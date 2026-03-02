Bajt szimatolnak Izraelben: nem lesz elég az, amit most Irán kap

A tegnap esti biztonsági értekezleten elhangzottak szerint Teherán a rakétarendszereinek egy részét föld alatti létesítményekben tárolja, és szándékában áll azokat a hadművelet lezárását követően ismét hadrendbe állítani.

A tisztviselők arról is beszámoltak, hogy az iszlám köztársaság igyekszik a lehető legtöbb eszközt megmenteni nukleáris létesítményeiből.

A hadművelet után megpróbálják újra használatba venni mindazt, amit leromboltunk

– idézték a biztonsági illetékeseket.

A tervek szerint az izraeli hadsereg jelentősen meggyengíti Irán ballisztikus rakétaképességeit, valamint a készletek pótlásához szükséges gyártókapacitásokat is.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images