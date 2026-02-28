  • Megjelenítés
Megkongatta a vészharangot a száműzetésében lévő ellenzéki vezető
Globál

Megkongatta a vészharangot a száműzetésében lévő ellenzéki vezető

Portfolio
Szvetlana Cihanouszkaja, a száműzetésben élő fehérorosz ellenzéki vezető az AFP-nek adott interjújában arra figyelmeztetett, hogy Fehéroroszország nem válhat "vigaszdíjjá" Vlagyimir Putyin számára az ukrajnai háború lezárására irányuló tárgyalások során - számolt be a France24.

Cihanouszkaja az Európa Tanács strasbourgi ülésének margóján hangsúlyozta: létfontosságú, hogy

Európa a fehérorosz érdekeket is képviselje a béketárgyalásokon, és ne válasszák szét az ukrán és a fehérorosz ügyet.

Véleménye szerint, ha Oroszország érvényesíteni tudja feltételeit, az évtizedekre bebetonozhatja a fehérorosz status quót. Ezáltal az ország továbbra is felvonulási terület és fegyvertelepítési helyszín maradhat, amellyel Moszkva zsarolhatja szomszédait.

Oroszország fehérorosz területről indította meg 2022-es ukrajnai invázióját. Aljakszandr Lukasenka pedig tavaly decemberben jelentette be, hogy nukleáris töltet hordozására alkalmas orosz ballisztikus rakétákat telepítettek országába. Az ukrán–amerikai tárgyalások Genfben tovább folytatódtak, a következő fordulót pedig márciusban Abu-Dzabiban tarthatják, orosz részvétellel.

Cihanouszkaja megerősítette, hogy Vilniusból Varsóba költözik. A litván hatóságok tavaly csökkentették a személyi védelmére vonatkozó biztonsági besorolást, munkatársai pedig a fehérorosz kormány fenyegetéseiről számoltak be.

"Őszintén szólva mindig abban voltam biztos, hogy Vilnius után Minszk lesz a következő állomásom. De a helyzet most másként alakult"

– mondta.

Az ellenzéki vezető jelenleg a becslések szerint 1200 fehéroroszországi politikai fogoly szabadon bocsátásáért kampányol, és az Európa Tanáccsal is együttműködik. Arra szólította fel az Európai Uniót, hogy szigorítsa a Lukasenka-kormány elleni szankciókat az ukrajnai háborúban játszott szerepe miatt. "El akarom magyarázni az európaiaknak, hogy milyen erős lapok vannak a kezükben ahhoz, hogy segítsenek felszabadítani az országunkat" – fogalmazott.

Cihanouszkaja a 2020-as elnökválasztáson indult Lukasenka ellen, és az ellenzék álláspontja szerint győzelmet aratott. A választási csalást követő tömegtüntetések és a brutális megtorlás miatt azonban emigrációba kényszerült. Elmondása szerint a fehéroroszok európai jövőben gondolkodnak, bár a Lukasenka-rendszer három évtizede után az uniós tagság gyors elérése nem lenne egyszerű. "Hatalmas fordulat ment végbe az emberek fejében 2020-ban. Ezt a folyamatot lehetetlen visszafordítani, a fehéroroszok soha többé nem gondolkodnak úgy, mint rabszolgák" – jelentette ki.

Címlapkép forrása: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

