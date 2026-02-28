Megindult Irán megtorlása: több országot ért támadás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere túlélte a reggeli izraeli-amerikai támadásokat - erről az iráni állami média számolt be.

Ha hinni lehet eddigi teheráni hivatalos közléseknek, az iráni diplomácia első embere, az iráni elnök és az iráni ajatollah is sértetlen.

Közben Izrael közölte: jelenleg azon dolgoznak, hogy felderítsék, pontosan kiket sikerült likvidálni a teheráni elitből a katonai akció során.