Európai célpontot támadott meg Irán - Megszólalt Ursula von der Leyen

Ma reggel iráni Sahed-drón csapott be a Cipruson működő brit Akrotiri légibázis területére, a részletekről itt írtunk:
Az eseményre X-oldalán reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Von der Leyen beszámolt arról, hogy beszélt Nikos Christodoulides ciprusi elnökkel és biztosította az EU támogatásáról.
Bár a támadás nem a Ciprusi Köztársaságot célozta, hangsúlyoznom kell: közösen, egyértelműen és minden kétséget kizáróan kiállunk a tagállamaink mellett bármilyen fenyegetéssel szemben.”
I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand… https://twitter.com/Christodulides?ref_src=twsrc%5Etfw— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026
Ciprus az Európai Unió tagja, viszont nem NATO-tagállam. A területén működő Akrotiri légibázis hivatalosan Nagy-Britannia szuverén területe (amely nem EU-tag, de NATO-tag) - ez azt jelenti, hogy nemzetközi jog szerint Irán brit területet támadott, amely Ciprus szigetén fekszik.
Címlapkép forrása: EU
