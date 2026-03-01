  • Megjelenítés
Itt a lista: ezeket az iráni vezetőket iktatták ki a légicsapásokban
Globál

Itt a lista: ezeket az iráni vezetőket iktatták ki a légicsapásokban

A tegnap reggel megindult amerikai-izraeli légicsapássorozat gyakorlatilag lefejezte az iráni vezetést. Meghalt az ország legfőbb vezére, Ali Hámenei, illetve a fegyveres erők, a hírszerzés és az állambiztonsági apparátus több fontos tisztviselője is. Összeszedük, kikről tudjuk már, hogy kiiktatták őket a légicsapások.

A listát olyan sorrendben közöljük, ahogy a hivatalos bejelentések megérkeztek:

  • Mohamed Pakpúr vezérőrnagy, az iráni Forradalmi Gárda főparancsnoka. Elődjét, Hosszein Szalámit izraeli bomba ölte meg tavaly nyáron.
  • Aziz Naszirzadeh, az ország védelmi minisztere.
  • Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője, illetve lánya, veje és menye.
  • Ali Shamháni, az ajatollah vezető tanácsadója.
  • Mohammad Shirazi, az ajatollah katonai irodájának vezetője.
  • Szaleh Aszadi, az iráni hírszerzés egyik vezetője.
  • Abdolrahim Muszavi, az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke.
  • Mohamed Baszri, az iráni hírszerzési minisztérium egyik vezetője.
  • Golamreza Rezaján, az iráni központi rendőrség (FARAJA) főparancsnoka.
  • Illetve Mahmúd Ahmedzsinezád, Irán korábbi elnöke.

Izrael emellett bejelentette, hogy az iráni vezérkar további 39 magas beosztású tagjával végeztek tegnap óta.

A prominens áldozatok száma jó eséllyel növekedni fog az elkövetkező napokban: Izrael nem tervezi a támadások beszűntetését, illetve könnyen elképzelhető, hogy már meghalt vezetők halálhírét még nem jelentették be.

Kapcsolódó cikkünk

Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Bejött Trump hazárdjátéka: tárgyalna Irán

Ha ez megtörténik, akkor a háború térdre kényszerítheti a piacokat

Címlapkép forrása: Burak Kara/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Bejelentést tett Zelenszkij, ez mindent megváltoztat– Háborús híreink vasárnap
Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility