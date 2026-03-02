  • Megjelenítés
Európai célpontot támadott meg Irán - Megszólalt Ursula von der Leyen

Hivatalosan is reagált a Ciprus szigetét ért iráni dróntámadásra Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Ma reggel iráni Sahed-drón csapott be a Cipruson működő brit Akrotiri légibázis területére, a részletekről itt írtunk:

Az eseményre X-oldalán reagált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Von der Leyen beszámolt arról, hogy beszélt Nikos Christodoulides ciprusi elnökkel és biztosította az EU támogatásáról.

Bár a támadás nem a Ciprusi Köztársaságot célozta, hangsúlyoznom kell: közösen, egyértelműen és minden kétséget kizáróan kiállunk a tagállamaink mellett bármilyen fenyegetéssel szemben.”

Ciprus az Európai Unió tagja, viszont nem NATO-tagállam. A területén működő Akrotiri légibázis hivatalosan Nagy-Britannia szuverén területe (amely nem EU-tag, de NATO-tag) - ez azt jelenti, hogy nemzetközi jog szerint Irán brit területet támadott, amely Ciprus szigetén fekszik.

