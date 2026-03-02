Felszálltak a vadászgépek: európai országot támad Irán

A mai nap folyamán másodszor is megtámadta Ciprus szigetét, illetve az ott található brit katonai támaszpontot az iráni haderő.

A második támadás során két drónt küldött Irán az Akrotiri légibázisra –

a brit légierő vadászgépei lelőtték a támadóeszközöket.

A mai nap már egyszer áthatolt a bázis védelmén egy iráni Sahed-drón és kárt okozott a létesítményben. A brit kormány evakuálja Akrotiriból a brit katonák hozzátartozóit.

Ciprus az Európai Unió tagja, viszont nem NATO-tagállam. A területén működő Akrotiri légibázis hivatalosan Nagy-Britannia szuverén területe (amely nem EU-tag, de NATO-tag) - ez azt jelenti, hogy nemzetközi jog szerint Irán brit területet támadott, amely Ciprus szigetén fekszik.

Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images