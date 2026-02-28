Lokális tűzszünetet kötött az orosz és az ukrán hadsereg, Moszkva hibrid műveletre készül az európai választásokon – háborús híreink szombaton

Az elmúlt napokban ismét felerősödtek a harcok Ukrajna déli és keleti térségeiben.

Péntekről szombatra virradóan az orosz erők csapást mértek az odesszai kikötői infrastruktúrára: raktárak, berendezések és élelmiszer-konténerek rongálódtak meg, több helyen tűz ütött ki – írja az Al Jazeera.

Csütörtökön a Duna menti támadások során Egy drónt a román határ közelében lőttek le, Bukarest vadászgépeket is riasztott.

Az eszköz mintegy száz méterre zuhant le a romániai Chilia Veche településtől.

A keleti fronton az orosz védelmi minisztérium szerint Moszkva ellenőrzése alá került a Dnyipropetrovszk megyei Biljakivka falu, miközben az ukrán hadsereg egy luhanszki, orosz ellenőrzés alatt álló olajraktár elleni csapásról számolt be, amely jelentős tüzet okozott.

Oroszország déli részén, a krasznodari régióban is finomítói tűzzel küzdöttek a hatóságok.

Fontos fejlemény a zaporizzsjai atomerőmű környékén létrejött lokális tűzszünet, amely lehetővé teszi a külső áramellátást biztosító vezeték javítását. Az Európa legnagyobb nukleáris létesítményeként számon tartott Zaporizzsjai Atomerőmű 2022 óta orosz ellenőrzés alatt áll, jelenleg nem termel áramot, de a hűtéshez és a nukleáris biztonsághoz külső betáplálásra szorul. Az orosz fél szerint a javítások legalább egy hétig tartanak, a sugárzási szint normális.

A létesítmény státusza és jövőbeli ellenőrzése továbbra is vitás kérdés az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalásokon, amelyek következő fordulójára Genfben készülnek.

Nemzetközi szinten több biztonságpolitikai és politikai fejlemény is történt az elmúlt napokban: a svéd hadsereg egy feltételezett orosz drónt fogott el az ország déli partjainál, amely a Malmőnél állomásozó Charles de Gaulle francia repülőgép-hordozó közelébe repült, a Kreml tagadta, hogy köze lenne az ügyhöz.

Dániában a hírszerző szolgálatok arra figyelmeztettek, hogy Oroszország megkísérelheti befolyásolni a március 24-i parlamenti választásokat, részben az Ukrajna melletti dán támogatás, részben az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos nyomásgyakorlása nyomán kialakult geopolitikai feszültségek kihasználásával – számolt be a Guardian.

Közben az Európai Bizottság jelezte: Horvátország vizsgálja, jogilag enegedélyezhető-e tengeri úton érkező orosz kőolaj importja, hogy azzal aztán az Adria vezetéken keresztül ellássák Magyarországot és Szlovákiát, miután a Barátság vezeték ukrajnai szakaszán korábban leálltak a szállítások.

Gazdasági fronton az IMF igazgatótanácsa jóváhagyott egy 8,1 milliárd dolláros, négyéves hitelprogramot Ukrajna számára, amely egy 136,5 milliárd dolláros nemzetközi támogatási csomag része.

A Világbank becslése szerint az újjáépítés költsége elérheti az 588 milliárd dollárt.

Ukrajnában az energiaellátási válság tovább mélyül az orosz támadások miatt: az ArcelorMittal krivij-rogi acélgyár újabb részleget zár be.

Eközben Oroszországban közgazdászok a magas védelmi kiadások, a munkaerőhiány és az infláció tartós kockázataira figyelmeztetnek. A következő napokban a frontvonal alakulása mellett a zaporizzsjai javítások biztonsági kockázatai, az európai energiapiaci mozgások, valamint a genfi tárgyalások előkészítése lehetnek a legfontosabb fejlemények.

