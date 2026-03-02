Bekövetkezett, amitől tartottak: kritikus fontosságú országot ért támadás, elszabadultak az árak Európában

A katari védelmi minisztérium tájékoztatása szerint két drón találta el az energetikai létesítményt, a károk felmérése még folyamatban van.
A bejelentésre nagyon idegesen reagált az európai gázpiac (TTF):
pillanatok alatt 25 százalékot emelkedett az árjegyzés, reggel óta már 15 eurót megawattóránként.
Ez azt jelenti, hogy ha itt zárna, akkor egy nap alatt 50 százalékkal lenne drágább egy MWh-nyi földgáz Európában.
A katari székhelyű QatarEnergy a közel-keleti térség egyik legnagyobb LNG-exportőr cége, amely jelentős mennyiségeket szállít Európába is.
A globális cseppfolyós földgáz kivitel nagyjából ötödét adják, Európa LNG-importjának pedig 10-12 százalékát teszi ki.
Új irányt vett az iráni háború
Bár Teherán bejelentette a stratégiai Hormuzi-szoros lezárását, a valódi kockázat nem feltétlenül egy formális blokád: a térség olajmezői, finomítói és exporttermináljai az iráni rakéták és drónok hatósugarán belül találhatók - erről itt írtunk bővebben.
Amiről eddig tudunk:
- Szaúd-Arábiában az állami olajóriás, a Saudi Aramco óvintézkedésként leállította a napi 550 ezer hordós kapacitású Rász Tanúra finomítót, amely az ország legnagyobb belföldi üzeme. A Perzsa-öböl partján fekvő komplexum egyúttal a szaúdi nyersolajexport egyik kulcsfontosságú kikötője is.
- A támadássorozat harmadik napjára az iraki Kurdisztánban is leállt a kitermelés nagy része. A régió februárban napi 200 ezer hordó olajat továbbított csővezetéken a törökországi Ceyhan kikötőjébe.
- Izraelben a kormány utasítására a Chevron ideiglenesen leállította a hatalmas Leviatán-gázmezőt. A lelőhely bővítése éppen folyamatban van egy Egyiptomba irányuló, 35 milliárd dolláros exportmegállapodás keretében.
- Iránban szombaton robbanásokat hallottak a Harg-szigeten, amelyen keresztül az ország nyersolajexportjának 90 százaléka áramlik.
Irán az OPEC harmadik legnagyobb termelője: napi mintegy 3,3 millió hordó nyersolajat, valamint 1,3 millió hordó kondenzátumot és egyéb cseppfolyós szénhidrogént állít elő. Ez a mennyiség a globális olajkínálat nagyjából 4,5 százalékát teszi ki. Hozzá kell tenni, hogy a teljes kitermelt mennyiség felét exportálják csak, annak nagy részét Kínába.
