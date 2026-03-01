Megtörte a csendet a Hezbollah: újabb játékos száll be a harcokba?

Naím Kászem, a Hezbollah vezetője közleményben jelentette be, hogy a szervezet "teljesíteni fogja kötelességét az agresszióval szembeni fellépésben". Hozzátette, hogy mozgalma nem hagyja el "a becsület és az ellenállás terepét". Kászem 2024 szeptemberében vette át a szervezet irányítását, miután elődje, Haszan Naszrallah egy izraeli légicsapásban életét vesztette. A vezető "a bűnözés csúcsának" nevezte Ali Hamenei ajatollah és más iráni tisztségviselők meggyilkolását. Hamenei az amerikai–izraeli csapássorozat során halt meg.

A Hezbollah több ezer fős tömeggyűlést szervezett Bejrút déli, a szervezet fellegvárának számító külvárosában, hogy kifejezze szolidaritását Iránnal. A szervezet emellett felszólította a mecseteket, hogy Korán-felolvasásokkal és gyászszertartásokkal emlékezzenek meg Hamenei haláláról. Ez nemcsak Bejrútra vonatkozott, hanem Libanon minden olyan területére, ahol a Hezbollah befolyással bír.

A nap folyamán kiadott újabb nyilatkozatában a Hezbollah megfogadta, hogy "folytatja dzsihádját és ellenállását". Kijelentették, hogy szilárdan és állhatatosan kiállnak az Iráni Iszlám Köztársaság mellett, "amíg végső és teljes győzelmet nem aratnak az arrogáns és zsarnoki agresszorok felett". Mindez egyelőre a retorika szintjén maradt.

A szervezet sem az Irán elleni csapások megindulása óta, sem a tavaly júniusi izraeli–iráni háború során nem avatkozott be ténylegesen a harcokba.

A libanoni vezetés igyekszik elhatárolódni a konfliktustól. Joseph Aun elnök a Legfelsőbb Védelmi Tanács rendkívüli ülése után leszögezte, hogy "a háború és béke kérdéséről kizárólag a libanoni állam dönthet". Navaf Szalám miniszterelnök pedig már a csapások megindulásának napján elutasította, hogy Libanont belerángassák a háborúba.

