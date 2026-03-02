  • Megjelenítés
FONTOS Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár
Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, európai ország ellen történt iráni támadás - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Globál

Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, európai ország ellen történt iráni támadás - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Portfolio
Éjjel támadást indított Izrael ellen a libanoni Hezbollah, az izraeli haderő elsöprő ellencsapással válaszolt, Bejrútot is lebombázták. Reggel Ali Laridzsáni iráni vezető bejelentette: Teherán nem fog tárgyalni az Egyesült Államokkal. Az USA veszteségeket szenvedett a háborúban: két amerikai katona meghalt, ma reggel lezuhant egy F-15-ös egy barátitűz-incidens során. Közben Izrael és az öbölmenti olajállamok nagyvárosai intenzív támadás alatt állnak, a szövetségesek pedig Teherán térségét bombázzák. Irán megtámadta az EU-tagállam Ciprust is, immáron 13 ország területére terjednek ki a harcok. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.
Megosztás

Izraelben nincs sérültje az újabb iráni támadásnak

A perzsa állam reggeli támadását a légvédelem elhárította.

Megosztás

Izrael hivatalosan is bejelentette: átfogó hadjárat kezdődik a Hezbollah ellen

Ejal Zamir, az izraeli haderő vezérkari főnöke bejelentette:

a hadsereg offenzív hadjáratot kezdett a libanoni Hezbollah ellen.

Nemcsak védekezünk, támadunk is

- mondta, hozzátéve, hogy

több napon át tartó harcokra számít.

(Times of Israel)

Megosztás

Bejrútban 31 ember meghalt

Az éjjeli izraeli légicsapások során 31 ember meghalt, 149 ember megsérült Bejrútban, Libanon fővárosában.

Az IDF azért bombázta a térséget, mert a Hezbollah megtámadta Izraelt.

Az izraeli haderő bejelentése szerint a Hezbollah fegyverraktárak és parancsnoki létesítmények ellen mért támadásokat.

Megosztás

Újabb csapás érheti az olajpiacot

Újabb súlyos csapás érheti a globális energiaszállítást, miután a világ legnagyobb hajóbiztosítási cégeinek többsége felfüggeszti a háborús kockázatokra szóló fedezetet a Perzsa-öbölbe belépő hajók számára. A döntés drágíthatja a szállítást, visszafoghatja a forgalmat, és tovább növelheti az olajpiaci feszültségeket az iráni konfliktus árnyékában.

Tovább a cikkhez
Újabb csapás érheti az olajpiacot
Megosztás

Megtörtént, amitől sokan féltek: európai országot támadott meg Irán, rendkívüli bejelentést tett az elnök

Megerősítette Ciprus elnöke: Irán megtámadta a szigetet, robbanás történt a brit légierő Akrotiri bázisán. A bázis hivatalosan Nagy-Britannia szuverén területe, tehát az incidensben egyből két európai ország is érintett.

Tovább a cikkhez
Megtörtént, amitől sokan féltek: európai országot támadott meg Irán, rendkívüli bejelentést tett az elnök
Megosztás

Trump az amerikai sikerekkel dicsekszik

Trump rövid interjút adott az ABC News-nak: arról dicsekedett, hogy az amerikai támadás olyan hatékony, hogy nemcsak Irán vezetőit, de még az utódaik utódját is kiiktatták.

Nincs senki, akire gondolni tudunk [mint utód], mert mindenkit kiiktattunk. Második, harmadik utódokat is

- mondta Trump.

Maszoúd Peszeskján elnök és Ali Laridzsáni, a nemzetbiztonsági tanács elnöke egyébként élnek, ők az ajatollah után az ország legerősebb vezetői.

Megosztás

Izrael intenzív támadás alatt

Jeruzsálem és Izrael déli része iráni rakétatámadás alatt áll, a zsidó állam területén szólnak a szirénák, dolgozik a légvédelem.

Megosztás

Sérültek Kuvaitban

Kuvaitban két ember megsérült, miután egy lelőtt iráni ballisztikus rakéta darabjai rázuhantak egy olajfinomítóra.

Mindkét sérült a Mina Al Ahmadi olajfinomító munkása, a létesítmény Kuvaitváros mellett található.

Közben a Reuters arról hozott híreket, hogy a kuvatiti amerikai nagykövetségtől is füst száll fel.

Megosztás

Bahrein, Abu-Dzabi támadás alatt

Ismét légi riadó van Bahreinben - iráni támadás elhárításán dolgoznak a védelmi erők.

Közben Abu-Dzabi, az emírségek fővárosa is iráni támadás alá került.

Megosztás

Úgy néz ki, megvan az amerikai légierő első vesztesége: lezuhant egy F-15 Strike Eagle

Nagyon úgy fest, hogy az amerikai légierő elszenvedte első veszteségét az Irán elleni katonai műveletek során – a kuvaiti légvédelem véletlenül lelőtt egy amerikai F-15 Strike Eagle vadászbombázót.

Tovább a cikkhez
Úgy néz ki, megvan az amerikai légierő első vesztesége: lezuhant egy F-15 Strike Eagle
Megosztás

Súlyos konfliktus a Közel-Keleten, mutatjuk, hova menekülnek a befektetők

Több mint két százalékot ugrott az arany ára ma reggel, miután az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású csapásokat mért Iránra, amelyekben életét vesztette az ország vezetője is. A geopolitikai sokk klasszikus menekülést indított el a biztonságos eszközök felé, miközben a részvénypiacok esnek, az olaj ára pedig meredeken emelkedik.

Tovább a cikkhez
Súlyos konfliktus a Közel-Keleten, mutatjuk, hova menekülnek a befektetők
Megosztás

Dubaj újra támadás alatt

Az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városára újra záporoznak az iráni rakéták - a légvédelem dolgozik.

Emellett újabb ballisztikusrakéta-hullámot indított Izrael ellen is a perzsa állam.

Megosztás

Hivatalosan is bejelentette Irán: szó sem lehet tárgyalásról, Teherán harcolni fog

Hivatalosan is bejelentette Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács elnöke, hogy nem fognak tárgyalni az Egyesült Államokkal.

Tovább a cikkhez
Hivatalosan is bejelentette Irán: szó sem lehet tárgyalásról, Teherán harcolni fog
Megosztás

Robbanások Bejrútban, Dohában, Cipruson

Bejrút intenzív bombázás érte az éjjel, az izraeli haderő a Hezbollahhoz köthető célpontokat támadott, miután a libanoni iszlamista szervezet az éjjel rakétákat lőtt ki Izraelre.

Dohában drónokat fogott el a katari légvédelem, a fővárost Irán támadta meg.

Ciprus légterében ismeretlen drónt lőtt le a brit légierő.

Megosztás

Megremegtek a tőzsdék a közel-keleti eseményekre - Mutatjuk a legfrissebb piaci hatásokat!

Az iráni–amerikai–izraeli konfliktus hétvégi eszkalációja azonnali és széles körű piaci reakciót váltott ki világszerte, különösen Ázsiában, ahol hétfőn meredek eséssel indult a kereskedés. Az Egyesült Államok és Izrael összehangolt csapásai Irán ellen, amelyekben az iráni politikai és katonai vezetés több kulcsszereplője, köztük a legfelsőbb vezető is életét vesztette, új geopolitikai kockázati prémiumot építettek be az eszközárakba. A piacokat nem csak a katonai összecsapás ténye rázta meg, hanem az a bizonytalanság is, hogy a konfliktus gyorsan lokalizálható marad-e, vagy tartós, regionális háborúvá szélesedik, amely az energiaszállításokat és a globális növekedési kilátásokat is érdemben érinti. A befektetők klasszikus kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak. Az olajárak élesen megugrottak, a biztonságos menedékeknek tartott nemesfémek árfolyama emelkedik. Európában és Amerikában is eséssel indulhat a nap a részvénypiacokon. Mutatjuk a katonai konfliktus legfrissebb piaci hatásait!

Tovább a cikkhez
Megremegtek a tőzsdék a közel-keleti eseményekre - Mutatjuk a legfrissebb piaci hatásokat!
Megosztás

Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár

Nagy ugrással reagált az olajpiac a közel-keleti háborús eszkalációra, miután a befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus súlyos ellátási zavarokat okozhat. A Hormuzi-szorosban gyakorlatilag leállt a tankerforgalom, ami a globális olajkereskedelem (és egyébként az LNG) egyik legfontosabb ütőerének számít.

Tovább a cikkhez
Olajpiaci sokk fenyeget, a tőzsdéken már ugrik az olajár
Megosztás

Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, Irán nem fog tárgyalni - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború hétfői eseményeivel.

A vasárnapi hírfolyamunk itt érthető el:

Kapcsolódó cikkünk

Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tárgyalna Irán, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Bejelentést tett Zelenszkij, ez mindent megváltoztat– Háborús híreink vasárnap
Lángba borult a Közel-Kelet, meghalt az ajatollah - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility