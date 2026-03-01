Német törvényhozó: könnyen lehet, hogy Európát is eléri Irán megtorlása

Az iráni rezsim a múltban többször is bebizonyította, hogy terrorcselekményeit saját határain túl is követi el
– mondta a politikus.
Heinrichmann szerint nem kizárható, hogy a síita hatalom a válaszintézkedései során Európát is eléri. Szerinte
nem zárható ki, hogy Teherán alvósejteket fog aktiválni, hogy különféle akciókat hajtsanak végre.
Az iszlamista országot február 28-án hajnalban támadta meg közös erővel Izrael és az Egyesült Államok. Az első csapások során meghalt Irán legfőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah, valamint a politikai és katonai döntéshozatal több tagja. Irán válaszcsapásai a korábban semleges országokat is érintik, emiatt megnövekedett a feszültség, hogy tovább eszkalálódik a háború, más országokra is kiterjed a katonai tevékenység.
Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
Meglepő döntés született: bekövetkezhet az, amitől mindenki tart
Mindenki nagyobb lépést várt.
Jön a parlamenti választás - Hogyan fognak reagálni a piacok?
Forgatókönyvek, elemzések, árfolyamhatások. Minden válasz a március 17-i klubrendezvényünkön.
Háborús felvételek: támadás alatt a Közel-Kelet gazdag olajállamai – Milliós városokra záporoznak a rakéták
Felcsaptak a lángok Dohában, Dubajban, Kuvaitban.
Pánik a világ legfontosabb útvonalán, rengeteg hajó vesztegel a nyílt vizen
A szoros másik oldalán további tucatnyi hajó vesztegel.
Összeállt Irán új vezetése: ők veszik át Teherán irányítását - Kezükben a háború sorsa
Átmeneti testület áll az ország élére.
Megszólalt Vlagyimir Putyin: kiderült, mit gondol az iráni vezető haláláról az orosz elnök
Reagált a fejleményekre az orosz vezető.
Kijött a gazdasági jelentés, amitől tartottak: aggasztó folyamat zajlik Európában és Magyarországon is
Hiába az árukereskedelmi megállapodások, egyre inkább korlátozzák a húzóágazatokat.
Eszkalálódik a helyez: Ciprus is célponttá válhatott - Felszálltak a vadászgépek
Nagy-Britanniának kellett közbe lépnie.
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.