  • Megjelenítés
Váratlan bejelentés: Zelenszkij nyitott arra, hogy fontos hadititkokat osszon meg, de csak egy feltétellel
Globál

Váratlan bejelentés: Zelenszkij nyitott arra, hogy fontos hadititkokat osszon meg, de csak egy feltétellel

Portfolio
A közel-keleti háború eszkalációja közepette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felajánlotta országa légvédelmi tapasztalatait szövetségeseinek. Az államfő kiemelte: az iráni drónok elleni védekezésben szerzett tudás mára pótolhatatlanná vált - jelentette a The Kyiv Independent.

Zelenszkij március 1-jei esti beszédében reagált a közel-keleti konfliktusra. Emlékeztetett arra, hogy Oroszország – Irán stratégiai partnere – 2022 óta több mint 57 ezer Sahíd típusú drónt vetett be Ukrajna ellen.

Kijev most kész megosztani az elhárítás terén szerzett tapasztalatait azokkal az országokkal, amelyek segítették Ukrajnát a háború legnehezebb telén.

"A közel-keleti helyzet rávilágít, milyen nehéz százszázalékos védelmet biztosítani a rakéták és a Sahídok ellen. Mindenki láthatja, hogy védelmi tapasztalataink nagyrészt pótolhatatlanok" – fogalmazott Zelenszkij.

A konfliktus közvetlen hatással van Ukrajna európai szövetségeseire is. A brit védelmi minisztérium március 1-jén bejelentette, hogy a Királyi Légierő (RAF) egyik vadászgépe iráni drónt fogott el Katar felett. Az Abu-Dzabiban található francia katonai támaszpontot szintén találat érte. Catherine Vautrin francia védelmi miniszter tájékoztatása szerint a károk korlátozottak, a francia haderő pedig megerősített készültségben marad.

Még több Globál

Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Megtörte a csendet a Hezbollah: újabb játékos száll be a harcokba?

Sikerült magára rántania három európai nagyágyút is Iránnak: beszállhatnak a bombázásokba

Zelenszkij kijelentette: Ukrajna szorosan figyelemmel kíséri az amerikai–izraeli–iráni háború alakulását, és folyamatosan egyeztet szövetségeseivel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Bejelentést tett Zelenszkij, ez mindent megváltoztat– Háborús híreink vasárnap
Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility