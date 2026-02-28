  • Megjelenítés
Megtörte a csendet az iráni trónörökös: eljött az idő, meg fog bukni az iszlamista rezsim
Megtörte a csendet az iráni trónörökös: eljött az idő, meg fog bukni az iszlamista rezsim

Felhívást tett közzé közösségi oldalán Reza Pahlavi, az egykori iráni sah utódja. Arra szólította fel az iráni népet, hogy ha elérkezik a megfelelő időpont, lázadjanak fel az iszlamista rezsim ellen és söpörjék el az ajatollah hatalmát.

Amerika és Izrael ma reggel megtámadta Iránt – ennek kapcsán tett közzé X-oldalán felhívást az egykori iráni uralkodó, a sah fia, Reza Pahlavi.

Az emigrációban élő trónörökös azt üzente Irán lakosságának, hogy

hamarosan itt az idő, hogy az utcára vonuljanak és fellázadjanak az iráni rezsim ellen.

Azt mondta: az USA és Izrael támogatást ad, de végeredményében az iráni nép maga kell, hogy gondoskodjon saját sorsának visszaszerzéséről.

Arra kérte a katonákat, rendőröket, hogy fogjanak fegyvert és gondoskodjanak arról, hogy az iszlamista vezetés biztosan megbukjon.

A civil lakosságtól pedig azt kérte, hogy egyelőre vonuljanak fedezékbe –

majd ad nekik iránymutatást, ha eljött a népfelkelés ideje.

Trump elnöknek is üzent Pahlavi sah fia: megköszönte az iszlám hatalom elleni „humanitárius missziót” és arra kérte az amerikai haderőt, hogy kímélje az iráni lakosság életét.

Mohamed Reza Pahlavi 1979-ig uralta Iránt, amíg el nem söpörte a monarchiát az iszlamista forradalom. Fia, Reza Pahlavi azóta számüzetésben él, Svájcban.

Címlapkép forrása: Dinendra Haria/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

