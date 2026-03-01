Összeállt Irán új vezetése: ők veszik át Teherán irányítását - Kezükben a háború sorsa

A háromfős testület tagjai:
- Maszoúd Peszeskján iráni elnök,
- Golamhusszein Mohszeni Edzsei főügyész,
- és Alireza Arafi vallási vezető.
A lap arról is ír: az ország irányításával kapcsolatos döntéshozatalban a háromfős testület mellett fontos szerepet játszik majd Ali Laridzsáni, a nemzetbiztonsági testület elnöke, illetve az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest következő parancsnoka is, aki valószínűleg Ahmed Vahidi jelenlegi helyettes vezető lesz.
A katari lap egy másik elemzésében azt fejtegeti:
nem világos, hogy az új testület pontosan milyen irányba vezetni Iránt.
Lehetséges út az eszkaláció, a régió országai elleni támadások fokozása, ahogy az is, hogy próbálnak majd valamilyen kompromisszumot kötni a támadó Izraellel és Amerikával.
Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hámenei ajatollah tegnap reggel vesztette életét, Izrael és az USA első támadásában.
Címlapkép forrása: Iranian Presidency / Handout /Anadolu via Getty Images
