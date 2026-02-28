Trump felfedte Amerika háborús céljait: 5 dolgot akarnak elérni Irán megtámadásával

Részletesen beszélt Donald Trump amerikai elnök arról, hogy az Egyesült Államok mit akar elérni Irán megtámadásával.

Az amerikai elnök az USA katonai-stratégiai céljait Truth Socialön fedte fel, a teljes beszédről ebben a cikkben számoltunk be.

Az amerikai támadás céljai a következők:

Az iráni ballisztikus rakétaprogram és rakétagyártó képesség teljes megsemmisítése. Trump szerint Irán már most is rendelkezik Európára veszélyes rakétákkal és az Egyesült Államokra veszélyes, interkontinentális rakétát akar építeni. Az iráni atomprogram teljes felszámolása. Trump többször hangsúlyozta: a perzsa állam soha, de soha nem juthat atomfegyverhez, hiszen ez beláthatatlan következményekkel járna a világ stabilitását illetően. Az iráni haditengerészet megsemmisítése. Az iráni hadihajók fenyegetik a térség országait és fegyvert szállítanak a Közel-Keleten működő radikális iszlamista csoportoknak. Az Irán által támogatott iszlamista fegyveres csoportok lefegyverzése. Irán bedőlésével a Hamász, a Hezbollah, a húszik és más, radikális iszlamista csoportok is elvesztik fő támogatójukat. Az Iránt uraló iszlamista rezsim megbuktatása. Trump szerint a teheráni ellenzéki erők most történelmi lehetőséget és példátlan támogatást kapnak arra, hogy megragadják saját sorsuk felett az irányítást.

Trump az iráni iszlamista vezetőket többször is gonosz, károkozó embereknek nevezte, akik destabilizálják a régiót és az egész világot, veszélyt jelentenek Amerikára.

Emellett felszólította az iráni hadsereget és biztonsági erőket a kapitulációra - azoknak, akik megadják magukat, teljes amnesztiát ígért.

