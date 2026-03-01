Trump megfenyegette Iránt: ha ezt megteszik, példátlan megtorlás jön

Teherán ma reggel megerősítette: Izrael megölte Ali Hámenei ajatollahot, Irán legfőbb vezérét.
Az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest megtorlócsapást helyezett kilátásba, Izraelt, Katart, az Egyesült Arab Emírségeket és Kuvaitot kezdték el bombázni.
Trump erre reagálva rövid üzenetet tett ki Truth Socialre.
Irán azt mondta, hogy nagyon keményen oda fognak ma csapni, keményebben, mint bármikor korábban. JOBB, HA EZT NEM TESZIK MEG, MERT HA IGEN, OLYAN ERŐVEL MEGÜTJÜK ŐKET, MINT AMIRE MÉG SOHA NEM VOLT PÉLDA! Köszönöm a figyelmet!”
– írta ki Trump, aláírva a posztot.
Trump azt nem részletezte, pontosan milyen katonai képességeket akar használni Iránnal szemben. Izrael épp tegnap jelentette be: történelmének eddigi legnagyobb légitámadását hajtotta végre.
Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images
