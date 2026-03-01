  • Megjelenítés
Kiszivárgott: hiába tiltotta be Trump ennek az AI modellnek a használatát, az iráni akcióban azért jól jött
Kiszivárgott: hiába tiltotta be Trump ennek az AI modellnek a használatát, az iráni akcióban azért jól jött

Portfolio
Az amerikai hadsereg a hétvégi, Irán elleni nagyszabású katonai művelet során is használta az Anthropic Claude nevű mesterségesintelligencia-modelljét. Tették ezt annak ellenére, hogy Donald Trump mindössze órákkal korábban rendelte el a céggel való együttműködés azonnali megszüntetését - közölte a The Guardian.
A Wall Street Journal és az Axios értesülései szerint az amerikai katonai parancsnokság a Claude-ot hírszerzési célokra, célpontok kiválasztására és harctéri szimulációk futtatására egyaránt igénybe vette az Izraellel közösen végrehajtott szombati támadás során. Az eset jól mutatja, milyen nehézségekbe ütközik egy mélyen integrált MI-eszköz gyors kivonása az aktív hadműveleti rendszerekből.

Trump pénteken, a támadás megkezdése előtt néhány órával utasította az összes szövetségi szervet a Claude használatának azonnali felfüggesztésére.

A Truth Socialon közzétett bejegyzésében az Anthropicot "radikális baloldali MI-vállalatnak" nevezte, amelyet "olyanok irányítanak, akiknek fogalmuk sincs a valódi világról".

A konfliktus gyökere januárra nyúlik vissza, amikor az amerikai hadsereg a Claude-ot is felhasználta a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására indított művelet során. Az Anthropic tiltakozott, hivatkozva felhasználási feltételeire, amelyek tiltják a modell alkalmazását erőszakos célokra, fegyverfejlesztésre és megfigyelésre.

Pete Hegseth védelmi miniszter pénteken az X-en közzétett hosszú bejegyzésében "arroganciával és árulással" vádolta az Anthropicot. Hozzátette: "Amerika harcosait soha nem tarthatja túszként a Big Tech ideológiai szeszélye." Hegseth teljes és korlátlan hozzáférést követelt az Anthropic összes MI-modelljéhez minden törvényes célra. Ugyanakkor elismerte, hogy a leválás nem megy egyik napról a másikra. Hat hónapos átmeneti időszakot biztosított, amelynek során az Anthropic még ellátja szolgáltatásait a "zökkenőmentes váltás" érdekében.

Az Anthropic kiesésével a rivális OpenAI lépett a helyére. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója bejelentette, hogy megállapodást kötött a Pentagonnal. Ennek értelmében a vállalat eszközeit – köztük a ChatGPT-t – a hadsereg minősített hálózatában is bevethetik.

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

