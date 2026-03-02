Bejelentette Izrael: szárazföldi invázió indulhat – 100 ezer embert hívtak fegyverbe

Izrael szárazföldi inváziót indíthat Libanon ellen, hogy felszámolja a Hezbollahot, miután a radikális iszlamista szervezet Irán támogatása végett megtámadta az éjjel a zsidó államot – jelentette be Effie Defrin, az IDF szóvivője.

Defrin azt mondta: a Hezbollah „magas árat fog fizetni” azért, mert megtámadta Izraelt, az IDF minden lehetséges opciót vizsgál az ellencsapásra.

Bejelentette:

100 ezer tartalékost mozgósított a zsidó állam, felkészültek arra, hogy szárazföldi inváziót indítsanak Libanon ellen.

Defrin az invázió kezdetét nem jelentette be és azt sem tisztázta, hogy egész Libanon megszállását vagy csupán a déli, Izraelhez közeli régiók invázióját vizsgálják.

A Hezbollah megtámadott minket az éjjel. Pontosan tudták, mit tesznek. Figyelmeztettük őket, most pedig megfizetnek érte”

– fogalmazott.

A Hezbollah egy síita radikális fegyveres szervezet, Izraellel több háborút is vívtak, legutóbb a 2023 októberi támadások után.

