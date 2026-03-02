  • Megjelenítés
Friss részletek szivárogtak ki: egyáltalán nem most akarta Trump bombázni Iránt
Globál

Friss részletek szivárogtak ki: egyáltalán nem most akarta Trump bombázni Iránt

Portfolio
Az Egyesült Államok és Izrael a végleges időpontnál eredetileg egy héttel korábban tervezte megindítani az Irán elleni csapást. A halasztás hátterében hadműveleti és hírszerzési okok álltak –   írja az Axios több magas rangú amerikai és izraeli tisztviselő nyilatkozatára hivatkozva.

A támadást eredetileg február 21-ére, szombatra időzítették, négy nappal azután, hogy az amerikai–iráni tárgyalások második fordulója február 17-én érdemi eredmény nélkül zárult. A művelet azonban nem kapott zöld utat. Amerikai és izraeli illetékesek szerint a döntés egyik fő oka a térségben uralkodó kedvezőtlen időjárás volt. Egy másik izraeli forrás viszont úgy véli, a halasztást elsősorban az amerikai fél kezdeményezte az Izraeli Védelmi Erőkkel (IDF) való koordináció javítása érdekében.

A nyitó csapás célpontjai között szerepelt Ali Hámenei iráni legfelsőbb vezető és fiai, valamint az iráni felsővezetés több találkozója, köztük egy minden szombaton megtartott rendszeres értekezlet is. Jehiel Leiter, Izrael washingtoni nagykövete szerint két külön megbeszélést is célba vettek, amelyek az Iránban zajló tiltakozáshullámra adandó válaszokról szóltak. Az eredeti és a módosított időpont közötti héten az izraeli és amerikai hírszerzés aggódva figyelte, vajon Hámenei elhagyja-e rezidenciáját egy föld alatti bunkerért. A felek igyekeztek azt a látszatot kelteni, hogy nem áll küszöbön támadás, ezzel hamis biztonságérzetet nyújtva a vezetőnek. Egy magas rangú tisztviselő a Trump-kormányzatból elismerte:

meglepődtek, hogy Hámenei nem rejtőzött el. Hozzátette ugyanakkor: "Még ha a felszínen maradt volna is, akkor is elértük volna."

A halasztás lehetőséget teremtett egy újabb, csütörtökre kitűzött genfi tárgyalási fordulóra. A találkozó valódi céljáról azonban megoszlanak a vélemények. Egy izraeli illetékes szerint a genfi egyeztetés csupán időhúzásként szolgált az új támadási időpontig, fenntartva az irániakban azt a hitet, hogy Donald Trump számára továbbra is a diplomácia az elsődleges eszköz. Egy másik izraeli forrás viszont úgy véli, az új dátumot taktikai okokból jelölték ki, a tárgyalások pedig valósak voltak. Véleménye szerint, ha az amerikai elnök érdemi előrelépést látott volna Genfben, ismét elhalaszthatta volna a támadást.

Még több Globál

Fokozódnak az amerikai veszteségek, európai célpontokat támad Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Számok érkeztek Izraelből: ennyi mindent lőttek eddig szét Iránban

Macron kiadta a parancsot: Franciaország kiterjeszti Európára atomernyőjét, új fegyverek gyártásába kezdenek

Két amerikai tisztviselő is cáfolta, hogy a genfi tárgyalások puszta színjátékot jelentettek volna. Elmondásuk szerint Trump küldöttei, Jared Kushner és Steve Witkoff bár erősen szkeptikusak voltak a megállapodás esélyeit illetően, nem csupán a látszat fenntartására törekedtek. A csütörtök délelőtti ülést követően a delegáció egy végső amerikai javaslattal állt elő. Tízéves moratóriumot követeltek az iráni urándúsításra, amelyet később jelképes dúsítási kapacitás követhetett volna. Cserébe az Egyesült Államok ingyenes nukleáris fűtőanyagot ajánlott fel Irán polgári célú szükségleteire. Trump stábja egyértelművé tette: katonai erőt vetnek be, ha Teherán nem fogadja el az ajánlatot.

Az irániak elutasították a javaslatot. Kushner és Witkoff jelentést tettek Trumpnak, aki ezt követően elindította a hadműveletet. "Irán megelőzhette volna mindezt, ha jóhiszeműen tárgyal. Nem tette" – nyilatkozta egy amerikai tisztviselő.

Kapcsolódó cikkünk

Fokozódnak az amerikai veszteségek, európai célpontokat támad Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Kigyulladt tankerek és veszteglő hajók - sokkra készül a globális szállítmányozás

"Még nem nyílt meg az út az iráni rezsim összeomlásához"

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fokozódnak az amerikai veszteségek, európai célpontokat támad Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Megtörtént, amitől sokan féltek: európai országot támadott meg Irán, rendkívüli bejelentést tett az elnök
Európai célpontot támadott meg Irán - Megszólalt Ursula von der Leyen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility