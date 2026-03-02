Egyre többen fordulnak orvosi kérdésekkel az AI-hoz: komoly kockázatokra figyelmeztetnek a szakértők

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az OpenAI januárban mutatta be a ChatGPT Health nevű szolgáltatást, amely a felhasználók egészségügyi dokumentációját, wellness-alkalmazásainak adatait és viselhető eszközeinek méréseit is képes elemezni. A rivális Anthropic a Claude csevegőrobotján keresztül kínál hasonló funkciókat. Mindkét vállalat hangsúlyozza, hogy ezek a nagy nyelvi modellek (LLM) nem helyettesítik az orvosi ellátást, és nem alkalmasak diagnózis felállítására. Ugyanakkor generatív AI-megoldások segítséget nyújthatnak a bonyolult leletek értelmezésében, az orvosi vizsgálatokra való felkészülésben, vagy a fontos egészségügyi trendek kiszűrésében a rendelkezésre álló adathalmazokból.

Az új chatbotok egyik fő előnye, hogy a válaszadás során figyelembe veszik a felhasználó kórtörténetét – például a szedett gyógyszereket, az életkort és a korábbi orvosi feljegyzéseket. Robert Wachter, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem (UCSF) orvostechnológiai szakértője szerint így a válaszok sokkal személyre szabottabbak, mint egy egyszerű internetes keresés esetén.

Az alternatíva gyakran a semmi, vagy az, hogy a beteg a saját megérzéseire hagyatkozik

– vélekedett Wachter, aki a chatbotok felelős használatát és minél több részlet megadását javasolja.

Az adatvédelmi kockázatokat ugyanakkor nem szabad alábecsülni. Az Egyesült Államokban a HIPAA néven ismert szövetségi adatvédelmi törvény szigorúan szabályozza, hogyan kezelhetik az orvosok, kórházak és biztosítók a betegadatokat, ám

a chatbotokat fejlesztő cégekre ez a jogszabály nem vonatkozik.

"Amikor valaki feltölti a kórtörténetét egy nagy nyelvi modellbe, az egészen más, mint amikor átadja egy új orvosnak" – figyelmeztetett Lloyd Minor, a Stanford Egyetem orvosi karának dékánja. Az OpenAI és az Anthropic állítása szerint az egészségügyi adatokat elkülönítve tárolják, nem használják fel modelljeik tanítására, a felhasználók pedig bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat.

A technológia független tesztelése még gyerekcipőben jár, az eddigi eredmények pedig vegyesek. Az Oxfordi Egyetem 1300 fő bevonásával készült nemrég megjelent tanulmánya szerint azok, akik csevegőrobotok segítségével tájékozódtak egészségügyi kérdésekről,

nem hoztak jobb döntéseket azoknál, akik internetes kereséssel vagy saját megítélésükre hagyatkozva próbálták megoldani a problémát.

Bár a chatbotok az írásban, részletesen bemutatott esettanulmányok alapján az esetek 95 százalékában helyesen azonosították a betegséget, a valós felhasználókkal való interakció során a teljesítményük jelentősen romlott. A kutatást vezető Adam Mahdi szerint

a probléma forrása gyakran az volt, hogy az emberek nem adtak meg elegendő információt.

Emiatt a chatbotok a helyes és helytelen válaszokat vegyesen közölték, ezeket pedig a felhasználók nehezen tudták megkülönböztetni egymástól.

Wachter szerint a chatbotok egyik legfontosabb fejlesztési iránya az, hogy képesek legyenek célzott visszakérdezésekkel kinyerni a lényeges részleteket a felhasználóktól, ahogyan azt egy orvos is tenné a rendelőben. A szakértő azt tanácsolja, hogy aki egészségügyi kérdésben chatbothoz fordul, használjon párhuzamosan több rendszert is, mintegy "második véleményként". Sürgős tünetek – például légszomj, mellkasi fájdalom vagy erős fejfájás – esetén azonban azonnal orvoshoz kell fordulni.

Címlapkép forrása: Shutterstock