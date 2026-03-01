Váratlan bejelentés: Zelenszkij nyitott arra, hogy fontos hadititkokat osszon meg, de csak egy feltétellel

Zelenszkij március 1-jei esti beszédében reagált a közel-keleti konfliktusra. Emlékeztetett arra, hogy Oroszország – Irán stratégiai partnere – 2022 óta több mint 57 ezer Sahíd típusú drónt vetett be Ukrajna ellen.

Kijev most kész megosztani az elhárítás terén szerzett tapasztalatait azokkal az országokkal, amelyek segítették Ukrajnát a háború legnehezebb telén.

"A közel-keleti helyzet rávilágít, milyen nehéz százszázalékos védelmet biztosítani a rakéták és a Sahídok ellen. Mindenki láthatja, hogy védelmi tapasztalataink nagyrészt pótolhatatlanok" – fogalmazott Zelenszkij.

A konfliktus közvetlen hatással van Ukrajna európai szövetségeseire is. A brit védelmi minisztérium március 1-jén bejelentette, hogy a Királyi Légierő (RAF) egyik vadászgépe iráni drónt fogott el Katar felett. Az Abu-Dzabiban található francia katonai támaszpontot szintén találat érte. Catherine Vautrin francia védelmi miniszter tájékoztatása szerint a károk korlátozottak, a francia haderő pedig megerősített készültségben marad.

Zelenszkij kijelentette: Ukrajna szorosan figyelemmel kíséri az amerikai–izraeli–iráni háború alakulását, és folyamatosan egyeztet szövetségeseivel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images