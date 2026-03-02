Belépett a háborúba Irán szövetségese, amerikaiak haltak meg, európai ország ellen történt iráni támadás - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Trump rövid interjút adott az ABC News-nak: arról dicsekedett, hogy az amerikai támadás olyan hatékony, hogy nemcsak Irán vezetőit, de még az utódaik utódját is kiiktatták.

Nincs senki, akire gondolni tudunk [mint utód], mert mindenkit kiiktattunk. Második, harmadik utódokat is

- mondta Trump.

Maszoúd Peszeskján elnök és Ali Laridzsáni, a nemzetbiztonsági tanács elnöke egyébként élnek, ők az ajatollah után az ország legerősebb vezetői.