Összeállt Irán új vezetése: ők veszik át Teherán irányítását - Kezükben a háború sorsa

Háromfős átmeneti vezetői testület veszi át Irán irányítását, amíg új legfőbb vezért nem sikerül választani – írta meg az Al-Dzsazíra.

A háromfős testület tagjai:

Maszoúd Peszeskján iráni elnök,

iráni elnök, Golamhusszein Mohszeni Edzsei főügyész,

főügyész, és Alireza Arafi vallási vezető.

A lap arról is ír: az ország irányításával kapcsolatos döntéshozatalban a háromfős testület mellett fontos szerepet játszik majd Ali Laridzsáni, a nemzetbiztonsági testület elnöke, illetve az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest következő parancsnoka is, aki valószínűleg Ahmed Vahidi jelenlegi helyettes vezető lesz.

A katari lap egy másik elemzésében azt fejtegeti:

nem világos, hogy az új testület pontosan milyen irányba vezetni Iránt.

Lehetséges út az eszkaláció, a régió országai elleni támadások fokozása, ahogy az is, hogy próbálnak majd valamilyen kompromisszumot kötni a támadó Izraellel és Amerikával.

Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hámenei ajatollah tegnap reggel vesztette életét, Izrael és az USA első támadásában.

Címlapkép forrása: Iranian Presidency / Handout /Anadolu via Getty Images