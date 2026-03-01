Eszkalálódik a helyez: Ciprus is célponttá válhatott - Felszálltak a vadászgépek

Nagy-Britannia védelmi minisztere, John Healey bejelentette: két iráni rakétát lőttek le az RAF vadászgépei, melyek Ciprus felé tartottak.

A tájékoztatás egy kicsit zavaros: Healey azt mondta, hogy „úgy gondolják,” hogy a rakétákkal „nem Ciprust célozták,” de azt nem közölte, hogy miből gondolta London, hogy Ciprus és az ott állomásozó brit katonák veszélyben vannak, és azt sem, hogy pontosan hol lőtték le a rakétákat.

Ciprus Libanon és Szíria partjaitól nyugatra fekszik – ezeket az országokat nem támadja Irán.

Nem gondoljuk azt, hogy Ciprust célozták volna, de ettől függetlenül ebből is látszik, hogy milyen valós, sőt egyre növekvő veszélyt jelent ez a rezsim, amely a régióban egyre szélesebb körben vagdalkozik, ezért cselekednünk kell”

– mondta Healey miniszter.

Nagy-Britannia nem vesz részt az Irán elleni katonai műveletekben.

Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images