Német törvényhozó: könnyen lehet, hogy Európát is eléri Irán megtorlása

Az iráni rezsim a múltban többször is bebizonyította, hogy terrorcselekményeit saját határain túl is követi el

– mondta a politikus.

Heinrichmann szerint nem kizárható, hogy a síita hatalom a válaszintézkedései során Európát is eléri. Szerinte

nem zárható ki, hogy Teherán alvósejteket fog aktiválni, hogy különféle akciókat hajtsanak végre.

Az iszlamista országot február 28-án hajnalban támadta meg közös erővel Izrael és az Egyesült Államok. Az első csapások során meghalt Irán legfőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah, valamint a politikai és katonai döntéshozatal több tagja. Irán válaszcsapásai a korábban semleges országokat is érintik, emiatt megnövekedett a feszültség, hogy tovább eszkalálódik a háború, más országokra is kiterjed a katonai tevékenység.

