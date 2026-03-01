Veszélybe került az Egyesült Államok kulcsfontosságú küldetése: látványos hullámokat vet a sztori

Gondok vannak a rakétával: tovább csúszik az Artemis-2
Az Artemis-program második küldetését idén januártól kezdve kíséri egyre nagyobb figyelem a nyilvánosságban, ugyanis a NASA új Hold-programjához fejlesztett, közel 100 méteres SLS (Space Launch System) rakétát január 17-én szállították a kilövőállásra a florida-i Kennedy Űrközpontban.
A küldetés keretében a NASA 50 év után küld újra embereket a Holdhoz. A négytagú, három amerikai és egy kanadai asztronautából álló legénység, először a Föld körül keringve ellenőrzi az űrhajó rendszereit, majd egy úgynevezett „szabad visszatérési" pályára állva, nyolcas alakú röppályán kerüli meg a Holdat.
Ezzel a manőverrel ők lesznek a Földtől legmesszebbre jutó űrhajósok a történelemben.
Az Artemis-2 azért is kulcsfontosságú az amerikai űrügynökség számára, mert ezzel a misszióval készülnek fel a következő, jelenlegi tervek szerint legkorábban 2028-ra tervezett holdraszállásra, amellyel több mint 55 év kihagyás után térne vissza Amerika a Holdra. Tovább fokozza a tesztküldetés fontosságát, hogy Kína számos sikert ért el az elmúlt években a Hold-programjával, így, ha az Egyesült Államok nem szeretné hagyni, hogy a távol-keleti vetélytársa megelőzze, rendkívül fontos, hogy az Artemis-program mérföldköveit (mint amilyen az Artemis-2 is) időben teljesítsék.
Eddig azonban az Artemis-2 nem úgy alakult, ahogy azt a NASA eltervezte. A január végére időzített, fellövés előtti utolsó fontos teszten, az üzemanyagfeltöltési főpróbán hidrogénszivárgást észleltek a gigantikus rakétán, amely miatt a legkorábban február elejére kitűzött indítási dátumot márciusra halasztották.
A megismételt főpróbán aztán februárban minden rendben zajlott, sikerült feltölteni az SLS 2,8 millió literes tartályait üzemanyaggal, ezért úgy látszott, a március elejére kitűzött indítási ablakban kezdetét veheti a küldetés. A próba utáni napokban viszont a hélium áramlása a rakéta üzemanyagtartályaiba. Az oxigén-hidrogén meghajtású rakéta esetén azért fontos a héliummal való feltöltés, mivel így tudják csak tartályokat így megfelelő nyomáson tartani, amíg a el nem kezdik feltölteni azokat az üzemanyaggal. A kritikus hiba miatt a NASA szakemberei végül úgy döntöttek,
a hatalmas szerkezetet visszaszállítják az összeszerelő létesítménybe, hogy alaposan átvizsgálják és kiküszöböljék a hibákat.
Mindenki az Artemis-2-re figyel az interneten
A Google Trends adatai alapján a közelmúltban azzal foglalkoztunk, hogy a technológiai szektorban kisebb földindulást okoztak az OpenAI és az Anthropic kifejezetten kódolásra szánt AI-modelljei. Legutóbbi cikkünkben pedig azt vizsgáltuk meg, hogy az évek óta eszkalációval, és az USA techszektora számára gazdasági összeomlással fenyegető Kína-Tajvan konfliktusra mennyire figyeltek az amerikai internetezők.
Az elmúlt egy év keresési adatait nézve látható, hogy az „Artemis-program”, valamint az Artemis-2 misszió témakörével kapcsolatos keresési intenzitás idén januárban ugrott meg igazán, mikor megkezdték a rakétarendszer több mint 12 órás szállítási folyamatát, amelynek végén elfoglalta a helyét a kilövőálláson.
Rövidebb, 90 napos időtávon vizsgálva a kereséseket, jól látszik, hogy az első, január végi indítási és tankolási főpróba idején, valamint ezt követően
a második teszt során is nagyot ugrott az érdeklődés a küldetés iránt.
Nem meglepő, hogy
a NASA számára kulcsfontosságú misszió iránt az Egyesült Államokban volt a legintenzívebb az érdeklődés a Google-ben,
ahogy azt a következő ábra is mutatja. Az USA után a másik, Artemis-2 űrhajóst adó országban, Kanadában, illetve Puerto Ricoban, Svájcban és Írországban kerestek rá legnagyobb arányban a küldetésre.
Az nem meglepő, hogy a korábbi hónapokhoz képest idén év elején, az indításhoz közeledve ugrott meg jelentősen az internetes érdeklődés a téma iránt. Ugyanakkor, feltételezhető, hogy a kilövés idején sokkal nagyobb lesz majd a kiugrás a keresésekben. Ha az Artemis-program első, személyzet nélküli tesztküldetésével ("Artemis I") kapcsolatos keresési intenzitást vizsgáljuk egyértelmű, hogy a sikeresen lezajlott misszió jóval nagyobb éredeklődést váltott ki világszerte, mint a még indítás előtt álló Artemis-2 eddig.
Ahogy már fentebb is szó esett róla, a NASA következő emberes Hold-küldetése azért is különösen fontos, mivel Kína sorra éri el a sikereket a világűrben, ezért az Egyesült Államoknak nagy érvágás lenne, ha a távol-keleti ország tajkonautái jutnának el előbb a Hold felszínére.
A két ország Holddal kapcsolatos törekvései iránt 2025-ben ugrott meg egyértelműen az érdeklődés világszerte,
ha a köznyelvben elterjedt „china moon progam”=„kína Hold-program”, és az „USA moon progam”=„USA Hold-program” keresési kifejezéseket vizsgáljuk. Ez a tendencia jól mutatja, hogy a két szuperhatalom szembenállása egyre inkább kiterjed a világűrre is, a modernkori űrverseny pedig egyre fokozódik a két állam között.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
