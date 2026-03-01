  • Megjelenítés
Bejelentést tett Zelenszkij, ez mindent megváltoztat– Háborús híreink vasárnap
Bejelentést tett Zelenszkij, ez mindent megváltoztat– Háborús híreink vasárnap

Portfolio
A közel-keleti események az orosz-ukrán békeforgatókönyvet is alaposan átírták, a felek közötti tárgyalások következő időpontja és helyszíni nagyban fog függeni az itteni eseményektől, jelentette ki Zelenszkij szombaton. Eközben az ukrán energetikai infrasuktúra továbbra is nagy nyomás alátt van az orosz támadások következtében. Cikkünk folyamatosan frissül.
Trükközni próbáltak az oroszok, de csúnya vége lett

Belgium vasárnap lefoglalt egy, az orosz árnyékflottához tartozó olajszállító tartályhajót – jelentette be Theo Francken belga védelmi miniszter. A járművet a zeebruggei kikötőbe kísérik.

Trükközni próbáltak az oroszok, de csúnya vége lett
ORFK: 3678-an érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 3678-an léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 17 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

