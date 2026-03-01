Háborús felvételek: támadás alatt a Közel-Kelet gazdag olajállamai – Milliós városokra záporoznak a rakéták

Izrael és az Egyesült Államok tegnap megtámadta Iránt – a perzsa állam pedig olyan ellencsapást indított, mely során
nem csupán Izraelt, hanem a térség szunnita olajállamait is megtámadták.
A Reuters alábbi összesítésében Doha (Katar), Kuvaitváros (Kuvait) és Dubaj (UAE) elleni támadásokat láthatunk – dolgozik a légvédelem, de nem sikerül tökéletesen elhárítani a váratlanul fellépő ellenséges fenyegetést. Raktárak, hotelek, repterek gyulladtak fel. A füstoszlopokat kilométeres távolságból látni.
Ezt a magasházat pedig Manamában, Bahrein fővárosában találta el egy iráni drón.
Pontos összesítés még nincs arról, eddig hányan haltak meg, Kuvaitban legalább 20 sérültről, az emírségekben legalább egy halottról tudni.
Irán állítása szerint kizárólag katonai célpontokat támad.
Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images
