Amennyire tudom, életben van. Minden magas rangú vezető életben van

- mondta Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az NBC-nek adott rendkívüli interjőban, kommentálva az iráni legfőbb vezér halálhíréről szóló beszámolókat.

Tömegek menekülnek Teheránból

Közösségi médiában megjelenő felvételek szerint tömegesen próbálja elhagyni az iráni főváros lakossága Teheránt, viszont komoly logisztikai problémák akadtak: a legtöbb benzinkútról elfogyott az üzemanyag, a kivezetőutakon dugók alakultak ki, a boltokban alapvető élelmiszerekből alakult ki hiány.

Hatalmas öngól Irántól: megtámadták a régió legerősebb országát – Nagyon erős ellenséget szereztek

Szaúd-Arábia pár perce hivatalosan is megerősítette: Irán megtámadta Rijádot, az olajmonarchia fővárosát.

Hatalmas öngól Irántól: megtámadták a régió legerősebb országát – Nagyon erős ellenséget szereztek
Újabb támadási hullám az arab országok ellen

Irán délután újabb megtorló csapásokat indított a Közel-Kelet olajmonarchiái ellen: Bahreinből, az Emírségekből és Katarból is jöttek hírek ellenséges támadásokról.

(Times of Israel)

Teherán: "néhány vezetőt elvesztettünk"

Lehet, hogy néhány vezetőt elvesztettünk, de ez nem egy nagy probléma

- kommentálta az Irán elleni támadások eredményét Abbász Aragcsi, iráni külügyminiszter.

Azt nem mondta, pontosan kik haltak meg az amerikai-izraeli támadások miatt.

(Iran Intl.)

Két iráni vezető szinte biztosan meghalt

Az iráni forradalmi gárda főparancsnoka, Mohamed Pakpúr és a védelmi miniszter, Amir Naszirzadeh szinte biztosan meghalt - mondták el a Reutersnek hírszerzési források.

Az ajatollah állítólagos halálát nem kommentálták.

Izraeli források szerint valószínűleg meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére

Valószínűleg meghalt a ma reggeli, Irán elleni csapásokban Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére – értesült az izraeli 12-es csatorna, az ország egyik legnagyobb médiaszolgáltatója.

Izraeli források szerint valószínűleg meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére
Égnek a vonalak az Öbölben

Folyamatos a kommunikáció a megtámadott országok között, a vezetők sorra fejezik ki az együttműködési szándékukat. A nyilatkozatokban felszólítják a feleket a konfliktus befejezésére, és a további eszkaláció elkerülésére.

Iskolát ért rakétacsapás Iránban

A Middle East Eye információi szerint lányiskolát ért rakétacsapás Irán déli részén, a támadás miatt Izraelt hibáztatják. A hírek szerint összesen 51-en (más források szerint 53-an) vesztették életüket. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy ez nem marad megtorlatlanul.

Rakétaindító-állomást ért Izrael csapása

Az izraeli légierő felvételeket hozott nyilvánosságra arról, hogy Irán nyugati részén egy rakétaindító-állomást semmisítenek meg.

Bekövetkezett, amitől mindenki tartott: sorra függesztik fel az olajszállítmányokat a Hormuzi-szorosban

Több nagy olajipari vállalat és vezető kereskedőház felfüggesztette kőolaj- és üzemanyag-szállítmányait a Hormuzi-szoroson keresztül, miután az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen, Teherán pedig megtorlással válaszolt.

Bekövetkezett, amitől mindenki tartott: sorra függesztik fel az olajszállítmányokat a Hormuzi-szorosban
Robbanásokat hallotta Csábahárban

A legfrissebb fejlemények szerint robbanásokat hallottak az Irán déli részén fekvő Csábahár városban. A kikötőváros kulcsfontosságú lehet Teheránnak, mivel az Indiai-óceán felé jelent kijáratot.

Itt a válasz, miért támad semleges országokat Irán ballisztikus rakétákkal

A február 28-i izraeli-amerikai támadást követően Irán több hullámban ballisztikus rakétákkal támadott olyan országokat is, amelyek semlegesek voltak a konfliktusban. A magyarázatot a felhalmozott készletek adják meg.

Itt a válasz, miért támad semleges országokat Irán ballisztikus rakétákkal
Dróntámadást jelentettek Irakból

A közlemény szerint drónnal támadtak az Irak északi részén található az Erbil Nemzetközi Repülőtérre. Hozzátették, hogy a légvédelem sikeresen hatástalanította az eszközt.

Budapesten száll le a Chicagóból Dubajba tartó gép

Az Emirates légitársaság B777-es repülőgépe a dubaji repülőtér bezárása miatt kényszerűségből a Liszt Ferenc Repülőtéren száll le. A jármű Chicagóból tartott az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városába.

Kuvait az összes iráni rakéta megsemmisítését jelentette

Szaúd Abdulaziz al-Otaibi törzsőrmester, a kuvaiti védelmi minisztérium szóvivője szerint az összes támadó rakétát sikeresen semlegesítették.

Az Ali Al-Szálem légibázist számos ballisztikus rakéta támadta. Ma reggel a kuvaiti légvédelmi erők sikeresen elfogták azokat, aminek következtében az elfogó műveletből származó repeszek és törmelékek a bázis közelébe hullottak

- mondta.

Súlyos regionális hatása lehet Irán válaszának

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy Teherán válasza felülírta a Közel-Kelet eddigi erőviszonyait, mivel olyan országokra is csapást mért, amelyek semlegesek voltak korábban. Ez a lépés kiválthatja Teherán totális elszigetelését, de akár katonai reakciót is. Ez hosszútávon írja át a térség helyzetét, mivel alapvetően írja majd á a geopolitikai viszonyokat, például a jóléti államokban is. Vélhetően az eddigieknél is nagyobb szerepet fog kapni a biztonság narratívája, valamint a közös ellenségkép miatt a korábbi diplomáciai csatározások egy időre elhalkulnak.

(Al Jazeera)

Sahed-drón csapódott be Manamában

A Bahrein fővárosában, Manamában található amerikai haditengerészeti támaszpontot újabb támadás érte, egy Sahed-drón csapódott be az előzetesen kiürített létesítménybe. Az esetről felvétel is készült:

Az Egyesült Arab Emírségekbe megérkezett a támadás újabb hulláma

Az ország védelmi minisztériuma bejelentette, hogy újabb rakétasorozatot fogott el a légvédelmi rendszere. Az Al Jazeera szerint Dubajban robbanásokat hallottak, ám ez valószínűleg a levegőben megsemmisített támadó eszközök lelövésének hangja lehetett.

Közel-keleti helyzet: bejelentést tett a Budapest Airport

Érezhető hatással van a közel-keleti helyzet a budapesti légiközlekedésre is.

Közel-keleti helyzet: bejelentést tett a Budapest Airport
A Roszatom óva intett az iráni atomlétesítmények elleni támadástól

Az orosz Roszatom vállalat közölte, hogy 94 munkatársát evakuálta Iránból, de továbbra is sokan tartózkodnak a Busehr atomerőműben. Az állami tulajdonú cég vezetője, Alekszej Lihacsov vezérigazgató közölte, hogy a nukleáris létesítményeket „semmilyen körülmények között sem szabad célba venni”.

Szíriában is halálos áldozatokat követelt a rakétázás

Négy ember meghalt és többen megsebesültek, miután egy iráni rakéta szombaton eltalált egy épületet a dél-szíriai Szuvejda városában - közölte a szíriai Szana állami hírügynökség.

Izrael felfedte: már hónapok óta készült erre a napra

Az izraeli hadsereg hónapokig készült a szombati, Teherán több pontját érő légicsapás-sorozatra, amelynek elsődleges célja az iráni politikai és katonai felsővezetés likvidálása volt - közölte az Iran International.

Izrael felfedte: már hónapok óta készült erre a napra
Az ENSZ minden érintettet nyugalomra intett

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Volker Turk egy nyilatkozatban elítélte a szombati közel-keleti csapásokat, és felszólította a feleket, hogy térjenek vissza a tárgyalásokhoz.

Elítélem Izrael és az Amerikai Egyesült Államok ma reggeli katonai csapásait Iránban, valamint az azt követő iráni megtorló csapásokat

- jelentette ki.

Bahreinben is szólnak a szirénák

A Perzsa-öböl szigetországában ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. A belügyminisztérium közleménye szerint az egész országban figyelmeztetik a lakosságot a várható iráni támadásra.

Times of Israel: újabb rakétahullám indult meg

Az izraeli lap jelentése szerint ismét rakétakilövéseket észleltek Irán északi régiójából, emiatt megszólaltak a szirénák. A várakozások szerint a Földközi-tenger partján fekvő ország északi részét célozza a legújabb támadás.

(Times of Israel)

Továbbra is hatalmas füst látható Manamában

Iráni rakétatalálat érte az Egyesült Államok bahreini haditengerészeti központját. A robbanást követően még mindig hatalmas füst száll fel az épületből. A hírek szerint a bázist előzetesen kiürítették.

Robbanásokat hallani Katarban

Újabb iráni rakétahullám érte el Katart, az országban több felé robbanások hallhatóak. A felvételek szerint a légvédelmi rendszerek aktívan működnek, sikerrel semlegesítettek több támadó eszközt.

A dubaji repülőtér felfüggesztette az összes járatát

A világ egyik legforgalmasabb reptere, a Dubaji Nemzetközi Repülőtér felfüggesztette az összes járatot a délelőtti támadásokat követően.

Ez még csak a kezdet lehet: újabb országok szállhatnak bele a háborúba

Szaúd-Arábia közleményt adott ki, amelyben elítélte Irán ellentámadását a korábban semleges országok ellen.

Ez még csak a kezdet lehet: újabb országok szállhatnak bele a háborúba
Közel-keleti légtér: százával maradtak töröltek repülőjáratokat

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásait követően a légitársaságok szombaton az Izraelbe tartó járatok közel 40 százalékát törölték. A tágabb közel-keleti régióban a járatok 6,7 százaléka esett ki a Cirium elemzőcég előzetes adatai szerint.

Közel-keleti légtér: százával maradtak töröltek repülőjáratokat
Az Egyesült Arab Emírségek súlyos következményekkel fenyegeti Teheánt

A délelőtti órákban Irán több rakétát lőtt ki az Egyesült Arab Emírségek néhány célpontjára, emiatt Abu-Dzabi súlyos következményekkel fenyegette meg a rezsim vezetését, ha a jogsértések folytatódnak. A monarchia „a teljes régió biztonsága és stabilitása elleni támadásnak” nevezte a lépést.

(Al Jazeera)

Aragcsi beszélt az Öböl vezetőivel

Az iráni média tájékoztatása szerint Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a telefonon beszélt több térségi ország vezetőjével. A hírek szerint megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, Irak, Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek külügyi tárcavezetőjével is, hogy tájékoztassa őket a legfrissebb fejleményekről.

(Iran International)

Eddig ezeket az országokat támadta meg Irán

Eddig öt ország területét biztosan, és két ország területét nem megerősített hírek szerint valószínűleg támadta Irán "ellencsapásként", válaszul arra, hogy az USA és Izrael reggel megtámadta Teheránt.

Iráni rakéták célozták eddig

  • Izrael,
  • Bahrein,
  • Kuvait,
  • Katar,
  • az Egyesült Arab Emírségek területét,
  • illetve nem megerősített hírek szerint Irak és Szaúd-Arábia is támadás alá került.

Ezek közül az országok közül egyetlen egy vesz részt az Irán elleni támadásokban: Izrael.

A többi ország területén amerikai támaszpontok találhatók, Irán elvileg ezeket célozza, de civil célpontok elleni csapásokról is jönnek hírek.

Katart, Dubajt lövi Irán

Az iráni rakétatámadások harmadik hulláma Katart és az Egyesült Arab Emírségeket is célba vette Izrael mellett - az arab országok rakétavádelmi rendszerei elvileg semlegesítették a síita hatalom támadását.

Jelentés az Irán elleni katonai műveletről

Elkezdtek jönni az első izraeli jelentések az Irán elleni támadásról: a Times of Israel arról ír, hogy kiiktatták az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest parancsnokát.

Az izraeli hadsereg közben annyit közölt: "több száz" célpontot találtak el Nyugat-Iránban, köztük rakétarendszereket.

Folyamatosan bombázza Irán a Közel-Kelet semleges országait – Evakuáció kezdődött, megszólalt a legerősebb katonai hatalom

Irán nagyszabású, több országot érintő ellentámadást indított a Közel-Keleten, miután az Egyesült Államok és Izrael megtámadta ma reggel: Bahrein evakuációba kezdett, Szaúd-Arábia barbár tettnek nevezte Teherán lépését, Kuvait pedig megtorlást helyezett kilátásba. Támadás érte még az Egyesült Arab Emírségeket is.

Folyamatosan bombázza Irán a Közel-Kelet semleges országait – Evakuáció kezdődött, megszólalt a legerősebb katonai hatalom
Megtörte a csendet az iráni trónörökös: eljött az idő, meg fog bukni az iszlamista rezsim

Felhívást tett közzé közösségi oldalán Reza Pahlavi, az egykori iráni sah utódja. Arra szólította fel az iráni népet, hogy ha elérkezik a megfelelő időpont, lázadjanak fel az iszlamista rezsim ellen és söpörjék el az ajatollah hatalmát.

Megtörte a csendet az iráni trónörökös: eljött az idő, meg fog bukni az iszlamista rezsim
Indul a támadás harmadik hulláma

Irán megindította a következő támadást Izrael ellen: az egész országban riadó van.

A támadás alig pár perccel azután indult, hogy a második hullám miatti riasztást lefújták.

Teljesen lerombolták az ajatollah palotáját

A hírről az izraeli Channel 12 számolt be.

Ali Hamenei ajatollah jelenlegi állapota "ismeretlen" - közölték.

Az iráni állami média szerint a legfőbb teheráni vezető sértetlen.

Videón a Doha elleni csapás

Katar fővárosába iráni rakéta csapott be.

Jordániát is támadás érhette

Ammánból, Jordánia fővárosából is jöttek hírek robbanásokról: nem megerősített hírek szerint egy iráni rakéta csapott be a térségbe.

(Times of Israel nyomán)

Kuvait is válaszlépéseket helyezett kilátásba

A közel-keleti ország azt nyilatkozta, hogy "arányos" válaszlépéseket fognak tenni Iránnal szemben a területüket ért támadás miatt.

(Al-Jazeera)

Semleges országot bombázott Irán - Válaszcsapást helyeztek kilátásba, újabb ország lépne be a háborúba?

Katar bejelentette: minden joguk megvan válaszlépéseket tenni, miután Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki a területükre.

Semleges országot bombázott Irán - Válaszcsapást helyeztek kilátásba, újabb ország lépne be a háborúba?
Robbanások Dohában, Tel-Avivban

Irán második rakétahulláma Izraelt és Katart célozta: Tel-Avivból és Dohából is jöttek hírek robbanásokról.

Közben Katar közölte:

minden joguk megvan válaszolni a területüket ért iráni támadásra.

Iráni támadás: megindult a második hullám

Irán újabb ballisztikus rakétacsapást indított Izrael ellen - az ország központi részén légvédelmi riasztás lépett életbe.

Bejelentést tett Irán: szó sem lehet kapitulációról – Most indul be igazán a háború

Irán nem fog kapitulálni, hivatalosan is megindult az ellentámadás Amerikával és Izraellel szemben – közölte a legfontosabb teheráni politikai és katonai szervezet, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács.

Bejelentést tett Irán: szó sem lehet kapitulációról – Most indul be igazán a háború
Iráni konfliktus: megszólalt Szijjártó Péter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közlése szerint az elmúlt órákban Izrael csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, ami jelentősen növeli a térség biztonsági kockázatait. A tárcavezető arra figyelmeztetett, hogy az esetleges iráni válaszlépések és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt mindenki halassza el a térségbe tervezett utazását.

Iráni konfliktus: megszólalt Szijjártó Péter
Elismerte Izrael: megpróbálták megölni Irán két legfontosabb vezetőjét

Izrael ma reggel megpróbálta megölni Ali Hámenei iráni ajatollahot, az ország legfőbb vezérét és Maszoúd Peszeszkján iráni elnököt – erről a Times of Israelnek számolt be egy meg nem nevezett izraeli vezető.

Elismerte Izrael: megpróbálták megölni Irán két legfontosabb vezetőjét
Túlélte a támadást Aragcsi

Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere túlélte a reggeli izraeli-amerikai támadásokat - erről az iráni állami média számolt be.

Ha hinni lehet eddigi teheráni hivatalos közléseknek, az iráni diplomácia első embere, az iráni elnök és az iráni ajatollah is sértetlen.

Közben Izrael közölte: jelenleg azon dolgoznak, hogy felderítsék, pontosan kiket sikerült likvidálni a teheráni elitből a katonai akció során.

Véget ért az Izrael elleni támadás első hulláma

Az izraeli hatóságok bejelentették: véget ért az Izrael elleni iráni támadás első hulláma, a lakosság elhagyhatja az óvóhelyeket.

Egyetlen sérültről tudni.

A hatóságok további támadásokra számítanak.

(Times of Israel)

Az egész világgazdaságot elránthatja az amerikai–iráni konfliktus, Magyarország is megérezheti a hatásokat

A Közel-Keleten kirobbant újabb, iráni–izraeli–amerikai konfliktus nemcsak katonai, hanem komoly gazdasági következményekkel is járhat: a piacok már most magasabb geopolitikai kockázati prémiumot áraznak az olajnál. Az energiaárak emelkedése közvetlenül befolyásolhatja a globális inflációs és növekedési pályát, miközben a befektetők a dollár és más menedékeszközök felé mozdulhatnak. Emellett a világ legfontosabb kereskedelmi útvonalai is nyomás alá kerülhetnek. A következő napokban így egyszerre mozdulhatnak nagyot a nyersanyag- és devizapiacok, ami a világgazdaság egészére is kihatással lehet.

Az egész világgazdaságot elránthatja az amerikai–iráni konfliktus, Magyarország is megérezheti a hatásokat
Irak és Szaúd-Arábia ellen is támadás történhetett

Közel-keleti források arról írnak: Irakban támadás érte a a Hasd es-Sabi (PMF) egyik támaszpontját. Ez egy nagyobb, részben iránpárti fegyveresekből álló félkatonai koalíció -

a támadást ebben az esetben valószínűleg Amerika indította.

Közben arról is jönnek hírek, hogy Rijádban, Szaúd-Arábia fővárosában is robbanások történtek, egyelőre még nem tudni, ezért Irán-e a felelős, vagy valamilyen más incidens történt.

Megerősítették az Emírségek elleni támadást

Az Egyesült Arab Emírségek kormánya megerősítette: Irán rakétákat lőtt ki a területükön található egyik amerikai bázis ellen, a támadást azonban sikerült elhárítani.

(Iran International)

Nagyon kevés felvétel jön Iránból - Nem véletlen

A kedves olvasó biztos figyelmes lett már arra, hogy annak ellenére, hogy az USA és Izrael átfogó támadást folytat Irán ellen, nagyon kevés felvétel jelent eddig meg a csapásokról.

Ennek az oka, hogy

Iránban összeomlott majdnem minden kommunikációs hálózat

- nincs internet, nincs telefonszolgáltatás, egyes városrészekben állítólag az áramellátással is gondok vannak.

Eddig néhány fotó, egy-két videó jelent csak meg, többnyire az iráni állami média anyagaiból.

Hivatalosan is megerősítették az arab országok elleni támadásokat

Bahrain és Katar területét iráni rakétatámadás érte - a cél mindkét esetben amerikai katonai bázis volt - ezeket a támadásokat mindkét ország kormánya hivatalosan is megerősítette.

Közben arról jönnek hírek, hogy az Egyesült Arab Emírségket és Kuvaitot is támadta az iráni haderő.

Izraeli tartalékosokat aktivál Jeruzsálem

20 ezer tartalékos katonát aktivál Izrael, kibővítve ezzel a jelenleg szolgálatban lévő, 50 ezres állományt - jelentette be a zsidó állam kormánya.

Sorra törlik a repülőjáratokat, a Wizz Air is lépett

A közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatait, a korlátozás jelen állás szerint legalább március 7-ig érvényben marad – közölte a légitársaság szombaton.

Sorra törlik a repülőjáratokat, a Wizz Air is lépett
Rakétatámadás Bahrein ellen

Úgy néz ki, Bahreinben több iráni rakéta is becsapódott, a célpont egy amerikai haditengerészeti kikötő volt.

Iráni vezetők voltak a támadás első célpontjai

A Reuters azt írja bennfentes forrásokra hivatkozva: az Irán elleni támadás első célja a teheráni vezetés kiiktatása volt.

Az iráni sajtó szerint az elnök és az ajatollah sértetlen, de az izraeli Channel 12 forrásai szerint "van jele közvetlen találatoknak" az iráni elitben.

Úgy néz ki, Katart és Bahreint is megtámadták – Eddig semleges arab országok fölött zúgnak rakéták

Több közel-keleti forrás szerint Irán megtorlócsapása Katarra és Bahreinre, nem csak Izraelre terjed ki.

Úgy néz ki, Katart és Bahreint is megtámadták – Eddig semleges arab országok fölött zúgnak rakéták
Bahrein elleni támadásról jönnek hírek

Közösségi oldalak arról számolnak be: Irán megtámadta az egyik bahreini amerikai katonai bázist, ballisztikus rakéták csapódtak be az arab ország területére.

Hivatalos források még nem erősítették meg ezt a hírt, érdemes egyelőre fenntartásokkal kezelni.

Az Iszlám Forradalmi Gárda közleménye

Közleményt adott ki az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC), az írást a Tasznim hírügynökség hozta le.

"Válaszul az ellenséges és bűnözői támadásra az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben, a ballisztikus rakéta és dróntámadások első hullámát megkezdte az ráni Iszlám Köztársaság a megszállt területekkel szemben."

"Megszállt területek" alatt Izraelt értik.

Napokig tarthat még a katonai művelet

Az izraeli Channel 12 és az NBC egymástól független forrásai azt állítják: Amerika és Izrael azzal tervez: legalább 4 napon át folytatják a csapásokat Irán ellen.

Sem az internet, sem a mobilszolgáltatás nem működik Iránban

A kommunikációs hálózat gyakorlatilag teljesen megbénult Iránban - nem tudni, ez az amerikai-izraeli támadás eredménye volt-e, vagy a teheráni vezetés döntött a szolgáltatások lekapcsolásáról annak érdekében, hogy potenciális ellenzéki megmozdulásokat megakadályozzanak.

(Sky nyomán)

Bejelentette Amerika: ez az Irán elleni katonai művelet neve

Közzétette az amerikai hadügyminisztérium az Irán elleni katonai művelet nevét.

Bejelentette Amerika: ez az Irán elleni katonai művelet neve
Megszólalt az izraeli miniszterelnök is

Benjámin Netanjahu Trump elnök után megerősítette az Irán elleni támadás tényét: azt mondta, Irán "létfontosságú fenyegetést jelent" Izraellel szemben, elmondta, hogy közös amerikai-izraeli katonai akció zajlik és

megkérte az iráni lakosságot, hogy döntsék meg saját kormányukat.

Az első rakéták becsapódtak Izraelbe

Az első Iránból kilőtt rakéták elérték Izraelt - a zsidó állam központi területein szólnak a szirénák, a légvédelem dolgozik.

Két rakéta csapódott eddig be Izrael területén, veszteség nincs.

Égnek a milliárdok, súlyos csapásként érte a sztáreszközöket az Irán elleni katonai támadás

A kriptovaluták árfolyama csökkent a hétvégi kereskedés során, miután Izrael bejelentette, hogy katonai csapást mért Iránra, Teheránban pedig robbanások hallatszottak.

Égnek a milliárdok, súlyos csapásként érte a sztáreszközöket az Irán elleni katonai támadás
Trump felfedte Amerika háborús céljait: 5 dolgot akarnak elérni Irán megtámadásával

Részletesen beszélt Donald Trump amerikai elnök arról, hogy az Egyesült Államok mit akar elérni Irán megtámadásával.

Trump felfedte Amerika háborús céljait: 5 dolgot akarnak elérni Irán megtámadásával
Irán kilőtte az első rakétákat Izraelre

Megindult a perzsa állam megtorlása: az izraeli légvédelem aktív, dolgoznak a támadás elhárításán.

Peszeskján él, sértetlen

Az iráni média arról számolt be: Maszoúd Peszeskján, Irán elnöke él - sértetlen maradt a reggeli izraeli-amerikai támadásokban.

Korábban arról is beszámoltak, hogy Ali Hámenei ajatollah is sértetlen.

Bejelentette Trump: Amerika nem tűri tovább - Elsöprő támadás indult Irán ellen

Nyolcperces videót tett közzé Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán, melyben megerősítette: Amerika megtámadta Iránt.

Bejelentette Trump: Amerika nem tűri tovább - Elsöprő támadás indult Irán ellen
Irán válaszol: pusztító ellencsapást indítanak

Irán katonai erővel fog válaszolni Izrael és Amerika közös támadására – közölte a Reuters egy teheráni tisztviselő nyilatkozata alapján.

Irán válaszol: pusztító ellencsapást indítanak
Kiszivárogtak a katonai tervek: kiderült, meddig tarthat az Irán elleni offenzíva

Információkat közölt az izraeli Channel 12 az Irán elleni katonai műveletek hátteréről közvetlen hírszerzési forrásokból.

Kiszivárogtak a katonai tervek: kiderült, meddig tarthat az Irán elleni offenzíva
Támadás Irán ellen: állítólag szétbombázták az iráni elnök otthonát - Rezsimváltó művelet indulhatott

Több, egymástól független közel-keleti forrás is arról számol be: Izrael Irán vezetőinek otthonát is támadja a ma reggel megkezdődött katonai művelet során, az iráni elnöki rezidenciát felrobbantották.

Támadás Irán ellen: állítólag szétbombázták az iráni elnök otthonát - Rezsimváltó művelet indulhatott
Rendkívüli: megindult a támadás Irán ellen, megelőző csapást kezdett Izrael

Izrael megelőző csapást indított Irán ellen - jelentette be Izrael Katz védelmi miniszter. Az első rakéták már becsapódtak Teheránba, Irán fővárosába.

Rendkívüli: megindult a támadás Irán ellen, megelőző csapást kezdett Izrael
Megtámadták Iránt - Tűz alatt a főváros, Amerika és Izrael átfogó műveletbe kezdett - Cikkünk percről percre frissül

Cikkünk folyamatosan percről percre frissül az Irán elleni, szombat reggel megindult izraeli-amerikai katonai művelet fejleményeivel.

