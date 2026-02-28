Úgy néz ki, Katart és Bahreint is megtámadták – Eddig semleges országok fölött zúgnak rakéták

Több közel-keleti forrás szerint Irán megtorlócsapása Katarra és Bahreinre, nem csak Izraelre terjed ki.

Ma reggel Izrael és az USA megtámadta Iránt: Teherán bejelentette, hogy válaszcsapást indítanak.

Közösségi médiában megjelenő források szerint az első, Izrael területe elleni támadások után

Irán eddig semleges arab országokat is elkezdett lőni.

Később az Al-Arabija beszámolt arról, hogy

valószínűleg iráni rakéták csapódtak be Bahreinben és Katarban is.

Iran just attacked the U.S. Navy's Naval Support Activity (NSA) Bahrain, with explosions and a large smoke plume reported within Mina Salman port. pic.twitter.com/eqqu3WZUvt https://t.co/eqqu3WZUvt — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026

A cél mindkét esetben egy-egy amerikai katonai támaszpont volt. Katarban a támadást elvileg elhárította egy Patriot légvédelmi üteg, Bahreinben viszont egy amerikai haditengerészeti kikötőbe becsapódott egy rakéta.

A hírt egyelőre hivatalos, állami források nem erősítették meg.

Frissítés: a katari védelmi minisztérium megerősítette az iráni rakéta elfogását. Közben az Egyesült Arab Emírségek elleni támadásról is jönnek hírek.

Frissítés (2.): a Bahrein elleni támadást is elismerte az ország védelmi minisztériuma - a célpont az amerikai haditengerészet kikötője volt. Közben arról jött hír: Kuvait is iráni támadás célpontja lett.

