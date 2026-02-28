Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, meghalhatott Irán legfőbb vezére - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Bejelentette Irán: készek tárgyalni, egyetlen feltételük van
Irán kész tárgyalni ellenségeivel, csupán annyit kér, hogy szüntessék be a támadásokat – idézi Abbász Aragcsi külügyminisztert az Iran International.
Aragcsi: nem halt meg az ajatollah
Amennyire tudom, életben van. Minden magas rangú vezető életben van
- mondta Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az NBC-nek adott rendkívüli interjőban, kommentálva az iráni legfőbb vezér halálhíréről szóló beszámolókat.
Tömegek menekülnek Teheránból
Közösségi médiában megjelenő felvételek szerint tömegesen próbálja elhagyni az iráni főváros lakossága Teheránt, viszont komoly logisztikai problémák akadtak: a legtöbb benzinkútról elfogyott az üzemanyag, a kivezetőutakon dugók alakultak ki, a boltokban alapvető élelmiszerekből alakult ki hiány.
Hatalmas öngól Irántól: megtámadták a régió legerősebb országát – Nagyon erős ellenséget szereztek
Szaúd-Arábia pár perce hivatalosan is megerősítette: Irán megtámadta Rijádot, az olajmonarchia fővárosát.
Újabb támadási hullám az arab országok ellen
Irán délután újabb megtorló csapásokat indított a Közel-Kelet olajmonarchiái ellen: Bahreinből, az Emírségekből és Katarból is jöttek hírek ellenséges támadásokról.
(Times of Israel)
Teherán: "néhány vezetőt elvesztettünk"
Lehet, hogy néhány vezetőt elvesztettünk, de ez nem egy nagy probléma
- kommentálta az Irán elleni támadások eredményét Abbász Aragcsi, iráni külügyminiszter.
Azt nem mondta, pontosan kik haltak meg az amerikai-izraeli támadások miatt.
(Iran Intl.)
Két iráni vezető szinte biztosan meghalt
Az iráni forradalmi gárda főparancsnoka, Mohamed Pakpúr és a védelmi miniszter, Amir Naszirzadeh szinte biztosan meghalt - mondták el a Reutersnek hírszerzési források.
Az ajatollah állítólagos halálát nem kommentálták.
Izraeli források szerint valószínűleg meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére
Valószínűleg meghalt a ma reggeli, Irán elleni csapásokban Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vezére – értesült az izraeli 12-es csatorna, az ország egyik legnagyobb médiaszolgáltatója.
Égnek a vonalak az Öbölben
Folyamatos a kommunikáció a megtámadott országok között, a vezetők sorra fejezik ki az együttműködési szándékukat. A nyilatkozatokban felszólítják a feleket a konfliktus befejezésére, és a további eszkaláció elkerülésére.
Iskolát ért rakétacsapás Iránban
A Middle East Eye információi szerint lányiskolát ért rakétacsapás Irán déli részén, a támadás miatt Izraelt hibáztatják. A hírek szerint összesen 51-en (más források szerint 53-an) vesztették életüket. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy ez nem marad megtorlatlanul.
Rakétaindító-állomást ért Izrael csapása
Az izraeli légierő felvételeket hozott nyilvánosságra arról, hogy Irán nyugati részén egy rakétaindító-állomást semmisítenek meg.
תיעוד נוסף ממבצע "שאגת הארי"צה"ל פועל בריכוז מאמץ לסיכול איומים לעבר עורף מדינת ישראל וכן סיכל משגרים רבים שהיו מוכנים לשיגור מיידי לעבר אזרחי מדינת ישראל.במסגרת תקיפות חיל האוויר במערב איראן, זוהו פעילים מיחידת טילי הקרקע-קרקע של משטר הטרור האיראני מחמשים משגר במערב איראן… pic.twitter.com/X3HUAxcFYH https://t.co/X3HUAxcFYH— Israeli Air Force (@IAFsite) February 28, 2026
Bekövetkezett, amitől mindenki tartott: sorra függesztik fel az olajszállítmányokat a Hormuzi-szorosban
Több nagy olajipari vállalat és vezető kereskedőház felfüggesztette kőolaj- és üzemanyag-szállítmányait a Hormuzi-szoroson keresztül, miután az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen, Teherán pedig megtorlással válaszolt.
Robbanásokat hallotta Csábahárban
A legfrissebb fejlemények szerint robbanásokat hallottak az Irán déli részén fekvő Csábahár városban. A kikötőváros kulcsfontosságú lehet Teheránnak, mivel az Indiai-óceán felé jelent kijáratot.
Itt a válasz, miért támad semleges országokat Irán ballisztikus rakétákkal
A február 28-i izraeli-amerikai támadást követően Irán több hullámban ballisztikus rakétákkal támadott olyan országokat is, amelyek semlegesek voltak a konfliktusban. A magyarázatot a felhalmozott készletek adják meg.
Dróntámadást jelentettek Irakból
A közlemény szerint drónnal támadtak az Irak északi részén található az Erbil Nemzetközi Repülőtérre. Hozzátették, hogy a légvédelem sikeresen hatástalanította az eszközt.
Budapesten száll le a Chicagóból Dubajba tartó gép
Az Emirates légitársaság B777-es repülőgépe a dubaji repülőtér bezárása miatt kényszerűségből a Liszt Ferenc Repülőtéren száll le. A jármű Chicagóból tartott az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városába.
Kuvait az összes iráni rakéta megsemmisítését jelentette
Szaúd Abdulaziz al-Otaibi törzsőrmester, a kuvaiti védelmi minisztérium szóvivője szerint az összes támadó rakétát sikeresen semlegesítették.
Az Ali Al-Szálem légibázist számos ballisztikus rakéta támadta. Ma reggel a kuvaiti légvédelmi erők sikeresen elfogták azokat, aminek következtében az elfogó műveletből származó repeszek és törmelékek a bázis közelébe hullottak
- mondta.
Súlyos regionális hatása lehet Irán válaszának
A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy Teherán válasza felülírta a Közel-Kelet eddigi erőviszonyait, mivel olyan országokra is csapást mért, amelyek semlegesek voltak korábban. Ez a lépés kiválthatja Teherán totális elszigetelését, de akár katonai reakciót is. Ez hosszútávon írja át a térség helyzetét, mivel alapvetően írja majd á a geopolitikai viszonyokat, például a jóléti államokban is. Vélhetően az eddigieknél is nagyobb szerepet fog kapni a biztonság narratívája, valamint a közös ellenségkép miatt a korábbi diplomáciai csatározások egy időre elhalkulnak.
Sahed-drón csapódott be Manamában
A Bahrein fővárosában, Manamában található amerikai haditengerészeti támaszpontot újabb támadás érte, egy Sahed-drón csapódott be az előzetesen kiürített létesítménybe. Az esetről felvétel is készült:
An Iranian Shahed-136 drone struck the U.S. naval base in Bahrain. pic.twitter.com/hyfDadcA6b https://t.co/hyfDadcA6b— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) February 28, 2026
Az Egyesült Arab Emírségekbe megérkezett a támadás újabb hulláma
Az ország védelmi minisztériuma bejelentette, hogy újabb rakétasorozatot fogott el a légvédelmi rendszere. Az Al Jazeera szerint Dubajban robbanásokat hallottak, ám ez valószínűleg a levegőben megsemmisített támadó eszközök lelövésének hangja lehetett.
Közel-keleti helyzet: bejelentést tett a Budapest Airport
Érezhető hatással van a közel-keleti helyzet a budapesti légiközlekedésre is.
A Roszatom óva intett az iráni atomlétesítmények elleni támadástól
Az orosz Roszatom vállalat közölte, hogy 94 munkatársát evakuálta Iránból, de továbbra is sokan tartózkodnak a Busehr atomerőműben. Az állami tulajdonú cég vezetője, Alekszej Lihacsov vezérigazgató közölte, hogy a nukleáris létesítményeket „semmilyen körülmények között sem szabad célba venni”.
Szíriában is halálos áldozatokat követelt a rakétázás
Négy ember meghalt és többen megsebesültek, miután egy iráni rakéta szombaton eltalált egy épületet a dél-szíriai Szuvejda városában - közölte a szíriai Szana állami hírügynökség.
Izrael felfedte: már hónapok óta készült erre a napra
Az izraeli hadsereg hónapokig készült a szombati, Teherán több pontját érő légicsapás-sorozatra, amelynek elsődleges célja az iráni politikai és katonai felsővezetés likvidálása volt - közölte az Iran International.
Az ENSZ minden érintettet nyugalomra intett
Az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Volker Turk egy nyilatkozatban elítélte a szombati közel-keleti csapásokat, és felszólította a feleket, hogy térjenek vissza a tárgyalásokhoz.
Elítélem Izrael és az Amerikai Egyesült Államok ma reggeli katonai csapásait Iránban, valamint az azt követő iráni megtorló csapásokat
- jelentette ki.
Bahreinben is szólnak a szirénák
A Perzsa-öböl szigetországában ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák. A belügyminisztérium közleménye szerint az egész országban figyelmeztetik a lakosságot a várható iráni támadásra.
Times of Israel: újabb rakétahullám indult meg
Az izraeli lap jelentése szerint ismét rakétakilövéseket észleltek Irán északi régiójából, emiatt megszólaltak a szirénák. A várakozások szerint a Földközi-tenger partján fekvő ország északi részét célozza a legújabb támadás.
Továbbra is hatalmas füst látható Manamában
Iráni rakétatalálat érte az Egyesült Államok bahreini haditengerészeti központját. A robbanást követően még mindig hatalmas füst száll fel az épületből. A hírek szerint a bázist előzetesen kiürítették.
BREAKING:Massive fires continue to rage in Bahrain as a result of the Iranian missile strike earlier today. pic.twitter.com/F31t9V4u2h https://t.co/F31t9V4u2h— Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026
Robbanásokat hallani Katarban
Újabb iráni rakétahullám érte el Katart, az országban több felé robbanások hallhatóak. A felvételek szerint a légvédelmi rendszerek aktívan működnek, sikerrel semlegesítettek több támadó eszközt.
A video shows #Iranian #missiles being intercepted in #Qatar’s skies. pic.twitter.com/UkJkTQz0kz https://twitter.com/hashtag/Iranian?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Doha News (@dohanews) February 28, 2026
A dubaji repülőtér felfüggesztette az összes járatát
A világ egyik legforgalmasabb reptere, a Dubaji Nemzetközi Repülőtér felfüggesztette az összes járatot a délelőtti támadásokat követően.
Ez még csak a kezdet lehet: újabb országok szállhatnak bele a háborúba
Szaúd-Arábia közleményt adott ki, amelyben elítélte Irán ellentámadását a korábban semleges országok ellen.
Közel-keleti légtér: százával maradtak töröltek repülőjáratokat
Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásait követően a légitársaságok szombaton az Izraelbe tartó járatok közel 40 százalékát törölték. A tágabb közel-keleti régióban a járatok 6,7 százaléka esett ki a Cirium elemzőcég előzetes adatai szerint.
Az Egyesült Arab Emírségek súlyos következményekkel fenyegeti Teheánt
A délelőtti órákban Irán több rakétát lőtt ki az Egyesült Arab Emírségek néhány célpontjára, emiatt Abu-Dzabi súlyos következményekkel fenyegette meg a rezsim vezetését, ha a jogsértések folytatódnak. A monarchia „a teljes régió biztonsága és stabilitása elleni támadásnak” nevezte a lépést.
Aragcsi beszélt az Öböl vezetőivel
Az iráni média tájékoztatása szerint Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a telefonon beszélt több térségi ország vezetőjével. A hírek szerint megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, Irak, Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek külügyi tárcavezetőjével is, hogy tájékoztassa őket a legfrissebb fejleményekről.
Eddig ezeket az országokat támadta meg Irán
Eddig öt ország területét biztosan, és két ország területét nem megerősített hírek szerint valószínűleg támadta Irán "ellencsapásként", válaszul arra, hogy az USA és Izrael reggel megtámadta Teheránt.
Iráni rakéták célozták eddig
- Izrael,
- Bahrein,
- Kuvait,
- Katar,
- az Egyesült Arab Emírségek területét,
- illetve nem megerősített hírek szerint Irak és Szaúd-Arábia is támadás alá került.
Ezek közül az országok közül egyetlen egy vesz részt az Irán elleni támadásokban: Izrael.
A többi ország területén amerikai támaszpontok találhatók, Irán elvileg ezeket célozza, de civil célpontok elleni csapásokról is jönnek hírek.
Katart, Dubajt lövi Irán
Az iráni rakétatámadások harmadik hulláma Katart és az Egyesült Arab Emírségeket is célba vette Izrael mellett - az arab országok rakétavádelmi rendszerei elvileg semlegesítették a síita hatalom támadását.
Jelentés az Irán elleni katonai műveletről
Elkezdtek jönni az első izraeli jelentések az Irán elleni támadásról: a Times of Israel arról ír, hogy kiiktatták az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest parancsnokát.
Az izraeli hadsereg közben annyit közölt: "több száz" célpontot találtak el Nyugat-Iránban, köztük rakétarendszereket.
The IDF publishes footage showing its strikes against Iranian missile launchers in western Iran this morning. pic.twitter.com/aZyRfo9aWj https://t.co/aZyRfo9aWj— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 28, 2026
Folyamatosan bombázza Irán a Közel-Kelet semleges országait – Evakuáció kezdődött, megszólalt a legerősebb katonai hatalom
Irán nagyszabású, több országot érintő ellentámadást indított a Közel-Keleten, miután az Egyesült Államok és Izrael megtámadta ma reggel: Bahrein evakuációba kezdett, Szaúd-Arábia barbár tettnek nevezte Teherán lépését, Kuvait pedig megtorlást helyezett kilátásba. Támadás érte még az Egyesült Arab Emírségeket is.
Megtörte a csendet az iráni trónörökös: eljött az idő, meg fog bukni az iszlamista rezsim
Felhívást tett közzé közösségi oldalán Reza Pahlavi, az egykori iráni sah utódja. Arra szólította fel az iráni népet, hogy ha elérkezik a megfelelő időpont, lázadjanak fel az iszlamista rezsim ellen és söpörjék el az ajatollah hatalmát.
Indul a támadás harmadik hulláma
Irán megindította a következő támadást Izrael ellen: az egész országban riadó van.
A támadás alig pár perccel azután indult, hogy a második hullám miatti riasztást lefújták.
Teljesen lerombolták az ajatollah palotáját
A hírről az izraeli Channel 12 számolt be.
Ali Hamenei ajatollah jelenlegi állapota "ismeretlen" - közölték.
Az iráni állami média szerint a legfőbb teheráni vezető sértetlen.
Videón a Doha elleni csapás
Katar fővárosába iráni rakéta csapott be.
️Reports from Doha, Qatar pic.twitter.com/3gTZzDRLmO https://t.co/3gTZzDRLmO— War Monitor (@WarMonitors) February 28, 2026
Jordániát is támadás érhette
Ammánból, Jordánia fővárosából is jöttek hírek robbanásokról: nem megerősített hírek szerint egy iráni rakéta csapott be a térségbe.
(Times of Israel nyomán)
Kuvait is válaszlépéseket helyezett kilátásba
A közel-keleti ország azt nyilatkozta, hogy "arányos" válaszlépéseket fognak tenni Iránnal szemben a területüket ért támadás miatt.
(Al-Jazeera)
Semleges országot bombázott Irán - Válaszcsapást helyeztek kilátásba, újabb ország lépne be a háborúba?
Katar bejelentette: minden joguk megvan válaszlépéseket tenni, miután Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki a területükre.
Robbanások Dohában, Tel-Avivban
Irán második rakétahulláma Izraelt és Katart célozta: Tel-Avivból és Dohából is jöttek hírek robbanásokról.
Közben Katar közölte:
minden joguk megvan válaszolni a területüket ért iráni támadásra.
Iráni támadás: megindult a második hullám
Irán újabb ballisztikus rakétacsapást indított Izrael ellen - az ország központi részén légvédelmi riasztás lépett életbe.
Bejelentést tett Irán: szó sem lehet kapitulációról – Most indul be igazán a háború
Irán nem fog kapitulálni, hivatalosan is megindult az ellentámadás Amerikával és Izraellel szemben – közölte a legfontosabb teheráni politikai és katonai szervezet, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács.
Iráni konfliktus: megszólalt Szijjártó Péter
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közlése szerint az elmúlt órákban Izrael csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, ami jelentősen növeli a térség biztonsági kockázatait. A tárcavezető arra figyelmeztetett, hogy az esetleges iráni válaszlépések és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt mindenki halassza el a térségbe tervezett utazását.
Elismerte Izrael: megpróbálták megölni Irán két legfontosabb vezetőjét
Izrael ma reggel megpróbálta megölni Ali Hámenei iráni ajatollahot, az ország legfőbb vezérét és Maszoúd Peszeszkján iráni elnököt – erről a Times of Israelnek számolt be egy meg nem nevezett izraeli vezető.
Túlélte a támadást Aragcsi
Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere túlélte a reggeli izraeli-amerikai támadásokat - erről az iráni állami média számolt be.
Ha hinni lehet eddigi teheráni hivatalos közléseknek, az iráni diplomácia első embere, az iráni elnök és az iráni ajatollah is sértetlen.
Közben Izrael közölte: jelenleg azon dolgoznak, hogy felderítsék, pontosan kiket sikerült likvidálni a teheráni elitből a katonai akció során.
Véget ért az Izrael elleni támadás első hulláma
Az izraeli hatóságok bejelentették: véget ért az Izrael elleni iráni támadás első hulláma, a lakosság elhagyhatja az óvóhelyeket.
Egyetlen sérültről tudni.
A hatóságok további támadásokra számítanak.
(Times of Israel)
Az egész világgazdaságot elránthatja az amerikai–iráni konfliktus, Magyarország is megérezheti a hatásokat
A Közel-Keleten kirobbant újabb, iráni–izraeli–amerikai konfliktus nemcsak katonai, hanem komoly gazdasági következményekkel is járhat: a piacok már most magasabb geopolitikai kockázati prémiumot áraznak az olajnál. Az energiaárak emelkedése közvetlenül befolyásolhatja a globális inflációs és növekedési pályát, miközben a befektetők a dollár és más menedékeszközök felé mozdulhatnak. Emellett a világ legfontosabb kereskedelmi útvonalai is nyomás alá kerülhetnek. A következő napokban így egyszerre mozdulhatnak nagyot a nyersanyag- és devizapiacok, ami a világgazdaság egészére is kihatással lehet.
Irak és Szaúd-Arábia ellen is támadás történhetett
Közel-keleti források arról írnak: Irakban támadás érte a a Hasd es-Sabi (PMF) egyik támaszpontját. Ez egy nagyobb, részben iránpárti fegyveresekből álló félkatonai koalíció -
a támadást ebben az esetben valószínűleg Amerika indította.
Közben arról is jönnek hírek, hogy Rijádban, Szaúd-Arábia fővárosában is robbanások történtek, egyelőre még nem tudni, ezért Irán-e a felelős, vagy valamilyen más incidens történt.
Megerősítették az Emírségek elleni támadást
Az Egyesült Arab Emírségek kormánya megerősítette: Irán rakétákat lőtt ki a területükön található egyik amerikai bázis ellen, a támadást azonban sikerült elhárítani.
(Iran International)
Nagyon kevés felvétel jön Iránból - Nem véletlen
A kedves olvasó biztos figyelmes lett már arra, hogy annak ellenére, hogy az USA és Izrael átfogó támadást folytat Irán ellen, nagyon kevés felvétel jelent eddig meg a csapásokról.
Ennek az oka, hogy
Iránban összeomlott majdnem minden kommunikációs hálózat
- nincs internet, nincs telefonszolgáltatás, egyes városrészekben állítólag az áramellátással is gondok vannak.
Eddig néhány fotó, egy-két videó jelent csak meg, többnyire az iráni állami média anyagaiból.
Aftermath of US/Israel strikes in Tehran. pic.twitter.com/7Vs2QgiP60 https://t.co/7Vs2QgiP60— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 28, 2026
Hivatalosan is megerősítették az arab országok elleni támadásokat
Bahrain és Katar területét iráni rakétatámadás érte - a cél mindkét esetben amerikai katonai bázis volt - ezeket a támadásokat mindkét ország kormánya hivatalosan is megerősítette.
Közben arról jönnek hírek, hogy az Egyesült Arab Emírségket és Kuvaitot is támadta az iráni haderő.
Izraeli tartalékosokat aktivál Jeruzsálem
20 ezer tartalékos katonát aktivál Izrael, kibővítve ezzel a jelenleg szolgálatban lévő, 50 ezres állományt - jelentette be a zsidó állam kormánya.
Sorra törlik a repülőjáratokat, a Wizz Air is lépett
A közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatait, a korlátozás jelen állás szerint legalább március 7-ig érvényben marad – közölte a légitársaság szombaton.
Rakétatámadás Bahrein ellen
Úgy néz ki, Bahreinben több iráni rakéta is becsapódott, a célpont egy amerikai haditengerészeti kikötő volt.
Footage of an Iranian ballistic missile slamming into the headquarters of the US Navy's 5th Fleet at Naval Support Activity (NSA) Bahrain earlier today. pic.twitter.com/6omkCrLy2u https://t.co/6omkCrLy2u— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026
Iráni vezetők voltak a támadás első célpontjai
A Reuters azt írja bennfentes forrásokra hivatkozva: az Irán elleni támadás első célja a teheráni vezetés kiiktatása volt.
Az iráni sajtó szerint az elnök és az ajatollah sértetlen, de az izraeli Channel 12 forrásai szerint "van jele közvetlen találatoknak" az iráni elitben.
Úgy néz ki, Katart és Bahreint is megtámadták – Eddig semleges arab országok fölött zúgnak rakéták
Több közel-keleti forrás szerint Irán megtorlócsapása Katarra és Bahreinre, nem csak Izraelre terjed ki.
Bahrein elleni támadásról jönnek hírek
Közösségi oldalak arról számolnak be: Irán megtámadta az egyik bahreini amerikai katonai bázist, ballisztikus rakéták csapódtak be az arab ország területére.
Hivatalos források még nem erősítették meg ezt a hírt, érdemes egyelőre fenntartásokkal kezelni.
Az Iszlám Forradalmi Gárda közleménye
Közleményt adott ki az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC), az írást a Tasznim hírügynökség hozta le.
"Válaszul az ellenséges és bűnözői támadásra az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben, a ballisztikus rakéta és dróntámadások első hullámát megkezdte az ráni Iszlám Köztársaság a megszállt területekkel szemben."
"Megszállt területek" alatt Izraelt értik.
Napokig tarthat még a katonai művelet
Az izraeli Channel 12 és az NBC egymástól független forrásai azt állítják: Amerika és Izrael azzal tervez: legalább 4 napon át folytatják a csapásokat Irán ellen.
Sem az internet, sem a mobilszolgáltatás nem működik Iránban
A kommunikációs hálózat gyakorlatilag teljesen megbénult Iránban - nem tudni, ez az amerikai-izraeli támadás eredménye volt-e, vagy a teheráni vezetés döntött a szolgáltatások lekapcsolásáról annak érdekében, hogy potenciális ellenzéki megmozdulásokat megakadályozzanak.
(Sky nyomán)
Bejelentette Amerika: ez az Irán elleni katonai művelet neve
Közzétette az amerikai hadügyminisztérium az Irán elleni katonai művelet nevét.
Megszólalt az izraeli miniszterelnök is
Benjámin Netanjahu Trump elnök után megerősítette az Irán elleni támadás tényét: azt mondta, Irán "létfontosságú fenyegetést jelent" Izraellel szemben, elmondta, hogy közös amerikai-izraeli katonai akció zajlik és
megkérte az iráni lakosságot, hogy döntsék meg saját kormányukat.
Az első rakéták becsapódtak Izraelbe
Az első Iránból kilőtt rakéták elérték Izraelt - a zsidó állam központi területein szólnak a szirénák, a légvédelem dolgozik.
Két rakéta csapódott eddig be Izrael területén, veszteség nincs.
Égnek a milliárdok, súlyos csapásként érte a sztáreszközöket az Irán elleni katonai támadás
A kriptovaluták árfolyama csökkent a hétvégi kereskedés során, miután Izrael bejelentette, hogy katonai csapást mért Iránra, Teheránban pedig robbanások hallatszottak.
Trump felfedte Amerika háborús céljait: 5 dolgot akarnak elérni Irán megtámadásával
Részletesen beszélt Donald Trump amerikai elnök arról, hogy az Egyesült Államok mit akar elérni Irán megtámadásával.
Irán kilőtte az első rakétákat Izraelre
Megindult a perzsa állam megtorlása: az izraeli légvédelem aktív, dolgoznak a támadás elhárításán.
Peszeskján él, sértetlen
Az iráni média arról számolt be: Maszoúd Peszeskján, Irán elnöke él - sértetlen maradt a reggeli izraeli-amerikai támadásokban.
Korábban arról is beszámoltak, hogy Ali Hámenei ajatollah is sértetlen.
Bejelentette Trump: Amerika nem tűri tovább - Elsöprő támadás indult Irán ellen
Nyolcperces videót tett közzé Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán, melyben megerősítette: Amerika megtámadta Iránt.
Irán válaszol: pusztító ellencsapást indítanak
Irán katonai erővel fog válaszolni Izrael és Amerika közös támadására – közölte a Reuters egy teheráni tisztviselő nyilatkozata alapján.
Kiszivárogtak a katonai tervek: kiderült, meddig tarthat az Irán elleni offenzíva
Információkat közölt az izraeli Channel 12 az Irán elleni katonai műveletek hátteréről közvetlen hírszerzési forrásokból.
Támadás Irán ellen: állítólag szétbombázták az iráni elnök otthonát - Rezsimváltó művelet indulhatott
Több, egymástól független közel-keleti forrás is arról számol be: Izrael Irán vezetőinek otthonát is támadja a ma reggel megkezdődött katonai művelet során, az iráni elnöki rezidenciát felrobbantották.
Rendkívüli: megindult a támadás Irán ellen, megelőző csapást kezdett Izrael
Izrael megelőző csapást indított Irán ellen - jelentette be Izrael Katz védelmi miniszter. Az első rakéták már becsapódtak Teheránba, Irán fővárosába.
Megtámadták Iránt - Tűz alatt a főváros, Amerika és Izrael átfogó műveletbe kezdett - Cikkünk percről percre frissül
Cikkünk folyamatosan percről percre frissül az Irán elleni, szombat reggel megindult izraeli-amerikai katonai művelet fejleményeivel.
Címlapkép forrása: Getty Images
Montenegró kínai konzorciummal szerződött: 22 kilométeres szakasz épül a Bar–Boljare autópályán
A teljes autópálya tervezett hossza mintegy 165 kilométer.
Műtárgyak helyett inkább luxuscikkeket vesznek a gazdagok? Fordulat jöhet az aukciós házaknál
Az elmúlt években folyamatosan esnek a művészeti árverések bevételei.
Közel-keleti helyzet: bejelentést tett a Budapest Airport
Töröltek járatokat.
Izrael felfedte: már hónapok óta készült erre a napra
Az ideális pillanatra vártak.
Megkongatta a vészharangot a száműzetésében lévő ellenzéki vezető
Fehéroroszország nem válhat "vigaszdíjjá".
Ez még csak a kezdet lehet: újabb országok szállhatnak bele a háborúba
Rijád is megszólalt.
Kutatók rájöttek, hogy 2005 volt a fordulat a vízszint emelkedésénél
Új módszert találtak.
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.