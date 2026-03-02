  • Megjelenítés
Eddig sosem látott erejű mikrohullámú jelet azonosítottak csillagászok
Eddig sosem látott erejű mikrohullámú jelet azonosítottak csillagászok

Dél-afrikai csillagászok az eddig észlelt legerősebb kozmikus mézert – mikrohullámú sugárnyalábot – fedezték fel a MeerKAT rádióteleszkóppal, a Földtől mintegy 8 milliárd fényév távolságban - jelentette a Futurism.

A felfedezésről szóló tanulmányt a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society fogadta el közlésre.

A rendkívül nagy energiájú mikrohullámú jelet a H1429-0028 jelű galaxisban észlelték, ahol

a jelenséget két galaxis ütközése váltotta ki.

A detektálást a gravitációs lencsehatás is segítette: egy köztes galaxis tömegvonzása optikai nagyítóként működve felerősítette a megfigyelt jelet, ami így azonnal felkeltette a kutatók figyelmét.

A mézerek a lézerekhez hasonlóan koherens, azonos frekvenciájú sugárzást bocsátanak ki. Asztrofizikai környezetben akkor jönnek létre, amikor csillagok vagy aktív fekete lyukak sugárzása gerjeszti a környező porfelhőket a kozmikus térben. Ezek a felhők fotonokat bocsátanak ki, amelyek láncreakciószerűen további részecskéket késztetnek sugárzásra ugyanazon a hullámhosszon. Galaxisütközések során az összepréselt gázfelhőkből születő csillagok fénye hidroxilgyököket gerjeszt; az így keletkező, különösen fényes mézereket "megamézereknek" nevezik. Az újonnan felfedezett jel azonban annyival erősebb ezeknél, hogy a kutatók szerint egy új kategóriát érdemel: ez egy "gigamézer".

A mézer fényessége egy csillag luminozitásának mintegy százezerszerese, az energia ráadásul az elektromágneses spektrum rendkívül keskeny sávjában összpontosul

– magyarázta Roger Deane, a Pretoriai Egyetem docense. A felfedezés véletlenszerű volt: az 1667 megahertzes frekvenciát vizsgálva a csillagászok egy hatalmas jelet észleltek, amely rögtön rekordnak bizonyult.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

