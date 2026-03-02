  • Megjelenítés
Felszálltak a vadászgépek: európai országot támad Irán
Globál

Felszálltak a vadászgépek: európai országot támad Irán

Portfolio
A mai nap folyamán másodszor is megtámadta Ciprus szigetét, illetve az ott található brit katonai támaszpontot az iráni haderő.

A második támadás során két drónt küldött Irán az Akrotiri légibázisra –

a brit légierő vadászgépei lelőtték a támadóeszközöket.

A mai nap már egyszer áthatolt a bázis védelmén egy iráni Sahed-drón és kárt okozott a létesítményben. A brit kormány evakuálja Akrotiriból a brit katonák hozzátartozóit.

Ciprus az Európai Unió tagja, viszont nem NATO-tagállam. A területén működő Akrotiri légibázis hivatalosan Nagy-Britannia szuverén területe (amely nem EU-tag, de NATO-tag) - ez azt jelenti, hogy nemzetközi jog szerint Irán brit területet támadott, amely Ciprus szigetén fekszik.

Még több Globál

Csigalassúsággal vánszorog az orosz offenzíva, ukrán drónok Rosztovban - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

NATO-tagállamot lőhetett Irán, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán

Kiderültek a részletek: így vesztette el Amerika az F-15E Strike Eagle vadászgépeit az Irán elleni háborúban

Kapcsolódó cikkünk

Belépett a háborúba Irán szövetségese, három vadászgépet elvesztett Amerika, Izrael szárazföldi inváziót kezdhet - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
NATO-tagállamot lőhetett Irán, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán
Forró a helyzet: alkut ajánlott Zelenszkij
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility