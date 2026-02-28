Megindult Irán megtorlása: több országot ért támadás, lángba borult a Közel-Kelet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Megtörte a csendet az iráni trónörökös: eljött az idő, meg fog bukni az iszlamista rezsim
Felhívást tett közzé közösségi oldalán Reza Pahlavi, az egykori iráni sah utódja. Arra szólította fel az iráni népet, hogy ha elérkezik a megfelelő időpont, lázadjanak fel az iszlamista rezsim ellen és söpörjék el az ajatollah hatalmát.
Indul a támadás harmadik hulláma
Irán megindította a következő támadást Izrael ellen: az egész országban riadó van.
A támadás alig pár perccel azután indult, hogy a második hullám miatti riasztást lefújták.
Teljesen lerombolták az ajatollah palotáját
A hírről az izraeli Channel 12 számolt be.
Ali Hamenei ajatollah jelenlegi állapota "ismeretlen" - közölték.
Az iráni állami média szerint a legfőbb teheráni vezető sértetlen.
Videón a Doha elleni csapás
Katar fővárosába iráni rakéta csapott be.
️Reports from Doha, Qatar pic.twitter.com/3gTZzDRLmO https://t.co/3gTZzDRLmO— War Monitor (@WarMonitors) February 28, 2026
Jordániát is támadás érhette
Ammánból, Jordánia fővárosából is jöttek hírek robbanásokról: nem megerősített hírek szerint egy iráni rakéta csapott be a térségbe.
(Times of Israel nyomán)
Kuvait is válaszlépéseket helyezett kilátásba
A közel-keleti ország azt nyilatkozta, hogy "arányos" válaszlépéseket fognak tenni Iránnal szemben a területüket ért támadás miatt.
(Al-Jazeera)
Semleges országot bombázott Irán - Válaszcsapást helyeztek kilátásba, újabb ország lépne be a háborúba?
Katar bejelentette: minden joguk megvan válaszlépéseket tenni, miután Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki a területükre.
Robbanások Dohában, Tel-Avivban
Irán második rakétahulláma Izraelt és Katart célozta: Tel-Avivból és Dohából is jöttek hírek robbanásokról.
Közben Katar közölte:
minden joguk megvan válaszolni a területüket ért iráni támadásra.
Iráni támadás: megindult a második hullám
Irán újabb ballisztikus rakétacsapást indított Izrael ellen - az ország központi részén légvédelmi riasztás lépett életbe.
Bejelentést tett Irán: szó sem lehet kapitulációról – Most indul be igazán a háború
Irán nem fog kapitulálni, hivatalosan is megindult az ellentámadás Amerikával és Izraellel szemben – közölte a legfontosabb teheráni politikai és katonai szervezet, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács.
Iráni konfliktus: megszólalt Szijjártó Péter
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közlése szerint az elmúlt órákban Izrael csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, ami jelentősen növeli a térség biztonsági kockázatait. A tárcavezető arra figyelmeztetett, hogy az esetleges iráni válaszlépések és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt mindenki halassza el a térségbe tervezett utazását.
Elismerte Izrael: megpróbálták megölni Irán két legfontosabb vezetőjét
Izrael ma reggel megpróbálta megölni Ali Hámenei iráni ajatollahot, az ország legfőbb vezérét és Maszoúd Peszeszkján iráni elnököt – erről a Times of Israelnek számolt be egy meg nem nevezett izraeli vezető.
Túlélte a támadást Aragcsi
Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere túlélte a reggeli izraeli-amerikai támadásokat - erről az iráni állami média számolt be.
Ha hinni lehet eddigi teheráni hivatalos közléseknek, az iráni diplomácia első embere, az iráni elnök és az iráni ajatollah is sértetlen.
Közben Izrael közölte: jelenleg azon dolgoznak, hogy felderítsék, pontosan kiket sikerült likvidálni a teheráni elitből a katonai akció során.
Véget ért az Izrael elleni támadás első hulláma
Az izraeli hatóságok bejelentették: véget ért az Izrael elleni iráni támadás első hulláma, a lakosság elhagyhatja az óvóhelyeket.
Egyetlen sérültről tudni.
A hatóságok további támadásokra számítanak.
(Times of Israel)
Az egész világgazdaságot elránthatja az amerikai–iráni konfliktus, Magyarország is megérezheti a hatásokat
A Közel-Keleten kirobbant újabb, iráni–izraeli–amerikai konfliktus nemcsak katonai, hanem komoly gazdasági következményekkel is járhat: a piacok már most magasabb geopolitikai kockázati prémiumot áraznak az olajnál. Az energiaárak emelkedése közvetlenül befolyásolhatja a globális inflációs és növekedési pályát, miközben a befektetők a dollár és más menedékeszközök felé mozdulhatnak. Emellett a világ legfontosabb kereskedelmi útvonalai is nyomás alá kerülhetnek. A következő napokban így egyszerre mozdulhatnak nagyot a nyersanyag- és devizapiacok, ami a világgazdaság egészére is kihatással lehet.
Irak és Szaúd-Arábia ellen is támadás történhetett
Közel-keleti források arról írnak: Irakban támadás érte a a Hasd es-Sabi (PMF) egyik támaszpontját. Ez egy nagyobb, részben iránpárti fegyveresekből álló félkatonai koalíció -
a támadást ebben az esetben valószínűleg Amerika indította.
Közben arról is jönnek hírek, hogy Rijádban, Szaúd-Arábia fővárosában is robbanások történtek, egyelőre még nem tudni, ezért Irán-e a felelős, vagy valamilyen más incidens történt.
Megerősítették az Emírségek elleni támadást
Az Egyesült Arab Emírségek kormánya megerősítette: Irán rakétákat lőtt ki a területükön található egyik amerikai bázis ellen, a támadást azonban sikerült elhárítani.
(Iran International)
Nagyon kevés felvétel jön Iránból - Nem véletlen
A kedves olvasó biztos figyelmes lett már arra, hogy annak ellenére, hogy az USA és Izrael átfogó támadást folytat Irán ellen, nagyon kevés felvétel jelent eddig meg a csapásokról.
Ennek az oka, hogy
Iránban összeomlott majdnem minden kommunikációs hálózat
- nincs internet, nincs telefonszolgáltatás, egyes városrészekben állítólag az áramellátással is gondok vannak.
Eddig néhány fotó, egy-két videó jelent csak meg, többnyire az iráni állami média anyagaiból.
Aftermath of US/Israel strikes in Tehran. pic.twitter.com/7Vs2QgiP60 https://t.co/7Vs2QgiP60— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 28, 2026
Hivatalosan is megerősítették az arab országok elleni támadásokat
Bahrain és Katar területét iráni rakétatámadás érte - a cél mindkét esetben amerikai katonai bázis volt - ezeket a támadásokat mindkét ország kormánya hivatalosan is megerősítette.
Közben arról jönnek hírek, hogy az Egyesült Arab Emírségket és Kuvaitot is támadta az iráni haderő.
Izraeli tartalékosokat aktivál Jeruzsálem
20 ezer tartalékos katonát aktivál Izrael, kibővítve ezzel a jelenleg szolgálatban lévő, 50 ezres állományt - jelentette be a zsidó állam kormánya.
Sorra törlik a repülőjáratokat, a Wizz Air is lépett
A közel-keleti biztonsági helyzet romlása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatait, a korlátozás jelen állás szerint legalább március 7-ig érvényben marad – közölte a légitársaság szombaton.
Rakétatámadás Bahrein ellen
Úgy néz ki, Bahreinben több iráni rakéta is becsapódott, a célpont egy amerikai haditengerészeti kikötő volt.
Footage of an Iranian ballistic missile slamming into the headquarters of the US Navy's 5th Fleet at Naval Support Activity (NSA) Bahrain earlier today. pic.twitter.com/6omkCrLy2u https://t.co/6omkCrLy2u— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026
Iráni vezetők voltak a támadás első célpontjai
A Reuters azt írja bennfentes forrásokra hivatkozva: az Irán elleni támadás első célja a teheráni vezetés kiiktatása volt.
Az iráni sajtó szerint az elnök és az ajatollah sértetlen, de az izraeli Channel 12 forrásai szerint "van jele közvetlen találatoknak" az iráni elitben.
Úgy néz ki, Katart és Bahreint is megtámadták – Eddig semleges arab országok fölött zúgnak rakéták
Több közel-keleti forrás szerint Irán megtorlócsapása Katarra és Bahreinre, nem csak Izraelre terjed ki.
Bahrein elleni támadásról jönnek hírek
Közösségi oldalak arról számolnak be: Irán megtámadta az egyik bahreini amerikai katonai bázist, ballisztikus rakéták csapódtak be az arab ország területére.
Hivatalos források még nem erősítették meg ezt a hírt, érdemes egyelőre fenntartásokkal kezelni.
Az Iszlám Forradalmi Gárda közleménye
Közleményt adott ki az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC), az írást a Tasznim hírügynökség hozta le.
"Válaszul az ellenséges és bűnözői támadásra az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben, a ballisztikus rakéta és dróntámadások első hullámát megkezdte az ráni Iszlám Köztársaság a megszállt területekkel szemben."
"Megszállt területek" alatt Izraelt értik.
Napokig tarthat még a katonai művelet
Az izraeli Channel 12 és az NBC egymástól független forrásai azt állítják: Amerika és Izrael azzal tervez: legalább 4 napon át folytatják a csapásokat Irán ellen.
Sem az internet, sem a mobilszolgáltatás nem működik Iránban
A kommunikációs hálózat gyakorlatilag teljesen megbénult Iránban - nem tudni, ez az amerikai-izraeli támadás eredménye volt-e, vagy a teheráni vezetés döntött a szolgáltatások lekapcsolásáról annak érdekében, hogy potenciális ellenzéki megmozdulásokat megakadályozzanak.
(Sky nyomán)
Bejelentette Amerika: ez az Irán elleni katonai művelet neve
Közzétette az amerikai hadügyminisztérium az Irán elleni katonai művelet nevét.
Megszólalt az izraeli miniszterelnök is
Benjámin Netanjahu Trump elnök után megerősítette az Irán elleni támadás tényét: azt mondta, Irán "létfontosságú fenyegetést jelent" Izraellel szemben, elmondta, hogy közös amerikai-izraeli katonai akció zajlik és
megkérte az iráni lakosságot, hogy döntsék meg saját kormányukat.
Az első rakéták becsapódtak Izraelbe
Az első Iránból kilőtt rakéták elérték Izraelt - a zsidó állam központi területein szólnak a szirénák, a légvédelem dolgozik.
Két rakéta csapódott eddig be Izrael területén, veszteség nincs.
Égnek a milliárdok, súlyos csapásként érte a sztáreszközöket az Irán elleni katonai támadás
A kriptovaluták árfolyama csökkent a hétvégi kereskedés során, miután Izrael bejelentette, hogy katonai csapást mért Iránra, Teheránban pedig robbanások hallatszottak.
Trump felfedte Amerika háborús céljait: 5 dolgot akarnak elérni Irán megtámadásával
Részletesen beszélt Donald Trump amerikai elnök arról, hogy az Egyesült Államok mit akar elérni Irán megtámadásával.
Irán kilőtte az első rakétákat Izraelre
Megindult a perzsa állam megtorlása: az izraeli légvédelem aktív, dolgoznak a támadás elhárításán.
Peszeskján él, sértetlen
Az iráni média arról számolt be: Maszoúd Peszeskján, Irán elnöke él - sértetlen maradt a reggeli izraeli-amerikai támadásokban.
Korábban arról is beszámoltak, hogy Ali Hámenei ajatollah is sértetlen.
Bejelentette Trump: Amerika nem tűri tovább - Elsöprő támadás indult Irán ellen
Nyolcperces videót tett közzé Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán, melyben megerősítette: Amerika megtámadta Iránt.
Irán válaszol: pusztító ellencsapást indítanak
Irán katonai erővel fog válaszolni Izrael és Amerika közös támadására – közölte a Reuters egy teheráni tisztviselő nyilatkozata alapján.
Kiszivárogtak a katonai tervek: kiderült, meddig tarthat az Irán elleni offenzíva
Információkat közölt az izraeli Channel 12 az Irán elleni katonai műveletek hátteréről közvetlen hírszerzési forrásokból.
Támadás Irán ellen: állítólag szétbombázták az iráni elnök otthonát - Rezsimváltó művelet indulhatott
Több, egymástól független közel-keleti forrás is arról számol be: Izrael Irán vezetőinek otthonát is támadja a ma reggel megkezdődött katonai művelet során, az iráni elnöki rezidenciát felrobbantották.
Rendkívüli: megindult a támadás Irán ellen, megelőző csapást kezdett Izrael
Izrael megelőző csapást indított Irán ellen - jelentette be Izrael Katz védelmi miniszter. Az első rakéták már becsapódtak Teheránba, Irán fővárosába.
Megtámadták Iránt - Tűz alatt a főváros, Amerika és Izrael átfogó műveletbe kezdett - Cikkünk percről percre frissül
Cikkünk folyamatosan percről percre frissül az Irán elleni, szombat reggel megindult izraeli-amerikai katonai művelet fejleményeivel.
