Döntött a Védelmi Tanács: katonai védelmet kap a repülőtér

Katonai védelmet kapott a nyíregyházi repülőtér, ahol péntektől két helikopter látja el a légi légvédelmi feladatokat - hangzott el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón vasárnap.

Freytag Péter, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár őrnagya az eseményen közölte: a Védelmi Tanács döntése alapján a Magyar Honvédség kijelölt erői és eszközei - a belügyi szervekkel szorosan együttműködve - biztosítanak katonai jelenlétet a kritikus energetikai létesítményeknél.

Alapvető feladatunk a kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrának az őrzése és a védelme mind földön és mind levegőben"

- mondta el az őrnagy. Kifejtette: a Szolnokról érkezett helikopteralakulat alapvetően a légi légvédelmi feladatrendszert látja el, ezek közé tartozik a drónvédelem, valamint egy ismeretlen, beazonosíthatatlan légi jármű vagy eszköz beazonosítása, elfogása, esetleg a földre kényszerítése.

Freytag Péter hozzátette: feladatukat egy H225M és egy H145M típusjelzésű helikopterrel látják el a nyíregyházi repülőtéren.

