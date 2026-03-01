Meghalt Irán legfőbb vezére – Mi lesz most?

Az Al-Dzsazíra arról számol be: Irán most összehív egy 88 fős „szakértői gyűlést,” akik megbeszélést folytatnak majd arról, ki legyen az ország legfőbb vezére.
A lap azt írja:
Hámenei megnevezett a halála előtt négy lehetséges utódot, közülük választanak valakit.
Ha ez nem történik meg, az is lehet, hogy egy átmeneti vezetői testület irányítja majd tovább az országot, amely lehet, hogy a négy utódból fog állni. A vezetőválasztás ebben az esetben később lesz majd.
Közben a Sky Newsnak szakértők arról magyaráznak: továbbra sem valószínű, hogy lesz rezsimváltás Iránban, hiszen megvannak a megfelelő struktúrák arra, hogy az ország hatalmi elitje az ajatollah halála esetén is tovább működjön. Arra viszont nincsenek meg a megfelelő rendszerek, sem nagyobb ellenzéki csoportok, hogy a jelenlegihez képest nagyon másféle hatalmi struktúra alakuljon ki Iránban.
Címlapkép forrása: Mark Felix/Bloomberg via Getty Images
