FONTOS Megvan, melyik európai ország lehet az iráni háború legnagyobb vesztese
Bejelentette az európai hatalom Irán támadása után: megindul az evakuáció, ha kell, mindenkit kihoznak
Bejelentette az európai hatalom Irán támadása után: megindul az evakuáció, ha kell, mindenkit kihoznak

Nagy-Britannia nagyszabású kimenekítési műveletbe kezd a Közel-Keleten és evakuálják a megtámadott ciprusi bázis személyzetének családtagjait is – jelentette be Yvette Cooper brit külügyminiszter a Sky News műsorán.

Azt mondta: jelenleg 300 ezer brit állampolgár tartózkodik a Közel-Keleten, akik nem tudnak hazajönni, mert effektíve nincs légi közlekedés a háború miatt.

Bejelentette: Nagy-Britannia gyorsreagáló erőket küld a Közel-Keletre, akiknek az lesz a feladata, hogy mindenkit kihozzanak a régióból, aki jönni akar.

A britek a légitársaságokkal és helyi kormányokkal is együttműködnek a művelet lebonyolításában – mondta.

Addig is: azt kérte a Közel-Keleten rekedt brit állampolgároktól, hogy vonuljanak fedezékbe és kövessék a helyi kormányuk biztonsági utasításait.

A Sky News arról is beszámol:

Nagy-Britannia részlegesen kiüríti az Irán által megtámadott ciprusi Akrotiri légitámaszpontot is.

Egyelőre csak a személyzet családtagjait hozzák ki a szigetről.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

