Egyre többen fordulnak orvosi kérdésekkel az AI-hoz: komoly kockázatokra figyelmeztetnek a szakértők

Az OpenAI januárban mutatta be a ChatGPT Health nevű szolgáltatást, amely a felhasználók egészségügyi dokumentációját, wellness-alkalmazásainak adatait és viselhető eszközeinek méréseit is képes elemezni. A rivális Anthropic a Claude csevegőrobotján keresztül kínál hasonló funkciókat. Mindkét vállalat hangsúlyozza, hogy ezek a nagy nyelvi modellek (LLM) nem helyettesítik az orvosi ellátást, és nem alkalmasak diagnózis felállítására. Ugyanakkor generatív AI-megoldások segítséget nyújthatnak a bonyolult leletek értelmezésében, az orvosi vizsgálatokra való felkészülésben, vagy a fontos egészségügyi trendek kiszűrésében a rendelkezésre álló adathalmazokból.
Az új chatbotok egyik fő előnye, hogy a válaszadás során figyelembe veszik a felhasználó kórtörténetét – például a szedett gyógyszereket, az életkort és a korábbi orvosi feljegyzéseket. Robert Wachter, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem (UCSF) orvostechnológiai szakértője szerint így a válaszok sokkal személyre szabottabbak, mint egy egyszerű internetes keresés esetén.
Az alternatíva gyakran a semmi, vagy az, hogy a beteg a saját megérzéseire hagyatkozik
– vélekedett Wachter, aki a chatbotok felelős használatát és minél több részlet megadását javasolja.
Az adatvédelmi kockázatokat ugyanakkor nem szabad alábecsülni. Az Egyesült Államokban a HIPAA néven ismert szövetségi adatvédelmi törvény szigorúan szabályozza, hogyan kezelhetik az orvosok, kórházak és biztosítók a betegadatokat, ám
a chatbotokat fejlesztő cégekre ez a jogszabály nem vonatkozik.
"Amikor valaki feltölti a kórtörténetét egy nagy nyelvi modellbe, az egészen más, mint amikor átadja egy új orvosnak" – figyelmeztetett Lloyd Minor, a Stanford Egyetem orvosi karának dékánja. Az OpenAI és az Anthropic állítása szerint az egészségügyi adatokat elkülönítve tárolják, nem használják fel modelljeik tanítására, a felhasználók pedig bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat.
A technológia független tesztelése még gyerekcipőben jár, az eddigi eredmények pedig vegyesek. Az Oxfordi Egyetem 1300 fő bevonásával készült nemrég megjelent tanulmánya szerint azok, akik csevegőrobotok segítségével tájékozódtak egészségügyi kérdésekről,
nem hoztak jobb döntéseket azoknál, akik internetes kereséssel vagy saját megítélésükre hagyatkozva próbálták megoldani a problémát.
Bár a chatbotok az írásban, részletesen bemutatott esettanulmányok alapján az esetek 95 százalékában helyesen azonosították a betegséget, a valós felhasználókkal való interakció során a teljesítményük jelentősen romlott. A kutatást vezető Adam Mahdi szerint
a probléma forrása gyakran az volt, hogy az emberek nem adtak meg elegendő információt.
Emiatt a chatbotok a helyes és helytelen válaszokat vegyesen közölték, ezeket pedig a felhasználók nehezen tudták megkülönböztetni egymástól.
Wachter szerint a chatbotok egyik legfontosabb fejlesztési iránya az, hogy képesek legyenek célzott visszakérdezésekkel kinyerni a lényeges részleteket a felhasználóktól, ahogyan azt egy orvos is tenné a rendelőben. A szakértő azt tanácsolja, hogy aki egészségügyi kérdésben chatbothoz fordul, használjon párhuzamosan több rendszert is, mintegy "második véleményként". Sürgős tünetek – például légszomj, mellkasi fájdalom vagy erős fejfájás – esetén azonban azonnal orvoshoz kell fordulni.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Bajt szimatolnak Izraelben: nem lesz elég az, amit most Irán kap
Túl jól el vannak ásva a rakéták.
Megszólalt a volt kémfőnök: ennyi esély van Iránban a hatalomváltásra
Interjút adott az MI6 volt vezetője.
Eddig sosem látott erejű mikrohullámú jelet azonosítottak csillagászok
Rendkívül intenzív jelenség bocsátotta ki.
Lerántotta a leplet az Apple: jön az új olcsó iPhone!
Néhány ponton javult a korábbi modellhez képest.
Nagyobbat harapott Irán, mint gondoltuk? - Két szövetséges máris kiugrana a harcokból
Nem számítottak ekkora támadásra.
Két hét múlva együtt a biztosítóvezérek! - Ez most a 10 legforróbb trend a szektorban
Hatékonyság, ökoszisztéma, telematika, ESG, hibrid értékesítés, extraprofitadó - sok mindenről szó lesz.
Akadozik az Anthropic AI-modellje, amely nemrégiben felforgatta a piacokat
A múlt héten összerúgták a port Trumppal.
Megkapta a fenyegetést Irántól Európa: ha kell, az öreg kontinenst is lőni fogják
A kontinentális Európa eddig nem kapott találatot.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?