  • Megjelenítés
Megszólalt Vlagyimir Putyin: kiderült, mit gondol az iráni vezető haláláról az orosz elnök
Globál

Megszólalt Vlagyimir Putyin: kiderült, mit gondol az iráni vezető haláláról az orosz elnök

Portfolio
Ali Hámenei iráni ajatollah megölése nem más, mint „cinikus gyilkosság,” amely minden nemzetközi egyezményt és normát sért – idézi Vlagyimir Putyin orosz elnököt a TASZSZ hírügynökség.

Putyin részvétét küldte az ajatollah családjának, az iráni elnöknek és az iráni népnek is.

Az iráni vezető megölését gyilkosságnak nevezte, amely

minden nemzetközi törvényt és emberi normát megsért.

Az országomban Hámenei ajatollahra úgy emlékezünk meg, mint egy kiváló államférfi, aki rengeteget tett az orosz-iráni kapcsolatok fejlesztéséért, felemelve együttműködésünket stratégiai partnerségi szintre”

Még több Globál

Új vezetők vették át Iránt, Teherán súlyos támadás alatt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Összeállt Irán új vezetése: ők veszik át Teherán irányítását - Kezükben a háború sorsa

Eszkalálódik a helyez: Ciprus is célponttá válhatott - Felszálltak a vadászgépek

– kommentálta a fejleményt Putyin elnök.

Irán Oroszország egyik legfontosabb szövetségese, viszont Moszkva az ukrajnai háború miatt effektíve semmilyen segítséget nem tud adni Teheránnak az amerikai-izraeli támadással szemben.

Kapcsolódó cikkünk

Új vezetők vették át Iránt, Teherán súlyos támadás alatt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Iranian Leader Press Office/Anadolu Agency via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Új vezetők vették át Iránt, Teherán súlyos támadás alatt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Hatalmas öngól Irántól: megtámadták a régió legerősebb országát – Nagyon erős ellenséget szereztek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility