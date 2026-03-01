Megszólalt Vlagyimir Putyin: kiderült, mit gondol az iráni vezető haláláról az orosz elnök

Putyin részvétét küldte az ajatollah családjának, az iráni elnöknek és az iráni népnek is.
Az iráni vezető megölését gyilkosságnak nevezte, amely
minden nemzetközi törvényt és emberi normát megsért.
Az országomban Hámenei ajatollahra úgy emlékezünk meg, mint egy kiváló államférfi, aki rengeteget tett az orosz-iráni kapcsolatok fejlesztéséért, felemelve együttműködésünket stratégiai partnerségi szintre”
– kommentálta a fejleményt Putyin elnök.
Irán Oroszország egyik legfontosabb szövetségese, viszont Moszkva az ukrajnai háború miatt effektíve semmilyen segítséget nem tud adni Teheránnak az amerikai-izraeli támadással szemben.
Címlapkép forrása: Iranian Leader Press Office/Anadolu Agency via Getty Images
Támadás Irán ellen: folyamatosan nő egy nagy háború veszélye – Megválaszoljuk a 10 leggyakoribb kérdést
Fontos kérdésekre kerestük meg a válaszokat.
Azonnal lépnek az olajhatalmak, de van itt valami, ami az egész világnak fájhat
Eléggé meg van kötve a kezük.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Megmozdult a két atomhatalom közé szorult ország: visszatér a trónfosztott király, vagy egy rapper mindent visz?
Véres tüntetések után jönnek választások Nepálban.
Káosz a légiközlekedésben, minden dubaji járatát felfüggesztette az Emirates
Rendkívül súlyos a helyzet a Közel-Keleten.
Rászólt Iránra a régió egyik legerősebb országa: ideje befejezni ezt az ámokfutást - Teherán csak maga alatt vágja a fát!
Csak magának árt Irán az olajállamok rakétázásával.
Berúgta az ajtót a tavasz
Megjött a friss előrejelzés.
Trükközni próbáltak az oroszok, de csúnya vége lett
Azonnal léptek a hatóságok.
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?