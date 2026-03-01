  • Megjelenítés
FONTOS Támadás Irán ellen: folyamatosan nő egy nagy háború veszélye – Megválaszoljuk a 10 leggyakoribb kérdést
Háborús felvételek: támadás alatt a Közel-Kelet gazdag olajállamai – Milliós városokra záporoznak a rakéták

Második napja tart az immáron 11 ország területére kiterjedő közel-keleti háború: Irán folyamatosan lövi a térség szunnita olajmonarchiáinak területét – Dohába, Manamába, Dubajba csapódnak be a rakéták.

Izrael és az Egyesült Államok tegnap megtámadta Iránt – a perzsa állam pedig olyan ellencsapást indított, mely során

nem csupán Izraelt, hanem a térség szunnita olajállamait is megtámadták.

A Reuters alábbi összesítésében Doha (Katar), Kuvaitváros (Kuvait) és Dubaj (UAE) elleni támadásokat láthatunk – dolgozik a légvédelem, de nem sikerül tökéletesen elhárítani a váratlanul fellépő ellenséges fenyegetést. Raktárak, hotelek, repterek gyulladtak fel. A füstoszlopokat kilométeres távolságból látni.

Ezt a magasházat pedig Manamában, Bahrein fővárosában találta el egy iráni drón.

Összeállt Irán új vezetése: ők veszik át Teherán irányítását - Kezükben a háború sorsa

Megszólalt Vlagyimir Putyin: kiderült, mit gondol az iráni vezető haláláról az orosz elnök

manama bahrein
Forrás: Stringer/Anadolu via Getty Images

Pontos összesítés még nincs arról, eddig hányan haltak meg, Kuvaitban legalább 20 sérültről, az emírségekben legalább egy halottról tudni.

Irán állítása szerint kizárólag katonai célpontokat támad.

