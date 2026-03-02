Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, európai ország ellen történt iráni támadás - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Izraelben nincs sérültje az újabb iráni támadásnak
A perzsa állam reggeli támadását a légvédelem elhárította.
Izrael hivatalosan is bejelentette: átfogó hadjárat kezdődik a Hezbollah ellen
Ejal Zamir, az izraeli haderő vezérkari főnöke bejelentette:
a hadsereg offenzív hadjáratot kezdett a libanoni Hezbollah ellen.
Nemcsak védekezünk, támadunk is
- mondta, hozzátéve, hogy
több napon át tartó harcokra számít.
Bejrútban 31 ember meghalt
Az éjjeli izraeli légicsapások során 31 ember meghalt, 149 ember megsérült Bejrútban, Libanon fővárosában.
Az IDF azért bombázta a térséget, mert a Hezbollah megtámadta Izraelt.
Az izraeli haderő bejelentése szerint a Hezbollah fegyverraktárak és parancsnoki létesítmények ellen mért támadásokat.
Újabb csapás érheti az olajpiacot
Újabb súlyos csapás érheti a globális energiaszállítást, miután a világ legnagyobb hajóbiztosítási cégeinek többsége felfüggeszti a háborús kockázatokra szóló fedezetet a Perzsa-öbölbe belépő hajók számára. A döntés drágíthatja a szállítást, visszafoghatja a forgalmat, és tovább növelheti az olajpiaci feszültségeket az iráni konfliktus árnyékában.
Megtörtént, amitől sokan féltek: európai országot támadott meg Irán, rendkívüli bejelentést tett az elnök
Megerősítette Ciprus elnöke: Irán megtámadta a szigetet, robbanás történt a brit légierő Akrotiri bázisán. A bázis hivatalosan Nagy-Britannia szuverén területe, tehát az incidensben egyből két európai ország is érintett.
Trump az amerikai sikerekkel dicsekszik
Trump rövid interjút adott az ABC News-nak: arról dicsekedett, hogy az amerikai támadás olyan hatékony, hogy nemcsak Irán vezetőit, de még az utódaik utódját is kiiktatták.
Nincs senki, akire gondolni tudunk [mint utód], mert mindenkit kiiktattunk. Második, harmadik utódokat is
- mondta Trump.
Maszoúd Peszeskján elnök és Ali Laridzsáni, a nemzetbiztonsági tanács elnöke egyébként élnek, ők az ajatollah után az ország legerősebb vezetői.
Izrael intenzív támadás alatt
Jeruzsálem és Izrael déli része iráni rakétatámadás alatt áll, a zsidó állam területén szólnak a szirénák, dolgozik a légvédelem.
Sérültek Kuvaitban
Kuvaitban két ember megsérült, miután egy lelőtt iráni ballisztikus rakéta darabjai rázuhantak egy olajfinomítóra.
Mindkét sérült a Mina Al Ahmadi olajfinomító munkása, a létesítmény Kuvaitváros mellett található.
Közben a Reuters arról hozott híreket, hogy a kuvatiti amerikai nagykövetségtől is füst száll fel.
Bahrein, Abu-Dzabi támadás alatt
Ismét légi riadó van Bahreinben - iráni támadás elhárításán dolgoznak a védelmi erők.
Közben Abu-Dzabi, az emírségek fővárosa is iráni támadás alá került.
Úgy néz ki, megvan az amerikai légierő első vesztesége: lezuhant egy F-15 Strike Eagle
Nagyon úgy fest, hogy az amerikai légierő elszenvedte első veszteségét az Irán elleni katonai műveletek során – a kuvaiti légvédelem véletlenül lelőtt egy amerikai F-15 Strike Eagle vadászbombázót.
Súlyos konfliktus a Közel-Keleten, mutatjuk, hova menekülnek a befektetők
Több mint két százalékot ugrott az arany ára ma reggel, miután az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású csapásokat mért Iránra, amelyekben életét vesztette az ország vezetője is. A geopolitikai sokk klasszikus menekülést indított el a biztonságos eszközök felé, miközben a részvénypiacok esnek, az olaj ára pedig meredeken emelkedik.
Dubaj újra támadás alatt
Az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városára újra záporoznak az iráni rakéták - a légvédelem dolgozik.
Emellett újabb ballisztikusrakéta-hullámot indított Izrael ellen is a perzsa állam.
Hivatalosan is bejelentette Irán: szó sem lehet tárgyalásról, Teherán harcolni fog
Hivatalosan is bejelentette Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács elnöke, hogy nem fognak tárgyalni az Egyesült Államokkal.
Robbanások Bejrútban, Dohában, Cipruson
Bejrút intenzív bombázás érte az éjjel, az izraeli haderő a Hezbollahhoz köthető célpontokat támadott, miután a libanoni iszlamista szervezet az éjjel rakétákat lőtt ki Izraelre.
Dohában drónokat fogott el a katari légvédelem, a fővárost Irán támadta meg.
Ciprus légterében ismeretlen drónt lőtt le a brit légierő.
Megremegtek a tőzsdék a közel-keleti eseményekre - Mutatjuk a legfrissebb piaci hatásokat!
Az iráni–amerikai–izraeli konfliktus hétvégi eszkalációja azonnali és széles körű piaci reakciót váltott ki világszerte, különösen Ázsiában, ahol hétfőn meredek eséssel indult a kereskedés. Az Egyesült Államok és Izrael összehangolt csapásai Irán ellen, amelyekben az iráni politikai és katonai vezetés több kulcsszereplője, köztük a legfelsőbb vezető is életét vesztette, új geopolitikai kockázati prémiumot építettek be az eszközárakba. A piacokat nem csak a katonai összecsapás ténye rázta meg, hanem az a bizonytalanság is, hogy a konfliktus gyorsan lokalizálható marad-e, vagy tartós, regionális háborúvá szélesedik, amely az energiaszállításokat és a globális növekedési kilátásokat is érdemben érinti. A befektetők klasszikus kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak. Az olajárak élesen megugrottak, a biztonságos menedékeknek tartott nemesfémek árfolyama emelkedik. Európában és Amerikában is eséssel indulhat a nap a részvénypiacokon. Mutatjuk a katonai konfliktus legfrissebb piaci hatásait!
Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár
Nagy ugrással reagált az olajpiac a közel-keleti háborús eszkalációra, miután a befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus súlyos ellátási zavarokat okozhat. A Hormuzi-szorosban gyakorlatilag leállt a tankerforgalom, ami a globális olajkereskedelem (és egyébként az LNG) egyik legfontosabb ütőerének számít.
Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, Irán nem fog tárgyalni - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.
A vasárnapi hírfolyamunk itt érthető el:
