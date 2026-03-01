Megszólalt Vlagyimir Putyin: kiderült, mit gondol az iráni vezető haláláról az orosz elnök

Ali Hámenei iráni ajatollah megölése nem más, mint „cinikus gyilkosság,” amely minden nemzetközi egyezményt és normát sért – idézi Vlagyimir Putyin orosz elnököt a TASZSZ hírügynökség.

Putyin részvétét küldte az ajatollah családjának, az iráni elnöknek és az iráni népnek is.

Az iráni vezető megölését gyilkosságnak nevezte, amely

minden nemzetközi törvényt és emberi normát megsért.

Az országomban Hámenei ajatollahra úgy emlékezünk meg, mint egy kiváló államférfi, aki rengeteget tett az orosz-iráni kapcsolatok fejlesztéséért, felemelve együttműködésünket stratégiai partnerségi szintre”

– kommentálta a fejleményt Putyin elnök.

Irán Oroszország egyik legfontosabb szövetségese, viszont Moszkva az ukrajnai háború miatt effektíve semmilyen segítséget nem tud adni Teheránnak az amerikai-izraeli támadással szemben.

Címlapkép forrása: Iranian Leader Press Office/Anadolu Agency via Getty Images